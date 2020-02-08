Откуда берутся сильные сигналы. - страница 2

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Maxim Romanov:

Да, по франку было очевидно, будет что-то обязательно, но вот куда пойдет, уже не так очевидно.

Проблема многих, это построение всей торговой системы на одной сделке. Можно ведь на неоднозначности посидеть на заборе, так нет-же - торгуют. Не знаешь куда пойдёт, не влазь в рынок, потом будет ещё много возможности войти

 

Моим роботам все равно в какую сторону что идет. Главное с какой скоростью. 

Да... иногда приходится просто отключать торговлю, если подозреваю, что прилетит что-то ужастное.

 

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Откуда берутся сильные сигналы.

Reactor555, 2017.08.17 15:42

Коллеги. Поделитесь опытом.

Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть? 

Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?


Наверное знали.
26.06 - это понедельник, и цена сразу с открытия рынка пошла вниз, и только потом в 13:30 (15:30 по времени Metaquotes-Demo сервера) вышла новость - Объём заказов на товары длительного пользования.

Но, если обычная новость была со средней важностью, и прошлое значение было -0.8%, прогноз был где-то (разные цифры у всех) в пределах минус 0.5%, то фактическое значение было -1.1%. То есть, если фактическое значение меньше прошлого и тем более реального, то это играет на ослабление доллара, и цена по паре XAU/USD должна была двигаться вверх.

Но! Обычная новость (Объём заказов на товары длительного пользования, или Durable Goods Orders) - это новость вторичная по сравнению со следующей новостью -  Объём заказов на товары длительного пользования без учета транспорта (Durable Goods Orders ex Transportation), то есть - с core новостью (Durable Goods Orders core).

И тут получилось, что фактическое значение (0.1%) конечно больше, чем прошлое -0.5%, но меньше, чем прогноз 0.4%.

И тут главное - Durable Goods Orders и Durable Goods Orders core - последняя имеет высокую важность (по определению), а просто Durable Goods Orders - уже среднюю (тоже по определению).

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То есть, инвесторы (мы их тут называет трейдерами) вообще-то знали, что цена пойдет вниз к доллару в дроби XAU/USD (по всем прогнозным значениям - прогноз был намного лучше прошлого значением и но норм новости, и по core), усиливая доллар (по прогнозным значениям), но были обескуражены реальным значением по core ... Поэтому возникла паника.


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Надо уметь "читать" экономические новости

То есть - все смотрели на прошлые значение и прогнозные, и в принципе уже знали, что цена пойдет вниз к доллару (если цена идет к доллару - то это усиление доллара, и наоборот). Тут было без вариантов. И пара XAU/USD так и открылась в понедельник - вниз на усиление доллара. И новости Durable Goods Orders/Durable Goods Orders core только добавили тенденции вниз, но ненадолго, из-за той инсинуации в связке Durable Goods Orders/Durable Goods Orders core, о которой я объяснил выше. И поэтому все получилось просто как тренд внутри дня.


 
Тут главное не анализ уже случившихся событий.
Особую ценность имеет примерно такой (или другой в вариациях) анализ еще не свершившихся новостей.

Многие брокеры, кстати, делают анализ уже по свершившимся фактам - по типу - "а я вот объясню тебе, как все это тогда было" (поэтому их анализов тут и нет) ...
 

С точки зрения крупного продавца место выбрано удачно. Сыграно на 2 касании трендовой  где ликвидность присутствовала, но возможно недостаточный объём. Закономерно для крупных игроков. Отчасти прогнозируемый обвал цены. 


 
Sergey Golubev:


насколько результативен такой подход?

 
trader781:

насколько результативен такой подход?


Это общий подход (не мною придуманный).

Когда речь идет о фундаментальном анализе и идет как бы "разбор полетов" - то это мало интересно (это обычно делают брокеры, экономя на специалистах и зарплатах и т.д.) - на это можно просто включить телевизор.
А вот когда рассуждения (с конкретикой) о предстоящий новостях - то это уже фундаментальный анализ (то есть - анализ фундаментала), и это уже интересно. 

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Пример прямо сейчас (разбор полетов).

Была новость - Индекс потребительских цен по Канаде (CAD - CPI).
Там с высоким приоритетом - обычная CPI, a core значение (CPI core) - со средним приоритетом.
А обычная CPI: прошлое значение было минус 0.1%, и прогноз был 0.0%, то есть - больше. Это означает возможное усиление CAD в дроби USD/CAD, то есть, цена должна была пойти в сторону CAD.

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Кстати, про прогнозы. Бывают прогнозы как бы официальные, а бывают полуофициальные (все крутятся вокруг одного и того же значения). Это - для новостей с высоким приоритетом и для большинства новостей со средним приоритетом. Для новостей с низким приоритетом - прогнозам верить нельзя (никаким).

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Теперь - далее про Индекс потребительских цен по Канаде (CAD - CPI).
Фактические значение было одинаково с прогнозом (0.0%), поэтому цена так чистенько пошла вниз (что все и ожидали, то есть - паники не было).
Это можно даже было смотреть по перепроданности/перекупленности по какому-то осциллятору например:


 

И уже далее плавненько вниз (то есть - это те, кто зашел на селл по USD/CAD позже):


 
trader781:

насколько результативен такой подход?


Если в смысле торговли - то это работает, правда - не всегда, так как мы не можем предугадать фактическое значение.

Если по парам, то (я торговал на реале публичным советником NewsTrader от tsd несколько лет - сейчас эти ветки и советник тут в англ части) - пара USD/CAD самая устойчивая.

Наиболее трудна в торговле - это GBP/USD, и если с этой парой работать по новостям в торговле, то складывается устойчивое ощущение, что движение цены кто-то двигает ... банк какой-то там в Англии, или еще что ... то есть - такой чувство, что движение цены - неприкрыто искусственное.

USD/CAD - нормально. EUR/USD - где-то посередине.

 
Reactor555:

Коллеги. Поделитесь опытом.

Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть? 

Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?


О некоторых движения можно только догадаться, о них никто не напишет.

К примеру был момент, когда все валюты падали, а доллар естественно рос против них, но евро в противовес тоже росло. Нелогично.

В этот момент сильно падал китайский юань и его фондовый рынок. Европейские деньги выходили из Китая и естественно возвращались в евро активы.

Причины падения золота могут быть: экспирация фьючерсов, опционов, может какое месторождение золота открыли крупное, деньги стали дороже и пр...

Ту дату, что назвали, там еще не сильное падение. Посмотрите там и больше падения бывали.

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