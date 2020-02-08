Откуда берутся сильные сигналы. - страница 2
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Да, по франку было очевидно, будет что-то обязательно, но вот куда пойдет, уже не так очевидно.
Проблема многих, это построение всей торговой системы на одной сделке. Можно ведь на неоднозначности посидеть на заборе, так нет-же - торгуют. Не знаешь куда пойдёт, не влазь в рынок, потом будет ещё много возможности войти
Моим роботам все равно в какую сторону что идет. Главное с какой скоростью.
Да... иногда приходится просто отключать торговлю, если подозреваю, что прилетит что-то ужастное.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Откуда берутся сильные сигналы.
Reactor555, 2017.08.17 15:42
Коллеги. Поделитесь опытом.
Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть?
Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?
Наверное знали.
26.06 - это понедельник, и цена сразу с открытия рынка пошла вниз, и только потом в 13:30 (15:30 по времени Metaquotes-Demo сервера) вышла новость - Объём заказов на товары длительного пользования.
Но, если обычная новость была со средней важностью, и прошлое значение было -0.8%, прогноз был где-то (разные цифры у всех) в пределах минус 0.5%, то фактическое значение было -1.1%. То есть, если фактическое значение меньше прошлого и тем более реального, то это играет на ослабление доллара, и цена по паре XAU/USD должна была двигаться вверх.
Но! Обычная новость (Объём заказов на товары длительного пользования, или Durable Goods Orders) - это новость вторичная по сравнению со следующей новостью - Объём заказов на товары длительного пользования без учета транспорта (Durable Goods Orders ex Transportation), то есть - с core новостью (Durable Goods Orders core).
И тут получилось, что фактическое значение (0.1%) конечно больше, чем прошлое -0.5%, но меньше, чем прогноз 0.4%.
И тут главное - Durable Goods Orders и Durable Goods Orders core - последняя имеет высокую важность (по определению), а просто Durable Goods Orders - уже среднюю (тоже по определению).
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То есть, инвесторы (мы их тут называет трейдерами) вообще-то знали, что цена пойдет вниз к доллару в дроби XAU/USD (по всем прогнозным значениям - прогноз был намного лучше прошлого значением и но норм новости, и по core), усиливая доллар (по прогнозным значениям), но были обескуражены реальным значением по core ... Поэтому возникла паника.
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Надо уметь "читать" экономические новости
То есть - все смотрели на прошлые значение и прогнозные, и в принципе уже знали, что цена пойдет вниз к доллару (если цена идет к доллару - то это усиление доллара, и наоборот). Тут было без вариантов. И пара XAU/USD так и открылась в понедельник - вниз на усиление доллара. И новости Durable Goods Orders/Durable Goods Orders core только добавили тенденции вниз, но ненадолго, из-за той инсинуации в связке Durable Goods Orders/Durable Goods Orders core, о которой я объяснил выше. И поэтому все получилось просто как тренд внутри дня.
Особую ценность имеет примерно такой (или другой в вариациях) анализ еще не свершившихся новостей.
Многие брокеры, кстати, делают анализ уже по свершившимся фактам - по типу - "а я вот объясню тебе, как все это тогда было" (поэтому их анализов тут и нет) ...
С точки зрения крупного продавца место выбрано удачно. Сыграно на 2 касании трендовой где ликвидность присутствовала, но возможно недостаточный объём. Закономерно для крупных игроков. Отчасти прогнозируемый обвал цены.
насколько результативен такой подход?
насколько результативен такой подход?
Это общий подход (не мною придуманный).
Когда речь идет о фундаментальном анализе и идет как бы "разбор полетов" - то это мало интересно (это обычно делают брокеры, экономя на специалистах и зарплатах и т.д.) - на это можно просто включить телевизор.
А вот когда рассуждения (с конкретикой) о предстоящий новостях - то это уже фундаментальный анализ (то есть - анализ фундаментала), и это уже интересно.
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Пример прямо сейчас (разбор полетов).
Была новость - Индекс потребительских цен по Канаде (CAD - CPI).
Там с высоким приоритетом - обычная CPI, a core значение (CPI core) - со средним приоритетом.
А обычная CPI: прошлое значение было минус 0.1%, и прогноз был 0.0%, то есть - больше. Это означает возможное усиление CAD в дроби USD/CAD, то есть, цена должна была пойти в сторону CAD.
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Кстати, про прогнозы. Бывают прогнозы как бы официальные, а бывают полуофициальные (все крутятся вокруг одного и того же значения). Это - для новостей с высоким приоритетом и для большинства новостей со средним приоритетом. Для новостей с низким приоритетом - прогнозам верить нельзя (никаким).
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Теперь - далее про Индекс потребительских цен по Канаде (CAD - CPI).
Фактические значение было одинаково с прогнозом (0.0%), поэтому цена так чистенько пошла вниз (что все и ожидали, то есть - паники не было).
Это можно даже было смотреть по перепроданности/перекупленности по какому-то осциллятору например:
И уже далее плавненько вниз (то есть - это те, кто зашел на селл по USD/CAD позже):
насколько результативен такой подход?
Если в смысле торговли - то это работает, правда - не всегда, так как мы не можем предугадать фактическое значение.
Если по парам, то (я торговал на реале публичным советником NewsTrader от tsd несколько лет - сейчас эти ветки и советник тут в англ части) - пара USD/CAD самая устойчивая.
Наиболее трудна в торговле - это GBP/USD, и если с этой парой работать по новостям в торговле, то складывается устойчивое ощущение, что движение цены кто-то двигает ... банк какой-то там в Англии, или еще что ... то есть - такой чувство, что движение цены - неприкрыто искусственное.
USD/CAD - нормально. EUR/USD - где-то посередине.
Коллеги. Поделитесь опытом.
Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть?
Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?
О некоторых движения можно только догадаться, о них никто не напишет.
К примеру был момент, когда все валюты падали, а доллар естественно рос против них, но евро в противовес тоже росло. Нелогично.
В этот момент сильно падал китайский юань и его фондовый рынок. Европейские деньги выходили из Китая и естественно возвращались в евро активы.
Причины падения золота могут быть: экспирация фьючерсов, опционов, может какое месторождение золота открыли крупное, деньги стали дороже и пр...
Ту дату, что назвали, там еще не сильное падение. Посмотрите там и больше падения бывали.