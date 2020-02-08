Откуда берутся сильные сигналы. - страница 5

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Reactor555:

Коллеги. Поделитесь опытом.

Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть? 

Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?


Это "импульсы". Можно рассматривать рынок, как 3-х фазный двигатель. "Накопление позиций", "импульс", "распределение выигрыша". Новости только ускоряют процесс, но не влияют на внутреннюю логику. Как-то прогнозировать эти импульсы можно. Для этого нужно наблюдать за показателем "открытого интереса". 

 
Mickey Moose:

Ну да, развивать надо. Я о том что не каждую новость можно спрогнозировать и по настоящему важные события всегда пройдут мимо него. Пусть привыкнет к такому.


Не соглашусь. Просто новостью "не для всех" рынок не колыхнуть. Но вы правы в том, что новость может пройти мимо. Русскоязычные новостные агрегаторы не отражают всей картины происходящего. Если в начале я читал 2-3 новостный сайта, то теперь их уже десяток, из которых русскоязычных всего четыре.

 
Reactor555:

Не соглашусь. Просто новостью "не для всех" рынок не колыхнуть. Но вы правы в том, что новость может пройти мимо. Русскоязычные новостные агрегаторы не отражают всей картины происходящего. Если в начале я читал 2-3 новостный сайта, то теперь их уже десяток, из которых русскоязычных всего четыре.



Как раз наоборот. Она потому и не для всех чтобы двинуть рынок без лишнего груза.
Поэтому не надо тратить время на всякую срань типа "важных новостей" Часть из них действительно даст заработать, но она довольно мала и не сиоит затраченных усилий.
 
Mickey Moose:


Как раз наоборот. Она потому и не для всех чтобы двинуть рынок без лишнего груза.
Поэтому не надо тратить время на всякую срань типа "важных новостей" Часть из них действительно даст заработать, но она довольно мала и не сиоит затраченных усилий.

У меня обратная задача. Поотключать все совы в момент новостей. 

 
Reactor555:

У меня обратная задача. Поотключать все совы в момент новостей. 

Тогда они всегда должны быть отключены
 

Возможно центробанк какой-то страны продал крупную партию золота. В таких случаях может помочь только инсайдерская информация. Информация  о таких предстоящих крупных сделках обычно является строжайшей тайной и никакой аналитик не поможет.

 
Reactor555:

Коллеги. Поделитесь опытом.

Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть? 

Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?

Как правило, на рынке ничего неожиданного "вдруг" не происходит. На счет, приведенного Вами, конкретного случая, также ничего неожиданного не было: 19. 06. 17г. произошло резкое ослабление позиции Быков с 764 пункта до 67 пунктов и Медведи стали полноправными хозяевами рынка, что отразилось на снижение 20. 06 17г. Затем, Медведи применили обманное движение, несколько подняв цену при все еще слабых Быках и ударили по цене должным образом, как видно из рисунка. Получается, что, как раз в этом эпизоде ничего неожиданного не произошло https://www.mql5.com/ru/charts/7887417/gold-d1-e-global-trade.


 
Центробанки наверное на рынок выходят.
 
Alex potapenko:
Центробанки наверное на рынок выходят.

Опять некропостим? Модераторы примите меры. Уже вторую тему поднимает 3-летней давности.

@Sergey Golubev

@Vladimir Karputov


 
Evgeny Belyaev:

Опять некропостим? Модераторы примите меры. Уже вторую тему поднимает 3-летней давности.

Каникулы, школы на карантине.

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