Откуда берутся сильные сигналы. - страница 5
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Коллеги. Поделитесь опытом.
Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть?
Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?
Это "импульсы". Можно рассматривать рынок, как 3-х фазный двигатель. "Накопление позиций", "импульс", "распределение выигрыша". Новости только ускоряют процесс, но не влияют на внутреннюю логику. Как-то прогнозировать эти импульсы можно. Для этого нужно наблюдать за показателем "открытого интереса".
Ну да, развивать надо. Я о том что не каждую новость можно спрогнозировать и по настоящему важные события всегда пройдут мимо него. Пусть привыкнет к такому.
Не соглашусь. Просто новостью "не для всех" рынок не колыхнуть. Но вы правы в том, что новость может пройти мимо. Русскоязычные новостные агрегаторы не отражают всей картины происходящего. Если в начале я читал 2-3 новостный сайта, то теперь их уже десяток, из которых русскоязычных всего четыре.
Не соглашусь. Просто новостью "не для всех" рынок не колыхнуть. Но вы правы в том, что новость может пройти мимо. Русскоязычные новостные агрегаторы не отражают всей картины происходящего. Если в начале я читал 2-3 новостный сайта, то теперь их уже десяток, из которых русскоязычных всего четыре.
У меня обратная задача. Поотключать все совы в момент новостей.
У меня обратная задача. Поотключать все совы в момент новостей.
Возможно центробанк какой-то страны продал крупную партию золота. В таких случаях может помочь только инсайдерская информация. Информация о таких предстоящих крупных сделках обычно является строжайшей тайной и никакой аналитик не поможет.
Коллеги. Поделитесь опытом.
Тестирую стратегии на длительных периодах и постоянно в какой-нибудь паре находится какой-нибудь день, когда происходит молниеносное движение пары. Как его предусмотреть?
Например, если идет новость по брекзиту, то большого ума не надо - жди волантильность. А вот например 26.06.2017 в 11.00 золото резко шарахнулось вниз. Перерыл весь интернет, никаких новостей не было. Никакие аналитики ничего не предсказывали. Может быть я не там смотрю? Или это чистая случайность?
Как правило, на рынке ничего неожиданного "вдруг" не происходит. На счет, приведенного Вами, конкретного случая, также ничего неожиданного не было: 19. 06. 17г. произошло резкое ослабление позиции Быков с 764 пункта до 67 пунктов и Медведи стали полноправными хозяевами рынка, что отразилось на снижение 20. 06 17г. Затем, Медведи применили обманное движение, несколько подняв цену при все еще слабых Быках и ударили по цене должным образом, как видно из рисунка. Получается, что, как раз в этом эпизоде ничего неожиданного не произошло https://www.mql5.com/ru/charts/7887417/gold-d1-e-global-trade.
Центробанки наверное на рынок выходят.
Опять некропостим? Модераторы примите меры. Уже вторую тему поднимает 3-летней давности.
@Sergey Golubev
@Vladimir Karputov
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
подскажите где можно скачать версию MT4 для Windows Mobile где можно ручками выставлять ТРАЙЛИНГ? Спасибо!
Alex potapenko, 2020.02.08 18:04Наверное у большинства телефоны на Андоид, поэтому не знают.
Опять некропостим? Модераторы примите меры. Уже вторую тему поднимает 3-летней давности.
Каникулы, школы на карантине.