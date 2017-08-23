Проскальзование Стоплоса

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Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..
 
roi.djons:
Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..

Такое бывает и с тейпрофитами, и ничего - все молчат)

 
roi.djons:
Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..
для того чтоб разобраться в данном вопросе, нужно знать некоторые тонкости, скрытые под названиями стоп лосс и тейк профит. и первая из них звучит так, нет никаких стоплосов и тейк профитов, есть два ордера стоп ордер и лимит ордер противоположного направления, которые привязаны к вашему первоначальному ордеру и после того как один из них сработает ваш первоначальный ордер будет закрыт, а другой отложенный ордер будет удален.
наглядно это выглядит так для ордера бай.



исходя из правил обработки стоп ордеров, стоп ордер может быть исполнен по цене которая указана или по ближайшей доступной худшей цене.
по правилам исполнения лимитных ордеров, лимитный ордер исполняется только цене указанной в нем.

отсюда вывод, стоп лосс может быть больше чем указан так как это стоп ордер. тейк профит будет закрыт по той цене которую вы указали в нем.

с уважением.
 
Стоп ордер - это цена, которой нет. Лимит - это цена, которая есть.

Стоп - это предполагаемый уровень, лимит - точный.

Т.е, лимит - это цена, по которой люди готовы купить или продать валюту. Они по факту зарядили свои деньги ордерами, которые в совокупности сформировали готовую, ожидающую своей очереди котировку. 

Стоп же - это котировка, которая формируется в реальном времени. И в зависимости от спроса и предложения может скакать, как хочет в любой момент времени.

Поэтому проскальзыавание стопа - это отсутствие реальной котировки, по которой вам не могут закрыть сделку.

Приходите вы на базар, купили арбузы за 1000 рублей. Хотите продать за 1200, подороже, сказали сами себе "я продам за 1200, а если (если!) цена начнёт падать, то продам за 900, и точка". Рынок же независим от вашей воли (воли брокера), и сперва цена была 901, затем все передумали и решили - только за 899, больше людишки ни копейки не отдадут за ваши арбузы.

И все, не было такой отметки на рынке, как 900, соглашайтесь или нет на 899. И пожаловаться не на кого, виноватых нет
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Общие принципы - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Перед тем как приступить к изучению торговых функций платформы, необходимо создать четкое представление об основных терминах: ордер, сделка и...
 
roi.djons:
Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..

Никак не регулируется, если на счете исполнение ордеров задается как "Market Execution" (Исполнение по рынку). Надо же такое придумать, "решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером." Такое исполнение - плод розничности нашего "форекс". Кто-нибудь сможет себе представить, чтобы банки работали по этому правилу? Один говорит - куплю 3 мио, другой, подумав, отвечает: да ты купил у меня 3 мио, назначенная мной тебе стоимость покупки составила 3 141 592.

Проскальзывание можно исключить только в случае модели исполнения ордеров "Instant Execution" (Немедленное исполнение). Для рыночных ордеров ДЦ не вправе исполнить запрос по цене, отличающейся от запрошенной. Для TakeProfit, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop обычно так же. Для StopLoss в этой модели надо разбираться в клиентском соглашении конкретного ДЦ, общих правил нет. Но часто - так же.

Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением...
 
Vladimir:

Никак не регулируется, если на счете исполнение ордеров задается как "Market Execution" (Исполнение по рынку). Надо же такое придумать, "решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером." Такое исполнение - плод розничности нашего "форекс". Кто-нибудь сможет себе представить, чтобы банки работали по этому правилу? Один говорит - куплю 3 мио, другой, подумав, отвечает: да ты купил у меня 3 мио, назначенная мной тебе стоимость покупки составила 3 141 592.

Проскальзывание можно исключить только в случае модели исполнения ордеров "Instant Execution" (Немедленное исполнение). Для рыночных ордеров ДЦ не вправе исполнить запрос по цене, отличающейся от запрошенной. Для TakeProfit, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop обычно так же. Для StopLoss в этой модели надо разбираться в клиентском соглашении конкретного ДЦ, общих правил нет. Но часто - так же.

Неправда, для рыночных в пределах deviation для MT5 и slippage MT4 на счетах "Instant Execution". Если движение будет более этих величин, получим реквот, то есть отказ от исполнения. На "Market Execution" откроется по любому, но проскальзывание цены непредсказуемо.

Насчет SL, когда была падение USDCHF 15.01.2015, некоторые ДЦ не смогли закрыть клиентов по стопам и закрылись сами по банкротству. Лично знаю три таких, наверняка их было больше.

Вот такой гепчик тогда был. Куплю машину времени, плачу дорого ))


 
Alexey Volchanskiy:

Неправда, для рыночных в пределах deviation для MT5 и slippage MT4 на счетах "Instant Execution". Если движение будет более этих величин, получим реквот, то есть отказ от исполнения. На "Market Execution" откроется по любому, но проскальзывание цены непредсказуемо.

Насчет SL, когда была падение USDCHF 15.01.2015, некоторые ДЦ не смогли закрыть клиентов по стопам и закрылись сами по банкротству. Лично знаю три таких, наверняка их было больше.

Вот такой гепчик тогда был. Куплю машину времени, плачу дорого ))


16000 пипсов

зашел 1 лотом и купил мерседес.
1лот =1000$ при 100 кредитном плече.

с уважением.

 
Andrey Kisselyov:
16000 пипсов

зашел 1 лотом и купил мерседес.
1лот =1000$ при 100 кредитном плече.

с уважением.

Мало шанса что выплатили-бы, скорее обанкротились за счёт других клиентов и закрылись)

 
Vitaly Muzichenko:

Мало шанса что выплатили-бы, скорее обанкротились за счёт других клиентов и закрылись)


Да, даже английская альпа закрылась. Помню, тогда были дикие ситуации и разборки, когда клиенты оказались должны ДЦ бешенные деньги, так как СЛ не сработал и их позиции сотрудники аврально закрывали руками.

 
по сути это форс мажор, доказывать тут было бы некому, да и взять тоже не с кого.

с уважением.

P.S.  а если кто и предвидел эту штуку, то обогатился наверняка. не на дц, а на биржах инсайд рулит в таких случаях.
 

Ну уж швейцарское правительство и финансисты конечно знали. Как я помню, у них курс франка был с узким коридором и они абсолютно неожиданно его отпустили, что вызвало такой его рост. Наверняка еще и пинка дали, чтобы веселее летел вверх )) Еж птица гордая, не пнешь - не полетит. Да и еще инсайдеры поспособствовали. Только у нас, что ли, жулье сидит в верхах.

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