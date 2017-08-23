Проскальзование Стоплоса
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Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..
Такое бывает и с тейпрофитами, и ничего - все молчат)
Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..
наглядно это выглядит так для ордера бай.
исходя из правил обработки стоп ордеров, стоп ордер может быть исполнен по цене которая указана или по ближайшей доступной худшей цене.
по правилам исполнения лимитных ордеров, лимитный ордер исполняется только цене указанной в нем.
отсюда вывод, стоп лосс может быть больше чем указан так как это стоп ордер. тейк профит будет закрыт по той цене которую вы указали в нем.
с уважением.
- www.metatrader5.com
Вообще кто знает как регулируется этот вопрос, недавно случился инцидент, вместо 30 брокер закрыл 158 пунктов стоплоса, тоесть мой ордер не был исполнен, вед получается так можно и весь депозит "проскальзить".. есть ли управа на этот случай на брокера.. или все же это виноват рынок... ну и я сам конечно..
Никак не регулируется, если на счете исполнение ордеров задается как "Market Execution" (Исполнение по рынку). Надо же такое придумать, "решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером." Такое исполнение - плод розничности нашего "форекс". Кто-нибудь сможет себе представить, чтобы банки работали по этому правилу? Один говорит - куплю 3 мио, другой, подумав, отвечает: да ты купил у меня 3 мио, назначенная мной тебе стоимость покупки составила 3 141 592.
Проскальзывание можно исключить только в случае модели исполнения ордеров "Instant Execution" (Немедленное исполнение). Для рыночных ордеров ДЦ не вправе исполнить запрос по цене, отличающейся от запрошенной. Для TakeProfit, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop обычно так же. Для StopLoss в этой модели надо разбираться в клиентском соглашении конкретного ДЦ, общих правил нет. Но часто - так же.
- www.metatrader5.com
Никак не регулируется, если на счете исполнение ордеров задается как "Market Execution" (Исполнение по рынку). Надо же такое придумать, "решение о цене исполнения принимает брокер без дополнительного согласования с трейдером." Такое исполнение - плод розничности нашего "форекс". Кто-нибудь сможет себе представить, чтобы банки работали по этому правилу? Один говорит - куплю 3 мио, другой, подумав, отвечает: да ты купил у меня 3 мио, назначенная мной тебе стоимость покупки составила 3 141 592.
Проскальзывание можно исключить только в случае модели исполнения ордеров "Instant Execution" (Немедленное исполнение). Для рыночных ордеров ДЦ не вправе исполнить запрос по цене, отличающейся от запрошенной. Для TakeProfit, BuyLimit, SellLimit, BuyStop, SellStop обычно так же. Для StopLoss в этой модели надо разбираться в клиентском соглашении конкретного ДЦ, общих правил нет. Но часто - так же.
Неправда, для рыночных в пределах deviation для MT5 и slippage MT4 на счетах "Instant Execution". Если движение будет более этих величин, получим реквот, то есть отказ от исполнения. На "Market Execution" откроется по любому, но проскальзывание цены непредсказуемо.
Насчет SL, когда была падение USDCHF 15.01.2015, некоторые ДЦ не смогли закрыть клиентов по стопам и закрылись сами по банкротству. Лично знаю три таких, наверняка их было больше.
Вот такой гепчик тогда был. Куплю машину времени, плачу дорого ))
Неправда, для рыночных в пределах deviation для MT5 и slippage MT4 на счетах "Instant Execution". Если движение будет более этих величин, получим реквот, то есть отказ от исполнения. На "Market Execution" откроется по любому, но проскальзывание цены непредсказуемо.
Насчет SL, когда была падение USDCHF 15.01.2015, некоторые ДЦ не смогли закрыть клиентов по стопам и закрылись сами по банкротству. Лично знаю три таких, наверняка их было больше.
Вот такой гепчик тогда был. Куплю машину времени, плачу дорого ))
зашел 1 лотом и купил мерседес.
1лот =1000$ при 100 кредитном плече.
с уважением.
16000 пипсов
зашел 1 лотом и купил мерседес.
1лот =1000$ при 100 кредитном плече.
с уважением.
Мало шанса что выплатили-бы, скорее обанкротились за счёт других клиентов и закрылись)
Мало шанса что выплатили-бы, скорее обанкротились за счёт других клиентов и закрылись)
Да, даже английская альпа закрылась. Помню, тогда были дикие ситуации и разборки, когда клиенты оказались должны ДЦ бешенные деньги, так как СЛ не сработал и их позиции сотрудники аврально закрывали руками.
с уважением.
P.S. а если кто и предвидел эту штуку, то обогатился наверняка. не на дц, а на биржах инсайд рулит в таких случаях.
Ну уж швейцарское правительство и финансисты конечно знали. Как я помню, у них курс франка был с узким коридором и они абсолютно неожиданно его отпустили, что вызвало такой его рост. Наверняка еще и пинка дали, чтобы веселее летел вверх )) Еж птица гордая, не пнешь - не полетит. Да и еще инсайдеры поспособствовали. Только у нас, что ли, жулье сидит в верхах.
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