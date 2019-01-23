ЕБС в Открытии

Новый комментарий
 

Сегодня пришло письмо, что в Единый Брокерский счёт добавлен инструмент EUR/USD

Вопросы к владельцам ЕБС:

1. Почему не все инструменты доступны?

2. Если у меня есть ИИС не будут ли пересекаться разнонаправленные позиции, открытые с разных счетов (ИИС и ЕБС)?

3. МТ5 "видит" все площадки или каждая площадка - свой терминал?

4. В презентации к ЕБС написано, что можно вносить на депозит доллары, а на каких условиях? 

 

Неужели не у кого нет этого счёта?

Ведь этот счёт позволит 100% безрискоово торговать на бирже!

Это мини-грааль, котроый здесь все ищут!

 
prostotrader:

Неужели не у кого нет этого счёта?

Да уж с год, как минимум.) Но не в Открытии.

Счет один, но несколько портфелей - и открывай себе разнонаправленные сделки, если хошь. Мне оно не надо.)

 
Yuriy Asaulenko:

Да уж с год, как минимум.) Но не в Открытии.

Счет один, но несколько портфелей - и открывай себе разнонаправленные сделки, если хошь. Мне оно не надо.)


А мне надо...

 
prostotrader:

А мне надо...

Тогда, стало быть, не МТ, коли не позволяет. Мне доступны все инструменты.
 

UP

Кто-нибудь открыл ЕБС в Открывашке?

 
prostotrader:

UP

Кто-нибудь открыл ЕБС в Открывашке?

его не открыть с мт

[Удален]  
prostotrader:

Неужели не у кого нет этого счёта?

Ведь этот счёт позволит 100% безрискоово торговать на бирже!

Это мини-грааль, котроый здесь все ищут!

Можете пояснить принцип 100% безрисковой торговли?

 
Alexey Kozitsyn:

Можете пояснить принцип 100% безрисковой торговли?

Если Вы не знаете что такое классический арбитраж, то охотно поясню.

Фьючерс - производная на акцию.

Стоимость фьючерса = стоимость акции + % ставка ЦБ

Покупая акции и продавая фьючерс, создается нейтральная совокупная позиция

(не важно в какую сторону пойдёт рынок) с ГАРАНТИРОВАННОЙ дохожностью = % ставке ЦБ (с момент экспирации фьючерса цена фьючерса = цене акции)

Если, внезапно, имитент акций решит выплатить дивиденты, то этот доход суммируется с % ставкой.

 
prostotrader:

Если Вы не знаете что такое классический арбитраж, то охотно поясню.

Фьючерс - производная на акцию.

Стоимость фьючерса = стоимость акции + % ставка ЦБ

Покупая акции и продавая фьючерс, создается нейтральная совокупная позиция

(не важно в какую сторону пойдёт рынок) с ГАРАНТИРОВАННОЙ дохожностью = % ставке ЦБ (с момент экспирации фьючерса цена фьючерса = цене акции)

Если, внезапно, имитент акций решит выплатить дивиденты, то этот доход суммируется с % ставкой.

Так это по сути всё-равно что ничего не покупать, а положить деньги на депозит и получать проценты.

Я правильно понял сумму дохода, она будет такая-же, но рисков меньше?

 
Vitaly Muzichenko:

Так это по сути всё-равно что ничего не покупать, а положить деньги на депозит и получать проценты.

Я правильно понял сумму дохода, она будет такая-же, но рисков меньше?

Риски = 0, а доход может быть разный. Рынок....

Добавлено

Текущий % входа - доход (годовых) с учетом всех комиссий

12
Новый комментарий