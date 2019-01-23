ЕБС в Открытии
Неужели не у кого нет этого счёта?
Да уж с год, как минимум.) Но не в Открытии.
Счет один, но несколько портфелей - и открывай себе разнонаправленные сделки, если хошь. Мне оно не надо.)
Да уж с год, как минимум.) Но не в Открытии.
Счет один, но несколько портфелей - и открывай себе разнонаправленные сделки, если хошь. Мне оно не надо.)
А мне надо...
А мне надо...
UP
Кто-нибудь открыл ЕБС в Открывашке?
UP
Кто-нибудь открыл ЕБС в Открывашке?
его не открыть с мт
Неужели не у кого нет этого счёта?
Ведь этот счёт позволит 100% безрискоово торговать на бирже!
Это мини-грааль, котроый здесь все ищут!
Можете пояснить принцип 100% безрисковой торговли?
Можете пояснить принцип 100% безрисковой торговли?
Если Вы не знаете что такое классический арбитраж, то охотно поясню.
Фьючерс - производная на акцию.
Стоимость фьючерса = стоимость акции + % ставка ЦБ
Покупая акции и продавая фьючерс, создается нейтральная совокупная позиция
(не важно в какую сторону пойдёт рынок) с ГАРАНТИРОВАННОЙ дохожностью = % ставке ЦБ (с момент экспирации фьючерса цена фьючерса = цене акции)
Если, внезапно, имитент акций решит выплатить дивиденты, то этот доход суммируется с % ставкой.
Если Вы не знаете что такое классический арбитраж, то охотно поясню.
Фьючерс - производная на акцию.
Стоимость фьючерса = стоимость акции + % ставка ЦБ
Покупая акции и продавая фьючерс, создается нейтральная совокупная позиция
(не важно в какую сторону пойдёт рынок) с ГАРАНТИРОВАННОЙ дохожностью = % ставке ЦБ (с момент экспирации фьючерса цена фьючерса = цене акции)
Если, внезапно, имитент акций решит выплатить дивиденты, то этот доход суммируется с % ставкой.
Так это по сути всё-равно что ничего не покупать, а положить деньги на депозит и получать проценты.
Я правильно понял сумму дохода, она будет такая-же, но рисков меньше?
Так это по сути всё-равно что ничего не покупать, а положить деньги на депозит и получать проценты.
Я правильно понял сумму дохода, она будет такая-же, но рисков меньше?
Риски = 0, а доход может быть разный. Рынок....
Добавлено
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Сегодня пришло письмо, что в Единый Брокерский счёт добавлен инструмент EUR/USD
Вопросы к владельцам ЕБС:
1. Почему не все инструменты доступны?
2. Если у меня есть ИИС не будут ли пересекаться разнонаправленные позиции, открытые с разных счетов (ИИС и ЕБС)?
3. МТ5 "видит" все площадки или каждая площадка - свой терминал?
4. В презентации к ЕБС написано, что можно вносить на депозит доллары, а на каких условиях?