Сигнал USDCAD - страница 7
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Если пойдет вниз, то до уровня 1,2600 . Это будет ретест уровня, от него быстро вверх пойдет.
А я долился и смотрю на верх
часть продаж зафиксировал, а то вдруг наверх решат
А я долился и смотрю на верх
Нижний ордер выбило по тейку, жду возврата цены на прежний уровень 1.2745
Если пойдет вниз, то до уровня 1,2600 . Это будет ретест уровня, от него быстро вверх пойдет.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
USDCAD, H4, 2017.08.22
RoboForex (CY) Ltd., MetaTrader 4, Real
а я говорил в низ пойдёт))) и пойдёт до 124.200))