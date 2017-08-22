Сигнал USDCAD - страница 7

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Ibragim Dzhanaev:

Если пойдет вниз, то до уровня 1,2600 . Это будет ретест уровня, от него быстро вверх пойдет.



А я долился и смотрю на верх


 

часть продаж зафиксировал, а то вдруг наверх решат


 
Aleksandr Yakovlev:

А я долился и смотрю на верх



Нижний ордер выбило по тейку, жду возврата цены на прежний уровень 1.2745

 
Ibragim Dzhanaev:

Если пойдет вниз, то до уровня 1,2600 . Это будет ретест уровня, от него быстро вверх пойдет.



а я говорил в низ пойдёт))) и пойдёт до 124.200))

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