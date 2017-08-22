Сигнал USDCAD - страница 6
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1.2856
вполне возможно, если на новости по нефти уйдем туда придется работать по плану Б, пока придерживаюсь плана А, по которому сижу в продажах и жду...
Летим наверх )))
Скорее ползем. Сейчас может снова откатиться...
На Н4 первый сигнал в Селл, с момента разворота цены.
Скорее ползем. Сейчас может снова откатиться...
Как вставлять рисунки.
что-то нифига не хотит вниз, а я уж обрадовался и добавился, первая хотелка по тейку, дальше по ситуации.
не в коем случае не руководство к действию...
что-то нифига не хотит вниз, а я уж обрадовался и добавился, первая хотелка по тейку, дальше по ситуации.
не в коем случае не руководство к действию...
закрой продажные сделки на 1.2700
закрой продажные сделки на 1.2700
Благодарю за совет, но для того чтобы закрыть нужен повод, которого на текущий момент нет в моем понимании.
Пока что все идет по плану. Как будет повод, закрою и не важно в плюсе или в минусе
Благодарю за совет, но для того чтобы закрыть нужен повод, которого на текущий момент нет в моем понимании.
Пока что все идет по плану. Как будет повод, закрою и не важно в плюсе или в минусе
Хозяин-барин, как говорится)))
Классическая разворотная точка. Двойное касание на уровне 1.2412 под цифрами 1 и 2, под цифрой 3 - крупному игроку не выгодно было ломать восходящую фигуру. Ближайшая цель 1.3160
вниз пойдёт)))
вниз пойдёт)))
Если пойдет вниз, то до уровня 1,2600 . Это будет ретест уровня, от него быстро вверх пойдет.