Сигнал USDCAD - страница 6

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Aleksandr Yakovlev:

1.2856


вполне возможно, если на новости по нефти уйдем туда придется работать по плану Б, пока придерживаюсь плана А, по которому сижу в продажах и жду...

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Aleksandr Yakovlev:

Летим наверх )))


Скорее ползем. Сейчас может снова откатиться...

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2017-08-09_17-10-51.png  17 kb
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На Н4 первый сигнал в Селл, с момента разворота цены.

 
Ibragim Dzhanaev:

Скорее ползем. Сейчас может снова откатиться...


Как вставлять рисунки.

 

что-то нифига не хотит вниз, а я уж обрадовался и добавился, первая хотелка по тейку, дальше по ситуации. 

не в коем случае не руководство к действию... 


 
Rafil Nurmukhametov:

что-то нифига не хотит вниз, а я уж обрадовался и добавился, первая хотелка по тейку, дальше по ситуации. 

не в коем случае не руководство к действию... 



закрой продажные сделки на 1.2700

 
Aleksandr Yakovlev:

закрой продажные сделки на 1.2700


Благодарю за совет, но для того чтобы закрыть нужен повод, которого на текущий момент нет в моем понимании.

Пока что все идет по плану. Как будет повод, закрою и не важно в плюсе или в минусе

 
Rafil Nurmukhametov:

Благодарю за совет, но для того чтобы закрыть нужен повод, которого на текущий момент нет в моем понимании.

Пока что все идет по плану. Как будет повод, закрою и не важно в плюсе или в минусе


Хозяин-барин, как говорится)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Классическая разворотная точка. Двойное касание на уровне 1.2412 под цифрами 1 и 2, под цифрой 3 - крупному игроку не выгодно было ломать восходящую фигуру. Ближайшая цель 1.3160


вниз пойдёт)))

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Sergey Gamayurov:

вниз пойдёт)))


Если пойдет вниз, то до уровня 1,2600 . Это будет ретест уровня, от него быстро вверх пойдет.


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