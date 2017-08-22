Сигнал USDCAD - страница 2
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слишком уж заниженные ожидания.
Стоят отложки. Поживем, увидим.
Стоят отложки. Поживем, увидим.
Надеюсь вы взяли свой профит, как я и предпологал, пойдем вверх. Скорее полетели.
Надеюсь вы взяли свой профит, как я и предпологал, пойдем вверх. Скорее полетели.
я маленько взял)
Надеюсь вы взяли свой профит, как я и предпологал, пойдем вверх. Скорее полетели.
Закрыл половину ордера в 300пп. и поставил СЛ на 300пп., если цена откатится, ничего не заработаю.
Закрыл половину ордера в 300пп. и поставил СЛ на 300пп., если цена откатится, ничего не заработаю.
поставь SL 250, и будет тебе счастье. Первая цель 1.2938. Но она малосущественна так как должны еще выше пойти.
поставь SL 250, и будет тебе счастье. Первая цель 1.2938. Но она малосущественна так как должны еще выше пойти.
нэт, она вверх должна пойти.... иначе слив у меня))))))))))))))))))))))))