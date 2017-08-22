Сигнал USDCAD - страница 2

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слишком уж заниженные ожидания. 

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:


Стоят отложки. Поживем, увидим.

 
Ibragim Dzhanaev:

Стоят отложки. Поживем, увидим.


Надеюсь вы взяли свой профит, как я и предпологал, пойдем вверх. Скорее полетели.

 
Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь вы взяли свой профит, как я и предпологал, пойдем вверх. Скорее полетели.


я маленько взял)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Надеюсь вы взяли свой профит, как я и предпологал, пойдем вверх. Скорее полетели.


Закрыл половину ордера в 300пп. и поставил СЛ на 300пп., если цена откатится, ничего не заработаю.

 
Ibragim Dzhanaev:

Закрыл половину ордера в 300пп. и поставил СЛ на 300пп., если цена откатится, ничего не заработаю.


поставь SL 250, и будет тебе счастье. Первая цель 1.2938. Но она малосущественна так как должны еще выше пойти.

 
Главное депо целое.
А там и другие движки будут на рынке.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

поставь SL 250, и будет тебе счастье. Первая цель 1.2938. Но она малосущественна так как должны еще выше пойти.


 

нэт, она вверх должна пойти.... иначе слив у меня))))))))))))))))))))))))

 
Ibragim Dzhanaev:


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