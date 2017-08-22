Сигнал USDCAD - страница 5
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Думаю, при любом раскладе, боковика не будет(наверно).
Думаю, при любом раскладе, боковика не будет(наверно).
Ближайшая точка 1.2855 от которой мы можем получить коррекцию. А так я все двигаюсь на верх .
Ближайшая точка 1.2855 от которой мы можем получить коррекцию. А так я все двигаюсь на верх .
Согласен, что цена идет вверх, но я учитываю диверы.
Согласен, что цена идет вверх, но я учитываю диверы.
Да, согласен.
Согласен, что цена идет вверх, но я учитываю диверы.
ситуевина поменялась, переворачиваюсь, уйдет выше тейка, будет повод долиться к продажам
вроде бы надо сходить на перехай, да вроде не зачем уже, поэтому два бая крою, до лимитки на шорт не дошли, зашел по маркету, теперь ждать... дали бы перехай, было бы здорово
вроде бы надо сходить на перехай, да вроде не зачем уже, поэтому два бая крою, до лимитки на шорт не дошли, зашел по маркету, теперь ждать... дали бы перехай, было бы здорово
Летим наверх )))
Летим наверх )))
до куда?
до куда?
1.2856