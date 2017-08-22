Сигнал USDCAD - страница 5

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Думаю, при любом раскладе, боковика не будет(наверно).

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Ibragim Dzhanaev:

Думаю, при любом раскладе, боковика не будет(наверно).


Ближайшая точка 1.2855 от которой мы можем получить коррекцию. А так я все двигаюсь на верх .

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Aleksandr Yakovlev:

Ближайшая точка 1.2855 от которой мы можем получить коррекцию. А так я все двигаюсь на верх .


Согласен, что цена идет вверх, но я учитываю диверы.

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Ibragim Dzhanaev:

Согласен, что цена идет вверх, но я учитываю диверы.


Да, согласен.

 
Ibragim Dzhanaev:

Согласен, что цена идет вверх, но я учитываю диверы.

Думаю какое то время потопчемся,а потом может и на север!
 

ситуевина поменялась, переворачиваюсь, уйдет выше тейка, будет повод долиться к продажам


 

вроде бы надо сходить на перехай, да вроде не зачем уже, поэтому два бая крою, до лимитки на шорт не дошли, зашел по маркету, теперь ждать... дали бы перехай, было бы здорово


 
Rafil Nurmukhametov:

вроде бы надо сходить на перехай, да вроде не зачем уже, поэтому два бая крою, до лимитки на шорт не дошли, зашел по маркету, теперь ждать... дали бы перехай, было бы здорово



Летим наверх )))

 
Aleksandr Yakovlev:

Летим наверх )))


до куда?

 
Rafil Nurmukhametov:

до куда?


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