Сигнал USDCAD - страница 4
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Хороший сигнал. Прибыльный ордер в рынке, половину которого уже закрыл и две отложки.
Ордер не может быть ни прибыльным, ни убыточным, это может только позиция, ну да ладно, суть не в этом.
Где у вас на изображении оставшаяся половина, и два ордера?
Кроме разметки дивера больше ничего нет
Ордер не может быть ни прибыльным, ни убыточным, это может только позиция, ну да ладно, суть не в этом.
Где у вас на изображении оставшаяся половина, и два ордера?
Кроме разметки дивера больше ничего нет
Хотите, чтобы показал реальные ордера ?
Хотите, чтобы показал реальные ордера ?
Ну вы уже о них сказали: "две отложки".
Не нужно ничего показывать, если сразу не показали. Перечитайте моё первое сообщение в этой ветке.
Ну вы уже о них сказали: "две отложки".
Не нужно ничего показывать, если сразу не показали. Перечитайте моё первое сообщение в этой ветке.
Отлично. Если, не так надо торговать, то покажите как.
Отлично. Если, не так надо торговать, то покажите как.
Я и словом не обмолвился в вашу сторону о том, как нужно торговать.
Просто вы сказали что есть сигнал, но на графике кроме дивера ничего нет.
Я и словом не обмолвился в вашу сторону о том, как нужно торговать.
Просто вы сказали что есть сигнал, но на графике кроме дивера ничего нет.
Сам сигнал дивергенции. ни о чем не говорит, их может быть куча на ровном месте, но если он начинает отрабатывать, то почему не зайти.
Вот еще один.
Сам сигнал дивергенции. ни о чем не говорит, их может быть куча на ровном месте, но если он начинает отрабатывать, то почему не зайти.
Буквально вчера писал после пятимесячного перерыва советник на диверах, использовал более пяти осцилляторов, положительного результата нет и примерного.
Хотя знаю и помню, что дивергенция для входа в позицию не пригодна, только для выхода с неё.
Буквально вчера писал после пятимесячного перерыва советник на диверах, использовал более пяти осцилляторов, положительного результата нет и примерного.
Хотя знаю и помню, что дивергенция для входа в позицию не пригодна, только для выхода с неё.
Я не знаю как выходить при помощи дивера. Можете показать на примере ?
Я не знаю как выходить при помощи дивера. Можете показать на примере ?
Образовался дивер, значит уже нужно искать точку выхода.
Диверы часто не появляются, и смотреть на них нужно на периоде от Н4 и выше. Считается правильным индикатором для поиска дивергенции индикатор АО