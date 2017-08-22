Сигнал USDCAD

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Разворотная точка

Классическая разворотная точка. Двойное касание на уровне 1.2412 под цифрами 1 и 2, под цифрой 3 - крупному игроку не выгодно было ломать восходящую фигуру. Ближайшая цель 1.3160

 

Привет!

Очень похоже на то.

 
Alexander Ivanov:

Привет!

Очень похоже на то.


Я немного пропустил сигнал, надо было зайти после закрепления, после точки  3

 
Aleksandr Yakovlev:

Я немного пропустил сигнал, надо было зайти после закрепления, после точки  3


Сегодня еще по канадцу будут новости в 15:30 мск, странно, что в Календаре на сайте их нет

15:305ч50минCACADИзменение числа занятых (июл)310,0K45,3K
15:305ч50минCACADУровень безработицы (июл)36,5%6,5%
 
Alexey Volchanskiy:

Сегодня еще по канадцу будут новости в 15:30 мск, странно, что в Календаре на сайте их нет

15:305ч50минCACADИзменение числа занятых (июл)310,0K45,3K
15:305ч50минCACADУровень безработицы (июл)36,5%6,5%

привет!


таак, по ожиданиям значит CAD ослабит позиции. Тогда пара должна полететь вверх.

 

Не забывайте, еще сегодня "нон фармы". 

 
Alexander Ivanov:

привет!


таак, по ожиданиям значит CAD ослабит позиции. Тогда пара должна полететь вверх.


Да, конечно. Возможно еще будет попытка вниз проскользнуть, но дальнейшее движение в перспективе маловероятно

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Классическая разворотная точка. Двойное касание на уровне 1.2412 под цифрами 1 и 2, под цифрой 3 - крупному игроку не выгодно было ломать восходящую фигуру. Ближайшая цель 1.3160


Отложенный ордер.

 
Alexander Ivanov:

привет!


таак, по ожиданиям значит CAD ослабит позиции. Тогда пара должна полететь вверх.


Эти ожидания яйца выеденного не стоят

 
Ibragim Dzhanaev:


[Удален]  

Отложенный ордер. Цель 1,29800


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