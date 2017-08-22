Сигнал USDCAD
Привет!
Очень похоже на то.
Привет!
Очень похоже на то.
Я немного пропустил сигнал, надо было зайти после закрепления, после точки 3
Я немного пропустил сигнал, надо было зайти после закрепления, после точки 3
Сегодня еще по канадцу будут новости в 15:30 мск, странно, что в Календаре на сайте их нет
|15:30
|5ч50мин
|CA
|CAD
|Изменение числа занятых (июл)
|3
|10,0K
|45,3K
|15:30
|5ч50мин
|CA
|CAD
|Уровень безработицы (июл)
|3
|6,5%
|6,5%
Сегодня еще по канадцу будут новости в 15:30 мск, странно, что в Календаре на сайте их нет
|15:30
|5ч50мин
|CA
|CAD
|Изменение числа занятых (июл)
|3
|10,0K
|45,3K
|15:30
|5ч50мин
|CA
|CAD
|Уровень безработицы (июл)
|3
|6,5%
|6,5%
привет!
таак, по ожиданиям значит CAD ослабит позиции. Тогда пара должна полететь вверх.
Не забывайте, еще сегодня "нон фармы".
привет!
таак, по ожиданиям значит CAD ослабит позиции. Тогда пара должна полететь вверх.
Да, конечно. Возможно еще будет попытка вниз проскользнуть, но дальнейшее движение в перспективе маловероятно
привет!
таак, по ожиданиям значит CAD ослабит позиции. Тогда пара должна полететь вверх.
Эти ожидания яйца выеденного не стоят
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Классическая разворотная точка. Двойное касание на уровне 1.2412 под цифрами 1 и 2, под цифрой 3 - крупному игроку не выгодно было ломать восходящую фигуру. Ближайшая цель 1.3160