Сигнал USDCAD - страница 3
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Доливаться будем ? )
Вниз не пойду.
Если будет еще дивер в Селл - цена с большой долей вероятности скорректируется.
Если будет еще дивер в Селл - цена с большой долей вероятности скорректируется.
Дивергенции придуманы не для входов в рынок, а для выхода с рынка. Для входа нужно использовать всё что угодно, кроме дивергенции.
Дивергенции придуманы не для входов в рынок, а для выхода с рынка. Для входа нужно использовать всё что угодно, кроме дивергенции.
А разве я вхожу при появлении дивера ?
А разве я вхожу при появлении дивера ?
Ну так у вас есть на картинке дивер, и вы уже ищите точку входа:
https://www.mql5.com/ru/forum/212700/page3#comment_5576398
Ну так у вас есть на картинке дивер, и вы уже ищите точку входа:
https://www.mql5.com/ru/forum/212700/page3#comment_5576398
Правильно, есть сигнал, ищем вход. Вы предлагаете не искать ?
Вниз не пойду.
вверх не пойду.
Если пойдет, вверху ещё продам.
Правильно, есть сигнал, ищем вход. Вы предлагаете не искать ?
Какой сигнал на вашем изображении?
Какой сигнал на вашем изображении?
Хороший сигнал. Прибыльный ордер в рынке, половину которого уже закрыл и две отложки.