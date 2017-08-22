Сигнал USDCAD - страница 3

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Aleksandr Yakovlev:


Доливаться будем ? )


 
Вниз не пойду. 
Если пойдет, внизу еще куплю.
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Alexander Ivanov:
Вниз не пойду. 
Если пойдет, внизу еще куплю.

Если будет еще дивер в Селл - цена с большой долей вероятности скорректируется.

 
Ibragim Dzhanaev:

Если будет еще дивер в Селл - цена с большой долей вероятности скорректируется.

Дивергенции придуманы не для входов в рынок, а для выхода с рынка. Для входа нужно использовать всё что угодно, кроме дивергенции.

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Vitaly Muzichenko:

Дивергенции придуманы не для входов в рынок, а для выхода с рынка. Для входа нужно использовать всё что угодно, кроме дивергенции.


А разве я вхожу при появлении дивера ?

 
Ibragim Dzhanaev:

А разве я вхожу при появлении дивера ?

Ну так у вас есть на картинке дивер, и вы уже ищите точку входа:

https://www.mql5.com/ru/forum/212700/page3#comment_5576398

Сигнал USDCAD
Сигнал USDCAD
  • 2017.08.08
  • www.mql5.com
Классическая разворотная точка. Двойное касание на уровне 1...
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Vitaly Muzichenko:

Ну так у вас есть на картинке дивер, и вы уже ищите точку входа:

https://www.mql5.com/ru/forum/212700/page3#comment_5576398


Правильно, есть сигнал, ищем вход. Вы предлагаете не искать ?

 
Alexander Ivanov:
Вниз не пойду. 
Если пойдет, внизу еще куплю.

вверх не пойду.

Если пойдет, вверху ещё продам.


 
Ibragim Dzhanaev:

Правильно, есть сигнал, ищем вход. Вы предлагаете не искать ?

Какой сигнал на вашем изображении?

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Vitaly Muzichenko:

Какой сигнал на вашем изображении?


Хороший сигнал. Прибыльный ордер в рынке, половину которого уже закрыл и две отложки. 


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