Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 3
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Можно так:
"Чемпиону по трейдингу среди участников форума MQL5 . Сентябрь 2017."
Золотому призёру в чемпионате по трейдингу среди участников форума MQL5. Сентябрь 2017.
Серебрянному...
Бронзовому....
А что по этому поводу молчит куратор? Не курирует?
Почему курит в сторонке?
;))
Если меня не видно, это не значит что меня здесь нет.)
Курирую.
каких кубках/ вы что по почте их высылать будете?
Так их уже высылали и получали, или вы не следите за темами?
Так их уже высылали и получали, или вы не следите за темами?
да ладно. Вот это круто, за кубок я еще раз поборюсь
Так их уже высылали и получали, или вы не следите за темами?
а где укажите сообщение
а где укажите сообщение
если навскидку, то поищите в майской ветке где-то в конце.
Нет гравировки на кубках ,я сначала думал об этом ,потом отказался от этой затеи ,по двум причинам
1. Так и не решил что писать
2.Подножки на кубках из мрамора ,на мраморе гравировка смотрится не очень ,табличку - если только ещё приклеить с надписью (опять же ,с какой )
Ну ок. Лучшее враг хорошего)) Кубки норм, как в формуле 1))
Ну ок. Лучшее враг хорошего)) Кубки норм, как в формуле 1))
В формуле 1 ещё есть шампанское, у нас его нет =)
Можно сделать так, например:
Мож MQL примет участие в формировании призового фонда.