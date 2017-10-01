Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 3

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Alexandr Murzin:

Можно так:

 "Чемпиону  по трейдингу среди участников форума MQL5 . Сентябрь 2017."


Золотому  призёру в чемпионате по трейдингу среди участников форума MQL5. Сентябрь 2017.

Серебрянному...
Бронзовому....
 
Олег avtomat:

А что по этому поводу молчит куратор? Не курирует?

Почему курит в сторонке?

;))


Если меня не видно, это не значит что меня здесь нет.)
Курирую.
 
Vyacheslav Kornev:

каких кубках/ вы что по почте их высылать будете?

Так их уже высылали и получали, или вы не следите за темами?

 
Vitaly Muzichenko:

Так их уже высылали и получали, или вы не следите за темами?


да ладно. Вот это круто, за кубок я еще раз поборюсь

 
Vitaly Muzichenko:

Так их уже высылали и получали, или вы не следите за темами?


а где укажите сообщение

 
Vyacheslav Kornev:

а где укажите сообщение

если навскидку, то поищите в майской ветке где-то в конце.

[Удален]  
Server Muradasilov:

Нет гравировки на кубках ,я сначала думал об этом ,потом отказался от этой затеи ,по двум причинам

1. Так и не решил что писать

2.Подножки на кубках из мрамора ,на мраморе гравировка смотрится не очень ,табличку - если только ещё приклеить с надписью (опять же ,с какой ) 


Ну ок. Лучшее враг хорошего)) Кубки норм, как в формуле 1))

 
geratdc:

Ну ок. Лучшее враг хорошего)) Кубки норм, как в формуле 1))

В формуле 1 ещё есть шампанское, у нас его нет =)

[Удален]  

Можно сделать так, например:

 


Мож MQL примет участие в формировании призового фонда.

 
Меня запишите на чемпионат  https://www.mql5.com/ru/signals/333012
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