Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 8
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На кубке лучше написать " Финансовый стратег Месяца". Или Ванга Трейдер
Насколько я понимаю, до начала квартального конкурса осталось всего лишь две недели, а Правил не только нет, но даже не определились с важными вопросами.
Всё у нас через пень-колоду... Но это и хорошо ;))
Правила оставить те же что и для месячного, только срок торговли увеличится.
Насколько я понимаю, до начала квартального конкурса осталось всего лишь две недели, а Правил не только нет, но даже не определились с важными вопросами.
Всё у нас через пень-колоду... Но это и хорошо ;))
Олег ))) правила остаются прежними - и для квартального конкурса , оставалось только решить с выводом ( и то по твоему вопросу,про квартальный) ,как видишь всё быстро решилось :) вывода не будет .
+++++++++++++ ПРОШУ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНКУРС+++++++++++
На кубке лучше написать " Финансовый стратег Месяца". Или Ванга Трейдер
Приветствую
Вам надо пройти верификацию на сайте ,время ещё достаточно много для этого ,но оно не бесконечно ...
Приветствую
Вам надо пройти верификацию на сайте ,время ещё достаточно много для этого ,но оно не бесконечно ...
Легко! Только подскажите где?
Легко! Только подскажите где?
С своей страницы ,заходите в Сервисдеск ,оставляете заявку на верификацию ,документы те же ,что предоставляете брокеру ,при прохождении там .
2 счета создавать на сентябрь ? 1 месячный другой квартальный ?
С своей страницы ,заходите в Сервисдеск ,оставляете заявку на верификацию ,документы те же ,что предоставляете брокеру ,при прохождении там .
2 счета создавать на сентябрь ? 1 месячный другой квартальный ?
Да ,если хотите в двух конкурсах участвовать
Да ,если хотите в двух конкурсах участвовать
Как подписывать сигналы ?