Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 8

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+++++++++++++ ПРОШУ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНКУРС+++++++++++

На кубке лучше написать " Финансовый стратег Месяца". Или Ванга Трейдер

 
Олег avtomat:

Насколько я понимаю, до начала квартального конкурса осталось всего лишь две недели, а Правил не только нет, но даже не определились с важными вопросами.

Всё у нас через пень-колоду... Но это и хорошо ;))


Правила оставить те же что и для месячного, только срок торговли увеличится.

 
Олег avtomat:

Насколько я понимаю, до начала квартального конкурса осталось всего лишь две недели, а Правил не только нет, но даже не определились с важными вопросами.

Всё у нас через пень-колоду... Но это и хорошо ;))


Олег ))) правила остаются прежними - и для квартального конкурса , оставалось только решить с выводом ( и то по твоему вопросу,про квартальный) ,как видишь всё быстро решилось :) вывода не будет .

 
Владислав Стоянов:

+++++++++++++ ПРОШУ РЕГИСТРАЦИИ НА КОНКУРС+++++++++++

На кубке лучше написать " Финансовый стратег Месяца". Или Ванга Трейдер


Приветствую 

Вам надо пройти верификацию на сайте ,время ещё достаточно много для этого ,но оно не бесконечно ... 

 
Server Muradasilov:

Приветствую 

Вам надо пройти верификацию на сайте ,время ещё достаточно много для этого ,но оно не бесконечно ... 

Легко! Только подскажите где? 

 
Владислав Стоянов:

Легко! Только подскажите где? 


С своей страницы ,заходите в Сервисдеск ,оставляете заявку на верификацию ,документы те же ,что предоставляете брокеру ,при прохождении там .


 

2 счета создавать на сентябрь ? 1 месячный другой квартальный ?

 
Server Muradasilov:

С своей страницы ,заходите в Сервисдеск ,оставляете заявку на верификацию ,документы те же ,что предоставляете брокеру ,при прохождении там .


Вкладка Продовец, там освляют документы на верификацтию
 
Denis Chugrin:

2 счета создавать на сентябрь ? 1 месячный другой квартальный ?


Да ,если хотите в двух конкурсах участвовать  

 
Server Muradasilov:

Да ,если хотите в двух конкурсах участвовать  


Как подписывать сигналы ?

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