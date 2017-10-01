Сентябрьская регистрация участников, на чемпионат реальных счетов (центы) - открыта - страница 10
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Конечно по эквити нужно ! баланс это полная шляпа !!!
Баланс, это как сберегательная книжка, деньги есть, но не твои.
Эквити - это то, что есть в наличии в кармане.
Поэтому все расчёты нужно проводить по эквити, и везде убрать расчёты связанные с балансом.
100 раз говорил никто не слышит ! Эквити делится на максимальную просадку = лучший результат !
Это вроде как отсеяли, почему - не знаю, но это лучше чем фактор восстановления в формуле.
Виталь приветствую
Выше Андрей и участники предлагали - несколько вариантов ,что думаешь?
Где предлагал, здесь? Если да, то там вроде чего-то не хватает
Баланс, это как сберегательная книжка, деньги есть, но не твои.
Эквити - это то, что есть в наличии в кармане.
Поэтому все расчёты нужно проводить по эквити, и везде убрать расчёты связанные с балансом.
При открытых сделках нет ничего в кармане - всё в руках брокера.
Но в данном случае речь не об этом.
При открытых сделках нет ничего в кармане - всё в руках брокера.
Но в данном случае речь не об этом.
Вот могу прям сейчас вывести всё, что у меня в кармане(средства), но не на сберегательной книжке
Андрей, речь именно об этом. На балансе может быть миллион, но до маржинколла 1 пункт.
Как можно считать по балансу?
№11 и №13 в июльском конкурсе https://view.new10.top/ru/contest/3
Вот могу прям сейчас вывести всё, что у меня в кармане(средства), но не на сберегательной книжке
Андрей, речь именно об этом. На балансе может быть миллион, но до маржинколла 1 пункт.
Как можно считать по балансу?
№11 и №13 в июльском конкурсе https://view.new10.top/ru/contest/3
пока открыты позиции твои деньги ничего не стоят, пока ты будешь закрывать позицию может произойти оооочень многое.... сначала закрой сделку с "индейцем" а потом считай деньги.
пока открыты позиции твои деньги ничего не стоят, пока ты будешь закрывать позицию может произойти оооочень многое.... сначала закрой сделку с "индейцем" а потом считай деньги.
Да ничего не произойдёт сверх-естественного, и это может каждый подтвердить кто закрывал хоть пару раз. Могу даже на видео записать 10 входов, и 10 выходов с рынка, чтоб доказать, что при закрытии ничего не бывает, и как средства падают в карман.
Нужно?
Да ничего не произойдёт сверх-естественного, и это может каждый подтвердить кто закрывал хоть пару раз. Могу даже на видео записать 10 входов, и 10 выходов с рынка, чтоб доказать, что при закрытии ничего не бывает, и как средства падают в карман.
Нужно?
ты видел когда нибудь гэп по нескольку тысяч пунктов посреди дня? шпильки? не?)
пока ты не закрыл сделку - деньги не твои. и это если считать без уловок брокеров....
ты видел когда нибудь гэп по нескольку тысяч пунктов посреди дня? шпильки? не?)
пока ты не закрыл сделку - деньги не твои. и это если считать без уловок брокеров....
В данный момент времени, то есть здесь и сейчас, а не в течении дня или потом, мы должны видеть актуальный результат, и результат мы должны видеть текущий, а не потом, или когда это произошло в прошлом, или будет в будущем.
Если опираться на это, то есть на сию секунду, то тут и рулит эквити, а не баланс, то что имеем сейчас, то и нужно считать, и нас не должно волновать что будет через секунду, мы живем не в будущем, а именно сейчас.
В данный момент времени, то есть здесь и сейчас, а не в течении дня или потом, мы должны видеть актуальный результат, и результат мы должны видеть текущий, а не потом, или когда это произошло в прошлом, или будет в будущем.
Если опираться на это, то есть на сию секунду, то тут и рулит эквити, а не баланс, то что имеем сейчас, то и нужно считать, и нас не должно волновать что будет через секунду, мы живем не в будущем, а именно сейчас.
вот именно "сейчас" тебе деньги не принадлежат, разве это не понятно. нет открытых позиций - считай свои деньги хоть до поноса, они твои. неужели это не понятно?! - а пока есть открытые позиции не твои они, денюжки.
но опять же, речь сейчас идет совсем о другом.