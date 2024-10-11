Советники: Эксперт на случайных числах - страница 2

Новый комментарий
 
Petr Voytenko:

Немного доработанная версия: теперь советник использует не встроенный генератор чисел, а текущую секунду.

В тестере результаты стали лучше. Как будет работать на реальном рынке пока неизвестно.

Вот тест за прошлый год:

Как Вы толкуете тестер, который вроде бы противоречит теории.

1. Количество сделок таково (1816), что можно считать, что предельная теорема работает

2. В этом случае линия баланс должно снижаться, так как у Вас имеется спред

3. Профит фактор 1.25, а прибыльных сделок менее 50%

4. По условиям эксперимента прибыльных и убыточных сделок должно быть одинаково, а у Вас 47 на 53 - 6% разницы - это огромная величина.


За счет чего советник прибыльный?



Дописал

Поставленные вопросы крайне интересны, так как средствами МО достаточно просто получить ошибку предсказания около 40%. Чтобы уменьшить ошибку необходимы серьезные и длительные усилия с неизвестным результатом. А тут датчик случайных числе...

 
Aleksandr Masterskikh:

Торговая система на основе случайных чисел или иных случайных показателей не может быть эффективной, так как:


1. Сам процесс движения цен финансовых инструментов является нестационарным процессом (в общем виде случайным процессом).


2. А задачей прогноза и торговли (на основе этого прогноза) как раз и является поиск зон стационарности внутри такого процесса.


3. Поэтому, если мы заранее отказываемся от поиска "относительно понятных" зон (на основе неких признаков), то по сути, мы "завязываем себе глаза",

находясь в "комнате со слабым освещением", что вряд ли разумно.


4. В то же время, такой советник (на основе случайных чисел и т.д.) может быть полезен, чтобы сопоставить результаты различных стратегий с результатами такого "случайного" робота.

Однако добавление случайных чисел (входов/решений/просто шума) в систему подчас делает её более "устойчивой" (в кавычках потому как не-технический термин в данном случае). Конечно всё хорошо в меру :-)

Есть такой раздел в ТАУ, @Олег avtomat наверное может накидать нужных ссылок, у него это "под руками", а я просто из институтской старины помню

К тому-же любой советник становится в точности таким-же как представленный, как только выходит из "прогнозного окна" сигнала. У сигналов есть время действия, что-то типа sqrt(Longest_Period/2) спустя которое оставаться в рынке по сигналу, всё равно что бросать монетку

 
СанСаныч Фоменко:

Как Вы толкуете тестер, который вроде бы противоречит теории.

1. Количество сделок таково (1816), что можно считать, что предельная теорема работает

2. В этом случае линия баланс должно снижаться, так как у Вас имеется спред

3. Профит фактор 1.25, а прибыльных сделок менее 50%

4. По условиям эксперимента прибыльных и убыточных сделок должно быть одинаково, а у Вас 47 на 53 - 6% разницы - это огромная величина.


За счет чего советник прибыльный?

Стоп/Тейк в роботе так выставляются и спред приплетается. То есть цена должна пройти разное число пунктов до стопа/тейка, поэтому дисбаланс в показателях.

 
Maxim Kuznetsov:

Стоп/Тейк в роботе так выставляются и спред приплетается. То есть цена должна пройти разное число пунктов до стопа/тейка, поэтому дисбаланс в показателях.

Близкие стопы дают убыток на  потенциально прибыльных сделках, в результате убыточность растет.

 
СанСаныч Фоменко:

Близкие стопы дают убыток на  потенциально прибыльных сделках, в результате убыточность растет.

Близкие тейки режут прибыль на потенциально прибыльных сделках, в итоге пара стопов забирает всю прошлую прибыль.

В итоге более верный вариант, это близкие стопы, и максимально далёкие тейки. Я писал робота для одного форума специально для тестов, потом его даже некоторые использовали для заработка, так вот там всего ~20% прибыльных трейдов, но в итоге система работала в плюс, и без никакой оптимизации.

 
Vitaly Muzichenko:

Близкие тейки режут прибыль на потенциально прибыльных сделках, в итоге пара стопов забирает всю прошлую прибыль.

В итоге более верный вариант, это близкие стопы, и максимально далёкие тейки. Я писал робота для одного форума специально для тестов, потом его даже некоторые использовали для заработка, так вот там всего ~20% прибыльных трейдов, но в итоге система работала в плюс, и без никакой оптимизации.

Это я понимаю.

Свой вопрос я задал, имея ввиду совершенно другое.

Дело не тейках/стопах, а дело в том, что приведенный график вообще ни о чем.

Вот мой прогон эксперта.

Красавец!

А вот еще один прогон на этих же данных


Тоже красавец, но почему-то другой. Даже количество сделок.

А другой по одной простой причине: случайный вход дает случайную линию баланса. Вот о чем речь и этот факт никакими манипуляциями тэйков/стопов устранить невозможно. Именно по этому поводу я пытался получить ответ от автора этого замечательного советника.


ПС.

Прогнал раз десять, все прибыльные, но все разные.

Вчера только первый был прибыльным, а потом все остальные убыточные, минут десять пытался получить прибыль, а потом плюнул - все время убыток, но разный.

 

Версия со множеством запросов функции MathRand() :

Файлы:
RandomEA_20240503.mq4  6 kb
 

Последняя на данный момент версия.

Устранил пару ошибок.

Файлы:
RandomEA_20241010.mq4  6 kb
12
Новый комментарий