Советники: Эксперт на случайных числах
Автор: Petr Voytenko
а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам.
а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам.
Нужно код менять. В этом советнике открывается только одна позиция, другого не предусмотрено.
а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам.
а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам.
Немного доработанная версия: теперь советник использует не встроенный генератор чисел, а текущую секунду.
В тестере результаты стали лучше. Как будет работать на реальном рынке пока неизвестно.
Вот тест за прошлый год:
Доработан код для счетов с ненулевой комиссией .
Добавил постоянный лот
Торговая система на основе случайных чисел или иных случайных показателей не может быть эффективной, так как:
1. Сам процесс движения цен финансовых инструментов является нестационарным процессом (в общем виде случайным процессом).
2. А задачей прогноза и торговли (на основе этого прогноза) как раз и является поиск зон стационарности внутри такого процесса.
3. Поэтому, если мы заранее отказываемся от поиска "относительно понятных" зон (на основе неких признаков), то по сути, мы "завязываем себе глаза",
находясь в "комнате со слабым освещением", что вряд ли разумно.
4. В то же время, такой советник (на основе случайных чисел и т.д.) может быть полезен, чтобы сопоставить результаты различных стратегий с результатами такого "случайного" робота.
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Эксперт на случайных числах:
Автор: Petr Voytenko