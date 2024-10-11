Советники: Эксперт на случайных числах

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Эксперт на случайных числах:

Эксперт, открывающий сделки со случайным направлением (бай/селл).

Автор: Petr Voytenko

 
Automated-Trading:

Эксперт на случайных числах:

Автор: Petr Voytenko


а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам. 

 
sotnikovsm112:

а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам. 


Нужно код менять. В этом советнике открывается только одна позиция, другого не предусмотрено.

 
sotnikovsm112:

а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам. 

Вы можете заказать доработку этого кода у фрилансеров. В данном коде такой возможности нет. Но будьте осторожны - это все тот же мартингейл, т.е. вероятность слива очень высока. Эксперт написан "ради спортивного интереса". 
 
sotnikovsm112:

а почему открывает только по одной сделке по одной валютной паре, можно как нибудь открывать параллельно по нескольким парам. 

Я как раз такого писал, открывает по случайному инструменту, в случайную сторону и случайно фиксирует профит)
 

Немного доработанная версия: теперь советник использует не встроенный генератор чисел, а текущую секунду.

В тестере результаты стали лучше. Как будет работать на реальном рынке пока неизвестно.

Вот тест за прошлый год:

rnd2

Файлы:
RandomEA_z24.mq4  5 kb
 

Доработан код для счетов с ненулевой комиссией . 

Файлы:
RandomEA_v3.mq4  5 kb
 
Версия с отключением с пятницы до понедельника.
Файлы:
RandomEA_v4.mq4  6 kb
 

Добавил постоянный лот

Файлы:
RandomEA_v5.mq4  6 kb
 
Версия с максимально возможным спредом.
Файлы:
RandomEA_v6.mq4  6 kb
 

Торговая система на основе случайных чисел или иных случайных показателей не может быть эффективной, так как:


1. Сам процесс движения цен финансовых инструментов является нестационарным процессом (в общем виде случайным процессом).


2. А задачей прогноза и торговли (на основе этого прогноза) как раз и является поиск зон стационарности внутри такого процесса.


3. Поэтому, если мы заранее отказываемся от поиска "относительно понятных" зон (на основе неких признаков), то по сути, мы "завязываем себе глаза",

находясь в "комнате со слабым освещением", что вряд ли разумно.


4. В то же время, такой советник (на основе случайных чисел и т.д.) может быть полезен, чтобы сопоставить результаты различных стратегий с результатами такого "случайного" робота.

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