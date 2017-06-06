МТ5. Последний билд. Проблемы. - страница 4
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Тест OnTimer:
Со всем остальным - также: пишем, проверяем, потом говорим. Если не проверите и предоставите проверку - это будет расценено как поток лжи.
Тест OnTimer:
Со всем остальным - также: пишем, проверяем, потом говорим. Если не проверите и предоставите проверку - это будет расценено как поток лжи.
Да что Вы сразу угрожать? Я что, ребенок чтоли какой то? ... ))))
Установил на график и что дальше?
Да что Вы сразу угрожать? ))))
Установил на график и что дальше?
Вообще-то это Ваши слова:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ5. Последний билд. Проблемы.
Renat Akhtyamov, 2017.06.06 11:20
Впервые - сначала написал эксперта на МТ5, и всё-таки пришлось произвести возврат на МТ4.
Что не понравилось?
1. Глючит OnTimer() - есть пропуски тиков и их прилично. Поставил тик равный 10 секундам. Фактически иногда период между тиками доходил до 2-х минут.
...
Поэтому теперь Ваш ход - оправдывайтесь.
Вообще-то это Ваши слова:
Поэтому теперь Ваш ход - оправдывайтесь.
А что мне оправдываться?
Что я должен показать и что я должен увидеть после запуска Вашего кода?
Вот снял видео. Два таймера. На черном фоне МТ5, на белом МТ4. Период таймера - 10 секунд в обоих случаях.. Коды экспертов идентичны.
А что мне оправдываться?
Что я должен показать и что я должен увидеть после запуска Вашего кода?
Вот снял видео. Два таймера. На черном фоне МТ5, на белом МТ4. Период таймера - 10 секунд в обоих случаях.. Коды экспертов идентичны.
Задаю третий раз вопрос - на этот раз в последний раз: где код вывода времени на экран?
И на всякий случай (предполагаю с достоверностью 99%, что Ваша ошибка именно в этом) отсылаю Вас к первоисточнику: Дата и время. Посмотрите в чём разница между
TimeCurrent
Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime
и
TimeLocal
Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime
Задаю третий раз вопрос - на этот раз в последний раз: где код вывода времени на экран?
И на всякий случай (предполагаю с достоверностью 99%, что Ваша ошибка именно в этом) отсылаю Вас к первоисточнику: Дата и время. Посмотрите в чём разница между
TimeCurrent
Возвращает последнее известное время сервера (время прихода последней котировки) в формате datetime
и
TimeLocal
Возвращает локальное компьютерное время в формате datetime
ИДЕНТИЧНЫ!
выключить Вашего эксперта, ато чо та Вы напугали ))) ? :
//..Ответа не дождался. Выключаю. Надо будет - еще раз включу.
Неужели так трудно выложить код? Пример: #31 - код который можно скомпилировать, воспроизвести и даже скачать.
От Вас только непонятный кусок в котором куча неоправданного расточительства ресурсов, но целостного кода для компиляции и воспроизведения нет.
Пожалуйста при написании программ, делайте более правильно:
Неужели так трудно выложить код? Пример: #31 - код который можно скомпилировать, воспроизвести и даже скачать.
От Вас только непонятный кусок в котором куча неоправданного расточительства ресурсов, но целостного кода для компиляции и воспроизведения нет.
Пожалуйста при написании программ, делайте более правильно:
Код своего эксперта выложить не могу. Однако повторно проверил - вызов принта идет из OnTimer() в обоих случаях.
Владимир, всё это правильно. Ресурсы мои и их предостаточно.
Однако факт остается фактом - в МТ4 всё норм при абсолютной идентичности кода.
Чтобы проверить, достаточно создать пустой шаблон эксперта, вставить в OnTimer строку с вызовом принта и внизу, после кода разместить функцию принта, а в OnInit() инициализировать таймер на период в 10 секунд.
Ну не мне же Вас учить, я то в программировании почти что ноль.
Вот пример на двух объектах - один отображает локальное время ПК из OnTick(), а второй отображает локальное время ПК из OnTimer():
Добавлено: подправил - забыл внести ChartRedraw().
Да. Комиссия начисляется на сделку закрытия. То есть на круг. Если же просто сделка открытия - то комиссии не будет, а вот когда будет сделка закрытия - тогда комиссия и появится (если по условиям торгового счёта комиссия начисляется).
Ни дня без лжи...
Комиссия начисляется ДВА раза, при открытии позиции и при закрытии...
От конфет я добрей не стану, да и от пива тоже... Не предлагай.те.