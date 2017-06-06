МТ5. Последний билд. Проблемы. - страница 2
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Как же это "нет", когда столбец "Комиссия" есть :)
Вот только это волшебный столбец и показывается он только тем, у кого на торговом счёте есть комиссия.
Врать-то зачем? На MetaQuotes-Demo нет комиссий, а столбец есть...
Врать-то зачем? На MetaQuotes-Demo нет комиссий, а столбец есть...
У меня на MetaQuotes-Demo нет столбца - я перед подключением к "Открытию" проверял. Вот скрин:
У меня на MetaQuotes-Demo нет столбца - я перед подключением к "Открытию" проверял.
У меня есть такой столбец, но только на вкладке "История". Добавить/убрать его нельзя. Он по умолчанию.
Хм.. Очень интересно. Т.е. комиссия не учитывается при расчете текущей общей прибыли?
У меня есть такой столбец, но только на вкладке "История".
Хм.. Очень интересно. Т.е. комиссия не учитывается при расчете общей прибыли?
Да. Комиссия начисляется на сделку закрытия. То есть на круг. Если же просто сделка открытия - то комиссии не будет, а вот когда будет сделка закрытия - тогда комиссия и появится (если по условиям торгового счёта комиссия начисляется).
@Alexey Viktorov - Вам за внимательность конфетка - может добрее станете.
@Renat Akhtyamov - а теперь серьёзно:
Да. Комиссия начисляется на сделку закрытия. То есть на круг. Если же просто сделка открытия - то комиссии не будет, а вот когда будет сделка закрытия - тогда комиссия и появится (если по условиям торгового счёта комиссия начисляется).
То есть правильнее учитывать и это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ5. Последний билд. Проблемы.
Alexey Viktorov, 2017.06.05 19:09
DEAL_COMMISSION
Комиссия по сделке
double
В истории сделок принадлежащих позиции. Высчитывается 2 раза, открытие и закрытие.
и это
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
МТ5. Последний билд. Проблемы.
Renat Akhtyamov, 2017.06.05 19:27
Разобрался. Такая функция есть, но её не подсвечитвает метаэдитор, т.е.Код комипилируется
То есть правильнее учитывать и это
и это
Сделка - перевод на англ. : Deal. Сделка - это то, что уже совершилось, поэтому комиссию нужно искать в сделках. А позиция - это то, что ещё существует, незакрытое состояние - поэтому у позиции комиссии нет.
Хотите узнать комиссию - значит нужно работать с торговой историей и просматривать сделки.
Свойства позиций - там нет комиссии.
Сделка - перевод на англ. : Deal. Сделка - это то, что уже совершилось, поэтому комиссию нужно искать в сделках. А позиция - это то, что ещё существует, незакрытое состояние - поэтому у позиции комиссии нет.
Хотите узнать комиссию - значит нужно работать с торговой историей и просматривать сделки.
Очень интересный момент.
То есть чтобы узнать - какая будет комиссия, нужно закрыть первую сделку с убытком в размере комиссии...
Весьма...
Как же это "нет", когда столбец "Комиссия" есть :)
Вот только это волшебный столбец и показывается он только тем, у кого на торговом счёте есть комиссия.
У меня нет комиссии, но столбец показывается, там 0.00
У меня нет комиссии, но столбец показывается, там 0.00
У меня и нулей там нет. Просто пустая колонка. Не понятно и вроде как не волшебно, как было заявлено...