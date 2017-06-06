МТ5. Последний билд. Проблемы. - страница 2

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Vladimir Karputov:


Как же это "нет", когда столбец "Комиссия" есть :) 

Вот только это волшебный столбец и показывается он только тем, у кого на торговом счёте есть комиссия.

Врать-то зачем? На MetaQuotes-Demo нет комиссий, а столбец есть...


 
Alexey Viktorov:

Врать-то зачем? На MetaQuotes-Demo нет комиссий, а столбец есть...



У меня на MetaQuotes-Demo нет столбца - я перед подключением к "Открытию" проверял. Вот скрин:

Нет столбца "Комиссия"

 
Vladimir Karputov:

У меня на MetaQuotes-Demo нет столбца - я перед подключением к "Открытию" проверял.

У меня есть такой столбец, но только на вкладке "История". Добавить/убрать его нельзя. Он по умолчанию.

Хм.. Очень интересно. Т.е. комиссия не учитывается при расчете текущей общей прибыли?

 
Renat Akhtyamov:

У меня есть такой столбец, но только на вкладке "История".

Хм.. Очень интересно. Т.е. комиссия не учитывается при расчете общей прибыли?


Да. Комиссия начисляется на сделку закрытия. То есть на круг. Если же просто сделка открытия - то комиссии не будет, а вот когда будет сделка закрытия - тогда комиссия и появится (если по условиям торгового счёта комиссия начисляется).
 

@Alexey Viktorov - Вам за внимательность конфетка - может добрее станете.

@Renat Akhtyamov - а теперь серьёзно:

  • Окно "Инструменты":
    • вкладка "Торговля" - столбца "Комиссия" нет
    • вкладка "История" - столбец "Комиссия" есть, ибо комиссия начисляется на сделку закрытия (выхода).

 
Vladimir Karputov:

Да. Комиссия начисляется на сделку закрытия. То есть на круг. Если же просто сделка открытия - то комиссии не будет, а вот когда будет сделка закрытия - тогда комиссия и появится (если по условиям торгового счёта комиссия начисляется).

То есть правильнее учитывать и это

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

МТ5. Последний билд. Проблемы.

Alexey Viktorov, 2017.06.05 19:09


В истории сделок принадлежащих позиции. Высчитывается 2 раза, открытие и закрытие.

и это

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

МТ5. Последний билд. Проблемы.

Renat Akhtyamov, 2017.06.05 19:27

Разобрался. Такая функция есть, но её не подсвечитвает метаэдитор, т.е.

PositionGetDouble(POSITION_COMMISSION)
Код комипилируется

при расчете ориентировочного профита закрытия сделки?
 
Renat Akhtyamov:

То есть правильнее учитывать и это


и это


при расчете профита закрытия сделки?


Сделка - перевод на англ. : Deal. Сделка - это то, что уже совершилось, поэтому комиссию нужно искать в сделках. А позиция - это то, что ещё существует, незакрытое состояние - поэтому у позиции комиссии нет.

Хотите узнать комиссию - значит нужно работать с торговой историей и просматривать сделки.


Свойства позиций - там нет комиссии.

 
Vladimir Karputov:


Сделка - перевод на англ. : Deal. Сделка - это то, что уже совершилось, поэтому комиссию нужно искать в сделках. А позиция - это то, что ещё существует, незакрытое состояние - поэтому у позиции комиссии нет.

Хотите узнать комиссию - значит нужно работать с торговой историей и просматривать сделки.

Очень интересный момент.

То есть чтобы узнать - какая будет комиссия, нужно закрыть первую сделку с убытком в размере комиссии...

Весьма...

 
Vladimir Karputov:


Как же это "нет", когда столбец "Комиссия" есть :) 

Вот только это волшебный столбец и показывается он только тем, у кого на торговом счёте есть комиссия.



У меня нет комиссии, но столбец показывается, там 0.00
 
Alexey Volchanskiy:

У меня нет комиссии, но столбец показывается, там 0.00

У меня и нулей там нет. Просто пустая колонка. Не понятно и вроде как не волшебно, как было заявлено...


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