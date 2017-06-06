МТ5. Последний билд. Проблемы. - страница 5
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Вот пример на двух объектах - один отображает локальное время ПК из OnTick(), а второй отображает локальное время ПК из OnTimer():
Добавлено: подправил - забыл внести ChartRedraw().
Ладно, Владимир.
Вот Вам видео работы Вашего эксперта на МТ5. На этом оставим вопрос к разработчикам.
Надо допиливать, очень ждём.
Ладно Владимир.
Вот Вам видео работы Вашего эксперта на МТ5. На этом оставим вопрос к разработчикам.
Надо допиливать, очем ждём.
Покажите ВЕСЬ терминал - оставьте только один график с моим экспертом. На этом графике не должно быть никаких индикаторов.
Добавлено: моя конфигурация (первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала)Ни одного пропуска OnTimer() у меня нет, так как у меня нет пользовательских индикаторов, которые бы тормозили весь поток по выбранной валютной паре.
Покажите ВЕСЬ терминал - оставьте только один график с моим экспертом. На этом графике не должно быть никаких индикаторов.
У меня последняя версия "1.001" (в нём добавлено ChartRedraw()), также, пожалуйста, закройте лишний график. Должен остаться только один график с моим советником 1.001.
У меня последняя версия "1.001" (в нём добавлено ChartRedraw()), также, пожалуйста, закройте лишний график. Должен остаться только один график с моим советником 1.001.
Эта версия по моему работает нормально, подождал минут 5. Глаза устали.
Владимир, а мы можем в код добавить авто проверку на соответствие дельты между предыдущим и настоящим временем(секунды интересуют) и в случае отличия в 1,5 и более раза от 10 секунд, кинуть на экран уведомление?Интересно докопаться до истины, в чем всё-таки пороблема?
Эта версия по моему работает нормально, подождал минут 5. Глаза устали.
Владимир, а мы можем в код добавить авто проверку на соответствие дельты между предыдущим и настоящим временем и в случае отличия в 1,5 и более раза, кинуть на экран уведомление?
Да, можем, версия 1.002:
Причём я обкатываю эту версию уже полчаса и на 1596 и на 1606 - ни разу (кроме старта - это понятно) аларм не сработал.
Да, можем, версия 1.002:
Причём я обкатываю эту версию уже полчаса и на 1596 и на 1606 - ни разу (кроме старта - это понятно) аларм не сработал.
Спасибо!
Поэксперементирую, попробую найти причину и об итогах сообщу.
Спасибо!
Поэксперементирую, попробую найти причину и об итогах сообщу.
Хорошо.
Хорошо.
Всё хорошо теперь.
Получается что без ChartRedraw() в МТ5 никак, по сравнению с МТ4.
За 2,5 часа сработало один раз - и то, я очень жёстко задал поиск разницы, здесь видимо миллисекунды подкачали:
Думаю, что с вопросами по OnTimer() и по OnTick() закончили - всё работает штатно и корректно.