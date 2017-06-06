МТ5. Последний билд. Проблемы. - страница 5

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Vladimir Karputov:

Вот пример на двух объектах - один отображает локальное время ПК из OnTick(), а второй отображает локальное время ПК из OnTimer():


Добавлено: подправил - забыл внести ChartRedraw().

Ладно, Владимир.

Вот Вам видео работы Вашего эксперта на МТ5. На этом оставим вопрос к разработчикам.

Надо допиливать, очень ждём.

 
Renat Akhtyamov:

Ладно Владимир.

Вот Вам видео работы Вашего эксперта на МТ5. На этом оставим вопрос к разработчикам.

Надо допиливать, очем ждём.


Покажите ВЕСЬ терминал - оставьте только один график с моим экспертом. На этом графике не должно быть никаких индикаторов. 


Добавлено: моя конфигурация (первые три строчки из вкладки "Журнал" терминала)

2017.06.06 11:21:29.762 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1606 started (MetaQuotes Software Corp.)
2017.06.06 11:21:29.764 Terminal        Windows 10 Pro (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i3-3120M  @ 2.50GHz, RAM: 4116 / 8077 Mb, HDD: 304341 / 475588 Mb, GMT+02:00
2017.06.06 11:21:29.764 Terminal        C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Ни одного пропуска OnTimer() у меня нет, так как у меня нет пользовательских индикаторов, которые бы тормозили весь поток по выбранной валютной паре.
 
Vladimir Karputov:


Покажите ВЕСЬ терминал - оставьте только один график с моим экспертом. На этом графике не должно быть никаких индикаторов. 

Файлы:
bandicam_2017-06-06_16-16-31-840.zip  1587 kb
 
Renat Akhtyamov:

У меня последняя версия  "1.001" (в нём добавлено ChartRedraw()), также, пожалуйста, закройте лишний график. Должен остаться только один график с моим советником 1.001.
 
Vladimir Karputov:

У меня последняя версия  "1.001" (в нём добавлено ChartRedraw()), также, пожалуйста, закройте лишний график. Должен остаться только один график с моим советником 1.001.

Эта версия по моему работает нормально, подождал минут 5. Глаза устали.

Владимир, а мы можем в код добавить авто проверку на соответствие дельты между предыдущим и настоящим временем(секунды интересуют) и в случае отличия в 1,5 и более раза от 10 секунд, кинуть на экран уведомление?

Интересно докопаться до истины, в чем всё-таки пороблема?
 
Renat Akhtyamov:

Эта версия по моему работает нормально, подождал минут 5. Глаза устали.

Владимир, а мы можем в код добавить авто проверку на соответствие дельты между предыдущим и настоящим временем и в случае отличия в 1,5 и более раза, кинуть на экран уведомление?


Да, можем, версия 1.002:

Причём я обкатываю эту версию уже полчаса и на 1596 и на 1606 - ни разу (кроме старта - это понятно) аларм не сработал.

Файлы:
TestOnTickOnTimer.mq5  14 kb
 
Vladimir Karputov:


Да, можем, версия 1.002:

Причём я обкатываю эту версию уже полчаса и на 1596 и на 1606 - ни разу (кроме старта - это понятно) аларм не сработал.

Спасибо!

Поэксперементирую, попробую найти причину и об итогах сообщу.

 
Renat Akhtyamov:

Спасибо!

Поэксперементирую, попробую найти причину и об итогах сообщу.


Хорошо.
 
Vladimir Karputov:

Хорошо.

Всё хорошо теперь.

Получается что без ChartRedraw() в МТ5 никак, по сравнению с МТ4.

 

За 2,5 часа сработало один раз - и то, я очень жёстко задал поиск разницы, здесь видимо миллисекунды подкачали:

2017.06.06 15:43:24.483 TestOnTickOnTimer (EURUSD,H1)   Интервал = 1496763804
2017.06.06 18:06:45.289 TestOnTickOnTimer (EURUSD,H1)   Интервал = 11

Думаю, что с вопросами по OnTimer() и по OnTick() закончили - всё работает штатно и корректно.

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