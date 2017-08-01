Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 6
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Прошел месяц, подвели итоги, кто мешает обсуждать и "смаковать" промежуточные результаты? Это реальные счета, зачем их обрывать? Даже слившиеся участники могут оставаться в конкурсе, пополнив депозит. Главное - мы создадим правильно работающие правила присвоения рейтинга, учитывающий, в частности, и подтягивание новых групп, сливы, ..., .
Я за такой конкурс, Каждый месяц подведение итогов и награждение а главный приз по результатам за год.
1 1 . Формулы расчета показателей
Фактор восстановления
Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли
к значению процента максимальной относительной просадки.
Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,
где
Percent Profit – процент ибыли;
MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.
Процент прибыли (%)
Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),
где
BeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);
EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;
Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;
Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по
абсолютной величине);
– текущее состояние счета;
Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,
Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по
Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли.
В прикреплении полное описание правил конкурса
А можно только на MT5 ? Или MT4 еще котируется? (просто пока пятерочники записываются )))))
Если можно MT4 - то пишите и меня.
PS: А почему конкурс на ИЮЛЬ, а проводится с 03.06 ?
PPS: Думаю что смогу, но жена тянет в отпуск (посмотрим кто кого перетянет )))))))
Добрый день Владимир, готово , на первой странице записал и поправил месяц.
Добрый день Владимир, готово , на первой странице записал и поправил месяц.
Меня записать 13-м можете? Хотя это не принципиально... :-)
Готовлюсь к участию...
Меня записать 13-м можете? Хотя это не принципиально... :-)
Готовлюсь к участию...
А мне казалось ,ты всегда готов :)
А мне казалось ,ты всегда готов :)
:-) В этот раз не всегда...
Надо точить, да точить... не морковку, но робота...
:-) В этот раз не всегда...
Надо точить, да точить... не морковку, но робота...
Точи ,время есть ...