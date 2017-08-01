Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 6

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Yousufkhodja Sultonov:
Прошел месяц, подвели итоги, кто мешает обсуждать и "смаковать" промежуточные результаты? Это реальные счета, зачем их обрывать? Даже слившиеся участники могут оставаться в конкурсе, пополнив депозит. Главное - мы создадим правильно работающие правила присвоения рейтинга, учитывающий, в частности, и подтягивание новых групп, сливы, ..., .


Я за такой конкурс, Каждый месяц подведение итогов и награждение а главный приз по результатам за год.

1 1 . Формулы расчета показателей

Фактор восстановления

Фактор восстановления – показатель, отражающий отношение значения текущего процента прибыли

к значению процента максимальной относительной просадки.

Restitution Factor = Percent Profit / MaxRelativeDrawdown,

где

  Percent Profit – процент ибыли;

  MaxRelativeDrawdown – процент максимальной относительной просадки.

Процент прибыли (%)

Percent Profit = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) х 100 (%),

где

  BeginingTour – начальный депозит (Equity в момент формирования Confirmation);

  EquityDaily – средства (Equity) в момент формирования Confirmation;

  Deposit – денежные средства, внесенные на счет за время проведения тура;

  Withdrawal – денежные средства, выведенные со счета за время проведения тура (по

абсолютной величине);

  – текущее состояние счета;

  Equity = Balance + Floating Profit - Floating Loss,

  Floating Profit/Loss – плавающие прибыли/убытки (незафиксированные прибыли/убытки по

Примечание: ввод денежных средств ухудшает показатель Процент прибыли.

В прикреплении полное описание правил конкурса

Файлы:
jackpot_ru.zip  428 kb
 
Uladzimir Kirychenka:

А можно только на MT5 ? Или MT4 еще котируется? (просто пока пятерочники записываются )))))

Если можно MT4 - то пишите и меня.

PS: А почему конкурс на ИЮЛЬ, а проводится с 03.06 ?

PPS: Думаю что смогу, но жена тянет в отпуск (посмотрим кто кого перетянет )))))))

Добрый день Владимир, готово , на первой странице записал и поправил месяц.

 
             едем дальше   
 
Yuriy Zaytsev:

Добрый день Владимир, готово , на первой странице записал и поправил месяц.


Меня записать 13-м можете? Хотя это не принципиально... :-)

Готовлюсь к участию...

 
Roman Shiredchenko:


Меня записать 13-м можете? Хотя это не принципиально... :-)

Готовлюсь к участию...


А мне казалось ,ты всегда готов :) 
 
Server Muradasilov:

А мне казалось ,ты всегда готов :) 


:-) В этот раз не всегда...

Надо точить, да точить... не морковку, но робота...

 
Roman Shiredchenko:


:-) В этот раз не всегда...

Надо точить, да точить... не морковку, но робота...


Точи ,время есть ...
[Удален]  
 
Меня запишите.
 
Запишите меня, мт5
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