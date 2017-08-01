Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 2

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Server Muradasilov:
Плечо 1 :100   оптимально 
Да и больше шансов с плечом 100, что больше выживших придут к финишу =)
 
Юра меня запиши на июль
 
Sergey Gritsay:
Юра меня запиши на июль

Блин, так долго ждать, что к тому времени можно случайно и забыть 

Моё предложение настолько плохое, что даже не обсуждается? : 

Начало конкурса в понедельник, как только наберётся 40+ участников, если набрались во вторник, то начало так-же в понедельник, продолжительность - месяц(смотрим календарь).

Регистрация = +одна(1) неделя после старта.

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ВОТ!!!

Момент истины  - соревнование в реал-тайме!  

Жду не дождусь этого триллера из трагических сливов и полных штанов счастья от наторгованного профита в 1 $ )))

И никаких стоп-лоссов!

Только хардкор! )))

 
geratdc:

ВОТ!!!

Момент истины  - соревнование в реал-тайме!  

Жду не дождусь этого триллера из трагических сливов и полных штанов счастья от наторгованного профита в 1 $ )))

И никаких стоп-лоссов!

Только хардкор! )))

 Записывать вас уже, или чуток позже?
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Yuriy Zaytsev:

КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ!     -  это осознано

  1. отсутствие пиара ДЦ  
  2. защита от предпочтений 
  • Открытие центового счета в любом дилинге , нет ограничений
  • Сумма 10$  , эквивалент 1000$ , лот 0.01
  • Оформить сигнал, в название сигнала обязательно писать  Shock (Contest Jul 2017)   - требование MQ

                   где Contest - может быть вашим текстом  просьба не превышать разумные пределы


Это предварительные правила,  могут быть и будут дополнения и изменения...


Неправильно делаете. Все вы знаете толковых брокеров которые с MQL (MT) работают. Надо было с одним таким договориться о конкурсе - чтобы всё по чесноку было со стороны брокера и участники находились в одинаковых технических условиях. Брокеру реклама - участникам подарки. Ну уже поздняк метаться. Решение принято. Но на будущее учтите! Если конкурс - то должны быть подарки, и подарки должны быть дороже 10$, стало быть не надо стесняться чёткие условия и спонсоров объявлять.

И про подарки побольше инфы, про подарки!!! )))

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Vitaly Muzichenko:
 Записывать вас уже, или чуток позже?

Да не, я ж это. того. Не работаю. У меня и 10$ нет ((
 
Sergey Gritsay:
Юра меня запиши на июль

Сергей!  отлично , записал - пока веду  запись на первой странице.

 
geratdc:

Да не, я ж это. того. Не работаю. У меня и 10$ нет ((

это я так понимаю - крутой СТЕБ!?

У Вас на интернет тоже нет ? как же вы сюда попали ???

 
geratdc:


Неправильно делаете. Все вы знаете толковых брокеров которые с MQL (MT) работают. Надо было с одним таким договориться о конкурсе - чтобы всё по чесноку было со стороны брокера и участники находились в одинаковых технических условиях. Брокеру реклама - участникам подарки. Ну уже поздняк метаться. Решение принято. Но на будущее учтите! Если конкурс - то должны быть подарки, и подарки должны быть дороже 10$, стало быть не надо стесняться чёткие условия и спонсоров объявлять.

И про подарки побольше инфы, про подарки!!! )))

мысль хорошая!

пока нет спонсоров - и пока нет разрешения на такой конкурс от MQ - именно от одного брокера - да еще и спонсирование!

geratdc:

Да не, я ж это. того. Не работаю. У меня и 10$ нет ((

Ну .. минимум это должен быть автомобиль!

уровня ЛЕКСУС

это мой ответ на вашу шутку :-)

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