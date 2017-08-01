Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 2
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Юра меня запиши на июль
Блин, так долго ждать, что к тому времени можно случайно и забыть
Моё предложение настолько плохое, что даже не обсуждается? :
Начало конкурса в понедельник, как только наберётся 40+ участников, если набрались во вторник, то начало так-же в понедельник, продолжительность - месяц(смотрим календарь).
Регистрация = +одна(1) неделя после старта.
ВОТ!!!
Момент истины - соревнование в реал-тайме!
Жду не дождусь этого триллера из трагических сливов и полных штанов счастья от наторгованного профита в 1 $ )))
И никаких стоп-лоссов!
Только хардкор! )))
ВОТ!!!
Момент истины - соревнование в реал-тайме!
Жду не дождусь этого триллера из трагических сливов и полных штанов счастья от наторгованного профита в 1 $ )))
И никаких стоп-лоссов!
Только хардкор! )))
КАЖДЫЙ РЕШАЕТ САМ! - это осознано
где Contest - может быть вашим текстом просьба не превышать разумные пределы
Это предварительные правила, могут быть и будут дополнения и изменения...
Неправильно делаете. Все вы знаете толковых брокеров которые с MQL (MT) работают. Надо было с одним таким договориться о конкурсе - чтобы всё по чесноку было со стороны брокера и участники находились в одинаковых технических условиях. Брокеру реклама - участникам подарки. Ну уже поздняк метаться. Решение принято. Но на будущее учтите! Если конкурс - то должны быть подарки, и подарки должны быть дороже 10$, стало быть не надо стесняться чёткие условия и спонсоров объявлять.
И про подарки побольше инфы, про подарки!!! )))
Записывать вас уже, или чуток позже?
Да не, я ж это. того. Не работаю. У меня и 10$ нет ((
Юра меня запиши на июль
Сергей! отлично , записал - пока веду запись на первой странице.
Да не, я ж это. того. Не работаю. У меня и 10$ нет ((
это я так понимаю - крутой СТЕБ!?
У Вас на интернет тоже нет ? как же вы сюда попали ???
Неправильно делаете. Все вы знаете толковых брокеров которые с MQL (MT) работают. Надо было с одним таким договориться о конкурсе - чтобы всё по чесноку было со стороны брокера и участники находились в одинаковых технических условиях. Брокеру реклама - участникам подарки. Ну уже поздняк метаться. Решение принято. Но на будущее учтите! Если конкурс - то должны быть подарки, и подарки должны быть дороже 10$, стало быть не надо стесняться чёткие условия и спонсоров объявлять.
И про подарки побольше инфы, про подарки!!! )))
мысль хорошая!
пока нет спонсоров - и пока нет разрешения на такой конкурс от MQ - именно от одного брокера - да еще и спонсирование!
Да не, я ж это. того. Не работаю. У меня и 10$ нет ((
Ну .. минимум это должен быть автомобиль!
уровня ЛЕКСУС
это мой ответ на вашу шутку :-)