Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 3
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Чот я расстроился совсем от осознания того что у меня даже 10$ нет для конкурса... Ладно, не буду больше спамить. Но буду с интересом ждать конкурса и результатов. Успехов! Я пока продолжу гнуть свою линию и искать работу.
Ну можно написать программку на фрилансе и получить 20$
10$ пустить на счет , а 10$ скажем в призовой фонд!
Неправильно делаете. Все вы знаете толковых брокеров которые с MQL (MT) работают. Надо было с одним таким договориться о конкурсе - чтобы всё по чесноку было со стороны брокера и участники находились в одинаковых технических условиях. Брокеру реклама - участникам подарки.
...
Предлагаю каждый месяц менять брокера: т.е. составить на год график по брокерам (где есть центовые MT4 и MT5), тогда в течение месяца все участники в примерно равных условиях. И можно обсуждать спонсорство с хостящим брокером.
Привет, меня тоже запишите пожалуйста....
Предлагаю каждый месяц менять брокера: т.е. составить на год график по брокерам (где есть центовые MT4 и MT5), тогда в течение месяца все участники в примерно равных условиях. И можно обсуждать спонсорство с хостящим брокером.
это мысль хорошая!
Привет, меня тоже запишите пожалуйста....
Рафаэль - ок - записал!
на первой странице.
Какое классное Имя!!!
Эпоха возрождения ! Микелянжело, Леонардо Да Винчи! Тициан, Рафаэль
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
В конкурсе трейдеров использовать реальные счета или демо ?
Yuriy Zaytsev, 2017.05.11 12:52
Только одно требование , Название сигналов делать в таком духе
Shock (Contest July 2017)
слово Shock обязательное !
Вы бы есче на копейках соревновались......
е мае
Вы вообще понимаете ситуацию в стране ?
10$ для части населения это охеренные деньги!
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пенсия есть у некоторых 6 тр !!! идеально 12 тыс рыб - при коммуналке в 4 тыс руб в месяц
я молчу уже за дружественную Украину! и другие страны бывшего и могучего
Вашу насмешку надо отправить по другому адресу! - в Кремль - вот там просто описаются от смеха!