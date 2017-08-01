Регистрация участников на чемпионат реал счетов (центы) Июль месяц 2017 года . - страница 3

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Чот я расстроился совсем от осознания того что у меня даже 10$ нет для конкурса... Ладно, не буду больше спамить. Но буду с интересом ждать конкурса и результатов. Успехов! Я пока продолжу гнуть свою линию и искать работу.
 
geratdc:
Чот я расстроился совсем от осознания того что у меня даже 10$ нет для конкурса... Ладно, не буду больше спамить. Но буду с интересом ждать конкурса и результатов. Успехов! Я пока продолжу гнуть свою линию и искать работу.
Ну  можно написать программку  на фрилансе и  получить 20$
 
Yuriy Zaytsev:
Ну  можно написать программку  на фрилансе и  получить 20$

10$ пустить на счет , а 10$ скажем в призовой фонд!

 
geratdc:


Неправильно делаете. Все вы знаете толковых брокеров которые с MQL (MT) работают. Надо было с одним таким договориться о конкурсе - чтобы всё по чесноку было со стороны брокера и участники находились в одинаковых технических условиях. Брокеру реклама - участникам подарки.

...

Предлагаю каждый месяц менять брокера: т.е. составить на год график по брокерам (где есть центовые MT4 и MT5), тогда в течение месяца все участники в примерно равных условиях. И можно обсуждать спонсорство с хостящим брокером.

 

Привет, меня тоже запишите пожалуйста....

 
Andrey Sharov:

Предлагаю каждый месяц менять брокера: т.е. составить на год график по брокерам (где есть центовые MT4 и MT5), тогда в течение месяца все участники в примерно равных условиях. И можно обсуждать спонсорство с хостящим брокером.

это мысль хорошая!

 
Rafael Sahibgareev:

Привет, меня тоже запишите пожалуйста....

Рафаэль - ок - записал!

на первой странице.


Какое классное Имя!!!

Эпоха возрождения !   Микелянжело, Леонардо Да Винчи! Тициан, Рафаэль




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Вы бы есче на копейках соревновались......
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

В конкурсе трейдеров использовать реальные счета или демо ?

Yuriy Zaytsev, 2017.05.11 12:52

Только одно требование  ,  Название сигналов делать в таком духе

Shock (Contest July 2017)

слово Shock обязательное !


За несоблюдение  этого требования - дисквалификация   
 
stsmotor2:
Вы бы есче на копейках соревновались......

е мае

Вы вообще понимаете ситуацию в стране ?

10$ для части населения это охеренные деньги!

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пенсия есть у некоторых 6 тр !!! идеально 12 тыс рыб - при  коммуналке в 4 тыс руб  в месяц

я молчу уже  за дружественную Украину! и другие страны бывшего и могучего

Вашу насмешку  надо отправить  по другому адресу! -  в Кремль   - вот там просто описаются от смеха!

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