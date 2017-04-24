Какой пункт в правилах Чемпионата "MetaQuotes Demo" касающийся открытых позиций вы бы оставили? - страница 2
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Рассматриваться должно закрытие позиции по стратегии, а не принудительное для избежания дисквалификации. И, если нет сигнала к закрытию позиции, то какого, простите, лешего какие-то правила за пределами правил самой ТС должны приказывать её закрыть? Это уже является нарушением стратегии, и дисквалифицировать ТС за внешнее вмешательство кого-то указывающего свои правила для не своей ТС, считаю не верным.
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Вы читали условия конкурса, чтоб делать вот такой однозначный вывод?
Там можно торговать руками, а можно роботами. Так вот если торгует робот, то совать свои грабли в его работу не нужно, это очень вредно и не предсказуемо.
О каком закрытии может идти речь, если торгует бот. У меня вон на реальном счёте каждую пятницу остается минимум 20 открытых позиций, бывают пятницы, когда остаётся в рынке до 50 открытых позиций, и все они закрываются по сигналам в другие дни, а новые открываются. Никто и никогда в здравом уме по пятницам не будет закрывать открытые роботом позиции, это бред, который не относиться к ТС.
Я считаю что дисквалифицировать глупо. Мало ли по каким причинам не закрыты позиции. Но и игнорировать незакрытые позиции тоже глупо.
На выходных торговли нет - и если позиции не закрыты то закрыть их нереально до понедельника.
Поэтому предлагаю в расчетах считать как будто они были принудительно закрыты на момент последней известной цены.
Т.е. считать так называемое эквити.
Напоминаю
Какую вы стратегию выберете для конкурса - дело ваше ,и как вы по ней торгуете
Каждый месяц открывается новый демо счёт для конкурса ,старый не участвует
Если вы решили оставить счёт после конкурса на мониторинге ,и торговать дальше на нём ,по своим стратегиям - дело ваше ! Только удаляйте в описании ,что счёт участвует в конкурсе ,во избежании путаницы ....
Напоминаю
Какую вы стратегию выберете для конкурса - дело ваше ,и как вы по ней торгуете
Каждый месяц открывается новый демо счёт для конкурса ,старый не участвует
Если вы решили оставить счёт после конкурса на мониторинге ,и торговать дальше на нём ,по своим стратегиям - дело ваше ! Только удаляйте в описании ,что счёт участвует в конкурсе ,во избежании путаницы ....
Если закрыть все позиции, то баланс и эквити сравняются. А раз конкурс по величине эквити, то какой смысл закрывать? Результат будет таким же.
A смысл в том что можно иметь много открытых позиций. Баланс будет например 100 000, открытые позиции на -95 000. т е просадка чуть ли не 100%. На момент закрытия рынка все позиции висят открытыми. И что его считать победителем с приростом 900% ????
Вы читали условия конкурса, чтоб делать вот такой однозначный вывод?...
К словам Виталия добавлю.
в нашей ситуации нет технической возможности организовать принудительное закрытие позиций, как это могут организовать ДИЛИНГИ в своих конкурсах,
потому было предложено простое решение - мы берем для оценки:
A) БАЛАНС - ЕСЛИ ПОЗИЦИИ ЗАКРЫТЫ
B) ЭКВИТИ - ЕСЛИ ПОЗИЦИИ ОСТАЛИСЬ ОТКРЫТЫМИ - причем в минусе эквити или в плюсе не важно.
все очень просто
Проблема так же усугубляется тем - что не ВСЕ из участников могут ПРИНУДИТЕЛЬНО закрыть позицию в пятницу:
-кто то может попасть в вечернюю пятничную пробку , кто то ехал и по дороге на дачу и у него спустило колесо.
-кто то приехав на дачу обнаружил - интернета нет.
-кто то просто забухал на радостях победы в конкурсе - и упал в торжественный салат и проспал в нем до субботнего утра.
-кто то придя домой получил от жены скалкой по голове
-кто то ушел к любовнице и не вернулся
- согласно EA , не поступало сигнала на закрытие
Да мало ли ситуаций в жизни может быть ситуаций!
Требовать ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИЙ , при этом совершенно не по сигналам системы, а просто что бы было удобней считать,
считаю несостоятельным требованием.
Есть целых два дня - что бы сделать расчеты!
Еще другими словами:
На тех счетах, где остались незакрытые позиции по любой из описанных выше причин - берем Состояние эквити.
Последняя котировка по сути будет считаться как принудительное закрытие позиции.
На счета где позиции закрыты - берется просто состояние баланса, при этом по сути эквити сравнивается с балансом.
Неужели это так трудно осознать.
Проблема возникла в том , что некоторые коллеги - они в меньшинстве кстати, не могут осознать описанное.
Вот у меня выписка с реального счёта на сегодня. Как видим, по пятницам ничего не закрывается.
Бот работает по ТС, а не по случаю, как это некоторые утверждают.
А теперь представим, что мне упал на голову кирпич, Я начал закрывать позиции по пятницам, а не сам робот по сигналам. Какую картину мы видели-бы?
Вот тут так-же видно, что от того что пятница, нет повода ничего самому закрывать.
Так что расчёты можно и нужно вести по эквити после последнего тика на закрытии рынка.
A смысл в том что можно иметь много открытых позиций. Баланс будет например 100 000, открытые позиции на -95 000. т е просадка чуть ли не 100%. На момент закрытия рынка все позиции висят открытыми. И что его считать победителем с приростом 900% ????
Посмотрите, пожалуйста
Посмотрите, пожалуйста
Честно говоря я это и имел ввиду - может неправильно выразился. Прошу прощения.