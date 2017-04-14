Программисты!!! - страница 5
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Сам страдаю тем, что склонен "заклинать график", но как вижу - вполне мог бы и реально открывать терминал всего лишь пару раз в день.
Торгуйте по дневным и не надо будет целый день глазеть в монитор, но для поиска более точной точки входа можно совместить дневные и внутридневные графики, но тогда придется опять же торчать за монитором целый день. Наверно поэтому многие мечтают о граале в виде советника :)
Торгуйте по дневным и не надо будет целый день глазеть в монитор, но для поиска более точной точки входа можно совместить дневные и внутридневные графики, но тогда придется опять же торчать за монитором целый день. Наверно поэтому многие мечтают о граале в виде советника :)
Торгую на Н4, основной индикатор имеет период 200, сделки обычно длятся неделями, но все равно склонен "заклинать график", все время хочется глядеть на тики, и оторваться трудно.
Понятно, от 200-той "машки" торгуете.
Понятно, от 200-той "машки" торгуете.
Не совсем:
Просто период 200 - это достаточно устойчивое значение для "затухания" движений цены. Как для МАшек, так и для других техник.
Не совсем:
https://www.mql5.com/ru/charts/6887539/eurusd-h4-alpari-international-limited
Это канал какой то похоже на болинджер.
...
У меня 200-тая машка на всех графиках стоит, даже на внутридневных.
имеется ввиду х14 или х28
Ваши рассуждения от того, что можно быть великолепным кодировщиком, написать хороших статей, как это делаете вы, но никак не суметь разработать прибыльных экспертов.
Поскольку некоторые не понимая невидимые явления, всё время повторяют одно и тоже. Вот как это в своё время сделал Дарвин. А потом с опозданием понял свою ошибку.
Вы тоже это поймете, но не сейчас.
Тоже когда-то было дело писал программы на Бейсике. Изучал его по журналам, программы писал в тетрадке, а потом уже в школе переносил программы из тетрадки в компьютер IBM 286-ой - с него и началось моё знакомство с компьютерной техникой.
Ваши рассуждения от того, что можно быть великолепным кодировщиком, написать хороших статей, как это делаете вы, но никак не суметь разработать прибыльных экспертов.
Поскольку некоторые не понимая невидимые явления, всё время повторяют одно и тоже. Вот как это в своё время сделал Дарвин. А потом с опозданием понял свою ошибку.
Вы тоже это поймете, но не сейчас.
Прибыльность эксперта определяется прибыльностью ТС, а не умением программиста.
Дарвин же был вполне себе прав, и как-то я про его "ошибки" не в курсе. В чем же он ошибался, какие противоречия с реальностью в его учении ?
Это канал какой то похоже на болинджер.
Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..
Самый доступный и понятный.. С Возможностью скачать программу для обучения в написание с выводом на экран этой программы полученного результата..
ПО возможности ссылки скиньте на информацию где что взять..
Благодарю всех кто ответит!
Чтобы заниматься программированием, во первых надо иметь математический склад ума.
А образование не важно, хватит и школьная математика. Особенно для программ форекса.
Чтобы написать хороших программ на MQL5, совсем не обязательно знать ООП, классы, указатели. Они для тех, которые работают в команде и разрабатывают программные комплексы.
В первую очередь надо найти того, который вам даст первый толчок. Вот после этого всё пойдет по инерции.