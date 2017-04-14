Программисты!!!

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Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..

Самый доступный и понятный.. С Возможностью скачать программу для обучения в написание с выводом на экран этой программы  полученного результата..

ПО возможности ссылки скиньте на информацию где что взять..

Благодарю всех кто ответит!

 
бейсик, он самый простой
 
Andrey:

Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..

Самый доступный и понятный..

Начинать надо с того языка, на котором вам надо решать задачи.

Если вы хотите писать программы для МТ4/5, то начинать надо с mql4/5 (есть учебник https://book.mql4.com/ru).

И т.д. по такой же схеме. Учить язык ради языка и даже ради "обучения программирования" нет никакого смысла. Например, бестолковое занятие учить Си ради того, чтобы научиться писать советники для МТ4/5.

Только практическая составляющая, когда есть задачи и их надо решать -- это основа, которая и определяет язык программирования для обучения.

 
Andrey F. Zelinsky:

Начинать надо с того языка, на котором вам надо решать задачи.

Если вы хотите писать программы для МТ4/5, то начинать надо с mql4/5 (есть учебник https://book.mql4.com/ru).

И т.д. по такой же схеме. Учить язык ради языка и даже ради "обучения программирования" нет никакого смысла. Например, бестолковое занятие учить Си ради того, чтобы научиться писать советники для МТ4/5.

Только практическая составляющая, когда есть задачи и их надо решать -- это основа, которая и определяет язык программирования для обучения.


Вы у меня прямо с "языка" сняли, тоже самое хотел написать.  Если нет практики то толку в знании языка нет ни какого. 

 
Vitalii Ananev:


Вы у меня прямо с "языка" сняли, тоже самое хотел написать.  ...


 
Andrey:

Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..

Самый доступный и понятный.. С Возможностью скачать программу для обучения в написание с выводом на экран этой программы  полученного результата..

ПО возможности ссылки скиньте на информацию где что взять..

Благодарю всех кто ответит!

прогресс не стоит на месте, поэтому я бы советовал http://jupyter.org/ и любой язык им поддерживаемый. Просто, установки не требуется, прямо в броузере - набрал фрагмент получил результат.

Project Jupyter
Project Jupyter
  • jupyter.org
Jupyter Notebooks are an open document format based on JSON. They contain a complete record of the user's sessions and embed code, narrative text, equations and rich output. Go back Interactive Computing Protocol The Notebook communicates with computational Kernels using the Interactive Computing Protocol, an open network protocol based...
 

Вы будете ржакать, но это не сарказм.

еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.

Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.

совсем как тогда .в 90-ые... 

и все сразу выводит, что он делает. 

думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий. 


https://code-live.ru/post/turbo-pascal-71-for-windows/

Turbo Pascal 7.1 для Windows
Turbo Pascal 7.1 для Windows
  • голосов: 167
  • 2010.08.22
  • code-live.ru
Turbo Pascal 7.1 — знаменитая версия среды разработки Turbo Pascal, улучшенная и доработанная автором. Значительно упростилась установка — встроенный инсталлятор устанавливает уже настроенную программу в папку «Program Files» и помещает ярлык запуска на рабочий стол. .
 
Vladislav Andruschenko:

Вы будете ржакать, но это не сарказм.

еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.

Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.

совсем как тогда .в 90-ые... 

и все сразу выводит, что он делает. 

думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий. 


https://code-live.ru/post/turbo-pascal-71-for-windows/

есть очень живой lazarus (http://www.lazarus-ide.org/) - тот же Дельфи поверх FreePascal

и сам по себе fpc (http://www.freepascal.org/) - можете считать что ТурбоПаскаль на современный лад :-) умеет в 64 бита под разные ОСи, но классическая IDE в псевдографике TV есть в комплекте.

Lazarus Homepage
  • Lazarus Team
  • www.lazarus-ide.org
Lazarus is a Delphi compatible cross-platform IDE for Rapid Application Development. It has variety of components ready for use and a graphical form designer to easily create complex graphical user interfaces. What can it do? You can create your own open source or commercial applications. With Lazarus you can create file browsers, image...
 
Vladislav Andruschenko:

Вы будете ржакать, но это не сарказм.

еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.

Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.

совсем как тогда .в 90-ые... 

и все сразу выводит, что он делает. 

думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий. 


https://code-live.ru/post/turbo-pascal-71-for-windows/


О! Благодарю! Ностальжи - так и прёт... :-)

От одного вида синего фона...  сам  его  изучал в ВУЗе...   

 
Maxim Kuznetsov:

есть очень живой lazarus (http://www.lazarus-ide.org/) - тот же Дельфи поверх FreePascal

и сам по себе fpc (http://www.freepascal.org/) - можете считать что ТурбоПаскаль на современный лад :-) умеет в 64 бита под разные ОСи, но классическая IDE в псевдографике TV есть в комплекте.


спасибо, но современные. это уже не то. тут просто скука напала. Ностальгия ........... годы...... молодость....... девочки ... книги, попытки написать суперпрогу.. Это так романтично....
 
у меня где то даже до сих пор книга есть по паскалю, как щас помню - зеленая, картинка из матрицы..
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