Программисты!!!
Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..
Самый доступный и понятный..
Начинать надо с того языка, на котором вам надо решать задачи.
Если вы хотите писать программы для МТ4/5, то начинать надо с mql4/5 (есть учебник https://book.mql4.com/ru).
И т.д. по такой же схеме. Учить язык ради языка и даже ради "обучения программирования" нет никакого смысла. Например, бестолковое занятие учить Си ради того, чтобы научиться писать советники для МТ4/5.
Только практическая составляющая, когда есть задачи и их надо решать -- это основа, которая и определяет язык программирования для обучения.
Начинать надо с того языка, на котором вам надо решать задачи.
Если вы хотите писать программы для МТ4/5, то начинать надо с mql4/5 (есть учебник https://book.mql4.com/ru).
И т.д. по такой же схеме. Учить язык ради языка и даже ради "обучения программирования" нет никакого смысла. Например, бестолковое занятие учить Си ради того, чтобы научиться писать советники для МТ4/5.
Только практическая составляющая, когда есть задачи и их надо решать -- это основа, которая и определяет язык программирования для обучения.
Вы у меня прямо с "языка" сняли, тоже самое хотел написать. Если нет практики то толку в знании языка нет ни какого.
Вы у меня прямо с "языка" сняли, тоже самое хотел написать. ...
Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..
Самый доступный и понятный.. С Возможностью скачать программу для обучения в написание с выводом на экран этой программы полученного результата..
ПО возможности ссылки скиньте на информацию где что взять..
Благодарю всех кто ответит!
прогресс не стоит на месте, поэтому я бы советовал http://jupyter.org/ и любой язык им поддерживаемый. Просто, установки не требуется, прямо в броузере - набрал фрагмент получил результат.
- jupyter.org
Вы будете ржакать, но это не сарказм.
еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.
Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.
совсем как тогда .в 90-ые...
и все сразу выводит, что он делает.
думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий.
- голосов: 167
- 2010.08.22
- code-live.ru
Вы будете ржакать, но это не сарказм.
еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.
Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.
совсем как тогда .в 90-ые...
и все сразу выводит, что он делает.
думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий.
есть очень живой lazarus (http://www.lazarus-ide.org/) - тот же Дельфи поверх FreePascal
и сам по себе fpc (http://www.freepascal.org/) - можете считать что ТурбоПаскаль на современный лад :-) умеет в 64 бита под разные ОСи, но классическая IDE в псевдографике TV есть в комплекте.
- Lazarus Team
- www.lazarus-ide.org
Вы будете ржакать, но это не сарказм.
еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.
Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.
совсем как тогда .в 90-ые...
и все сразу выводит, что он делает.
думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий.
О! Благодарю! Ностальжи - так и прёт... :-)
От одного вида синего фона... сам его изучал в ВУЗе...
есть очень живой lazarus (http://www.lazarus-ide.org/) - тот же Дельфи поверх FreePascal
и сам по себе fpc (http://www.freepascal.org/) - можете считать что ТурбоПаскаль на современный лад :-) умеет в 64 бита под разные ОСи, но классическая IDE в псевдографике TV есть в комплекте.
спасибо, но современные. это уже не то. тут просто скука напала. Ностальгия ........... годы...... молодость....... девочки ... книги, попытки написать суперпрогу.. Это так романтично....
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Господа программисты подскажите пожалуйста. Какой язык программирования выбрать начинающим для изучения ..
Самый доступный и понятный.. С Возможностью скачать программу для обучения в написание с выводом на экран этой программы полученного результата..
ПО возможности ссылки скиньте на информацию где что взять..
Благодарю всех кто ответит!