Программисты!!! - страница 7
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и вместо того чтоб объяснить последствие сего ремесла все приукрашиваете в розовом цвете
А риск перенасыщения кадрами есть в любой профессии, но это не значит, что профессионалы не будут цениться.
Эээ видишь ли в чем дело ) практически любой (>99%) программист вполне может научиться хорошо снимать фильмы, выращивать пшеницу и делать технику. Но не наоборот.
Наверное поэтому ты нас так не любишь? За то что мы можем сделать то чего ты не можешь уразуметь?
Всякое бывает. А вдруг человек выращивая пшеницу, зарыл свой талант программиста в землю. И просто в молодости не определил к чему у него больше способностей. Вон Горбачёв в молодости землю пахал, а потом закончил философский факультет и стал политиком, хотя и не совсем удачным. Пути господни неисповедимы.)
Это не последствия ремесла, это руки из *** растут.
А риск перенасыщения кадрами есть в любой профессии, но это не значит, что профессионалы не будут цениться.
Да, за свою жизнь поработал, во многих местах и убедился, что настоящих профессионалов в каждом коллективе действительно единицы. А иногда и того меньше.