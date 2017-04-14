Программисты!!! - страница 7

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Alexander Antoshkin:

и вместо того чтоб объяснить последствие сего ремесла  все  приукрашиваете в розовом цвете

Это не последствия ремесла, это руки из *** растут.
А риск перенасыщения кадрами есть в любой профессии, но это не значит, что профессионалы не будут цениться.
 
  Мое первое в жизни железо ..... Тогда в школе  Бейсик и Турбо Паскаль учили ..... Был отличником.....
 
Комбинатор:

Эээ видишь ли в чем дело ) практически любой (>99%) программист вполне может научиться хорошо снимать фильмы, выращивать пшеницу и делать технику. Но не наоборот.

Наверное поэтому ты нас так не любишь? За то что мы можем сделать то чего ты не можешь уразуметь?


Всякое бывает. А вдруг человек выращивая пшеницу, зарыл свой талант программиста в землю. И просто в молодости не определил к чему у него больше способностей. Вон Горбачёв в молодости землю пахал, а потом закончил философский факультет и стал политиком, хотя и не совсем удачным. Пути господни неисповедимы.)
 
Andrey Khatimlianskii:
Это не последствия ремесла, это руки из *** растут.
А риск перенасыщения кадрами есть в любой профессии, но это не значит, что профессионалы не будут цениться.

Да, за свою жизнь поработал, во многих местах и убедился, что настоящих профессионалов в каждом коллективе действительно единицы. А иногда и того меньше.
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