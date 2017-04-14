Программисты!!! - страница 2

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ну, не знаю... я бы советовал Английский - весь Интернет на нём, без него никуда...

и программ по изучению море.

 
Taras Slobodyanik:

ну, не знаю... я бы советовал Английский - весь Интернет на нём, без него никуда...

и программ по изучению море.

реалисты учат Китайский :-)

 

Да, кстати.

Китайский - язык достаточно простой.

И к тому же, изучать его - это весьма демократично, каждый пятый человек на Земле разговаривает на китайском.

 
Taras Slobodyanik:

ну, не знаю... я бы советовал Английский - весь Интернет на нём, без него никуда...

и программ по изучению море.


Лучше уж тогда язык эскимосов -- моя твоя не понимать. Тундра. Речь идёт об языке программирования

 
Vladislav Andruschenko:

Вы будете ржакать, но это не сарказм.

еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.

Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.

совсем как тогда .в 90-ые... 

и все сразу выводит, что он делает. 

думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий. 


https://code-live.ru/post/turbo-pascal-71-for-windows/


Паскаль изначально был придуман Н. Виртом гдето в 70-тых годах для обучения студентов программированию
 
Andrey F. Zelinsky:


Лучше уж тогда язык эскимосов -- моя твоя не понимать. Тундра. Речь идёт об языке программирования


а разве английский не программирует вас?

также как русский или эскимосский - ваше поведение и жизнь зависит от языка на котором вы думаете...

 
Vitalii Ananev:

Паскаль изначально был придуман Н. Виртом гдето в 70-тых годах для обучения студентов программированию



я изучал его будучи в 8 классе

 

Ещё бы ZX Spectrum вспомнили ))

У меня в детстве его клон был, Magic-05.

Помню, как нашел книжку по программированию на "Sinclair BASIC", и начал игры писать, это было круто. Комп располагался на табуретке перед старинным телевизором. А в коде через строку были goto ))

Жаль, в то время не было "этих ваших интернетов" и форексов ))


[Удален]  
Честно,Си не учил,но после изучения mq4-разговариваю на равных с программистами АСУ-даже и не думал,как пригодится...
 
Sergey Basov:

Ещё бы ZX Spectrum вспомнили ))

У меня в детстве его клон был, Magic-05.

Помню, как нашел книжку по программированию на "Sinclair BASIC", и начал игры писать, это было круто. Комп располагался на табуретке перед старинным телевизором. А в коде через строку были goto ))

Жаль, в то время не было "этих ваших интернетов" и форексов ))



у меня был Мастер


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