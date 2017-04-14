Программисты!!! - страница 2
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ну, не знаю... я бы советовал Английский - весь Интернет на нём, без него никуда...
и программ по изучению море.
ну, не знаю... я бы советовал Английский - весь Интернет на нём, без него никуда...
и программ по изучению море.
реалисты учат Китайский :-)
Да, кстати.
Китайский - язык достаточно простой.
И к тому же, изучать его - это весьма демократично, каждый пятый человек на Земле разговаривает на китайском.
ну, не знаю... я бы советовал Английский - весь Интернет на нём, без него никуда...
и программ по изучению море.
Лучше уж тогда язык эскимосов -- моя твоя не понимать. Тундра. Речь идёт об языке программирования
Вы будете ржакать, но это не сарказм.
еще кхкхЦАТЬ лет назад я изучал Паскаль. с него то все и пошло.
Сейчас я попытался его найти. нашел турбопаскаль.
совсем как тогда .в 90-ые...
и все сразу выводит, что он делает.
думаю, что это вроде как забавный язык. НО достаточно легкий.
https://code-live.ru/post/turbo-pascal-71-for-windows/
Паскаль изначально был придуман Н. Виртом гдето в 70-тых годах для обучения студентов программированию
Лучше уж тогда язык эскимосов -- моя твоя не понимать. Тундра. Речь идёт об языке программирования
а разве английский не программирует вас?
также как русский или эскимосский - ваше поведение и жизнь зависит от языка на котором вы думаете...
Паскаль изначально был придуман Н. Виртом гдето в 70-тых годах для обучения студентов программированию
я изучал его будучи в 8 классе
Ещё бы ZX Spectrum вспомнили ))
У меня в детстве его клон был, Magic-05.
Помню, как нашел книжку по программированию на "Sinclair BASIC", и начал игры писать, это было круто. Комп располагался на табуретке перед старинным телевизором. А в коде через строку были goto ))
Жаль, в то время не было "этих ваших интернетов" и форексов ))
Ещё бы ZX Spectrum вспомнили ))
У меня в детстве его клон был, Magic-05.
Помню, как нашел книжку по программированию на "Sinclair BASIC", и начал игры писать, это было круто. Комп располагался на табуретке перед старинным телевизором. А в коде через строку были goto ))
Жаль, в то время не было "этих ваших интернетов" и форексов ))
у меня был Мастер