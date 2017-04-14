Программисты!!! - страница 3

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Vladislav Andruschenko:


у меня был Мастер



48 кб оперативы---ваще дым)-и хватало же)Из бейсика помню оператор RUN и CIRCLE(вроде)
 
Vladislav Andruschenko:


у меня был Мастер


Помню ещё случай, когда у меня магнитофон зажевал кассету с моими только недавно запрограммированными и записанными на эту кассету играми. Но на этот случай у меня была резервная кассета )) Поэтому привычка делать бэкапы ещё с детства.
 

Познания в компьютерах я начал со "Кворума" (операционка zx spectrum). Что самое странное, то что в СССР компьютеры продавали в спортивных магазинах (понятие компьютерного магазина не было) Ну и поскольку у меня мама работала продавцом в таком магазине. Мне достался "Кворум", грузили его с магнитофона умудряя подстраивать головку чтоб грузилось без ошибок. Много раз слышал как ломаются игровые джостики, НО один раз удалось увидеть воочию. Играли мы в КАРАТЭ, как сейчас помню. А там чтобы победить нужно было всегда прыгать (джостик вверх). Так вот друг так забылся что прыгая постоянно тупо отломал палку управления, аж сам потом в шоке был. Вот что с людьми делала графика тех времён, 256х256. А уж сейчас..... и подавно!!!!

И да, было дело писали проги на бейсике, каждая строка имела номер, нумеровать приходилось через 10 строк, в случае когда необходимо было вставить код в середину программы, он как правило вставлялся между сетяками. Одно из первых условий програмирвоания на бейсике :-)

 
Mihail Marchukajtes:

Познания в компьютерах я начал со "Кворума" (операционка zx spectrum). Что самое странное, то что в СССР компьютеры продавали в спортивных магазинах (понятие компьютерного магазина не было) Ну и поскольку у меня мама работала продавцом в таком магазине. Мне достался "Кворум", грузили его с магнитофона умудряя подстраивать головку чтоб грузилось без ошибок. Много раз слышал как ломаются игровые джостики, НО один раз удалось увидеть воочию. Играли мы в КАРАТЭ, как сейчас помню. А там чтобы победить нужно было всегда прыгать (джостик вверх). Так вот друг так забылся что прыгая постоянно тупо отломал палку управления, аж сам потом в шоке был. Вот что с людьми делала графика тех времён, 256х256. А уж сейчас..... и подавно!!!!

И да, было дело писали проги на бейсике, каждая строка имела номер, нумеровать приходилось через 10 строк, в случае когда необходимо было вставить код в середину программы, он как правило вставлялся между сетяками. Одно из первых условий програмирвоания на бейсике :-)

"Крутить головку у мафона" я как раз из-за этого и научился. Кстати, для кассет с музыкой этот навык тоже оказался полезным ))

А джойстик у меня был синей изолентой не раз перемотан ))

 

Ну да,да, тут все вундеркинды собрались.  

Во первых надо торговать уметь, а потом программировать. Нечего тут учиться, и не надо бояться, Раз-и всё !

Даже сапожники умеют программировать.

 
Petros Shatakhtsyan:

Ну да,да, тут все вундеркинды собрались.  

Во первых надо торговать уметь, а потом программировать. Нечего тут учиться, и не надо бояться, Рас и Всё.

Даже сапожники умеют программировать.

И тут появился человек, у которого не было ZX Spectrum ))

Поэтому ему пришлось уметь торговать, а не программировать ))

 
Sergey Basov:

И тут появился человек, у которого не было ZX Spectrum ))

Поэтому ему пришлось уметь торговать, а не программировать ))


Если не ошибаюсь в эти годы (~1987) у меня был "Кристалл", подключился к телевизору через гнездо антенны. Я на Бейсике сделал игру "Подводные бои".

А до этого, еще до нашей эры, на 3-ем курсе работал на ЭВМ  Минск-32, с перфолентой и Aлгол 68.

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Petros Shatakhtsyan:

Даже сапожники умеют программировать.


зато не все программисты умеют обувь ремонтировать)
 
Petros Shatakhtsyan:


Если не ошибаюсь в эти годы (~1987) у меня был "Кристалл", подключился к телевизору через гнездо антенны. Я на Бейсике сделал игру "Подводные бои".

А до этого, еще до нашей эры, на 3-ем курсе работал на ЭВМ  Минск-32, с перфолентой и Aлгол 68.


ЕрНИИММ. Помню статую "Мать-Кибернетика" во дворе института :(
 
А ещё, уже в институте, мы програмировали УМК, кто знает.... Писали в машинных кодах, мозги кипели не подецки. Очень сложные были лаборатоки. Программы переписывались полностью, пока рабочий вариант найдёшь. Страшно вспомнить :-)
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