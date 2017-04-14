Программисты!!! - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня был Мастер
48 кб оперативы---ваще дым)-и хватало же)Из бейсика помню оператор RUN и CIRCLE(вроде)
у меня был Мастер
Познания в компьютерах я начал со "Кворума" (операционка zx spectrum). Что самое странное, то что в СССР компьютеры продавали в спортивных магазинах (понятие компьютерного магазина не было) Ну и поскольку у меня мама работала продавцом в таком магазине. Мне достался "Кворум", грузили его с магнитофона умудряя подстраивать головку чтоб грузилось без ошибок. Много раз слышал как ломаются игровые джостики, НО один раз удалось увидеть воочию. Играли мы в КАРАТЭ, как сейчас помню. А там чтобы победить нужно было всегда прыгать (джостик вверх). Так вот друг так забылся что прыгая постоянно тупо отломал палку управления, аж сам потом в шоке был. Вот что с людьми делала графика тех времён, 256х256. А уж сейчас..... и подавно!!!!
И да, было дело писали проги на бейсике, каждая строка имела номер, нумеровать приходилось через 10 строк, в случае когда необходимо было вставить код в середину программы, он как правило вставлялся между сетяками. Одно из первых условий програмирвоания на бейсике :-)
Познания в компьютерах я начал со "Кворума" (операционка zx spectrum). Что самое странное, то что в СССР компьютеры продавали в спортивных магазинах (понятие компьютерного магазина не было) Ну и поскольку у меня мама работала продавцом в таком магазине. Мне достался "Кворум", грузили его с магнитофона умудряя подстраивать головку чтоб грузилось без ошибок. Много раз слышал как ломаются игровые джостики, НО один раз удалось увидеть воочию. Играли мы в КАРАТЭ, как сейчас помню. А там чтобы победить нужно было всегда прыгать (джостик вверх). Так вот друг так забылся что прыгая постоянно тупо отломал палку управления, аж сам потом в шоке был. Вот что с людьми делала графика тех времён, 256х256. А уж сейчас..... и подавно!!!!
И да, было дело писали проги на бейсике, каждая строка имела номер, нумеровать приходилось через 10 строк, в случае когда необходимо было вставить код в середину программы, он как правило вставлялся между сетяками. Одно из первых условий програмирвоания на бейсике :-)
"Крутить головку у мафона" я как раз из-за этого и научился. Кстати, для кассет с музыкой этот навык тоже оказался полезным ))
А джойстик у меня был синей изолентой не раз перемотан ))
Ну да,да, тут все вундеркинды собрались.
Во первых надо торговать уметь, а потом программировать. Нечего тут учиться, и не надо бояться, Раз-и всё !
Даже сапожники умеют программировать.
Ну да,да, тут все вундеркинды собрались.
Во первых надо торговать уметь, а потом программировать. Нечего тут учиться, и не надо бояться, Рас и Всё.
Даже сапожники умеют программировать.
И тут появился человек, у которого не было ZX Spectrum ))
Поэтому ему пришлось уметь торговать, а не программировать ))
И тут появился человек, у которого не было ZX Spectrum ))
Поэтому ему пришлось уметь торговать, а не программировать ))
Если не ошибаюсь в эти годы (~1987) у меня был "Кристалл", подключился к телевизору через гнездо антенны. Я на Бейсике сделал игру "Подводные бои".
А до этого, еще до нашей эры, на 3-ем курсе работал на ЭВМ Минск-32, с перфолентой и Aлгол 68.
Даже сапожники умеют программировать.
зато не все программисты умеют обувь ремонтировать)
Если не ошибаюсь в эти годы (~1987) у меня был "Кристалл", подключился к телевизору через гнездо антенны. Я на Бейсике сделал игру "Подводные бои".
А до этого, еще до нашей эры, на 3-ем курсе работал на ЭВМ Минск-32, с перфолентой и Aлгол 68.
ЕрНИИММ. Помню статую "Мать-Кибернетика" во дворе института :(