Программисты!!! - страница 4
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А можно отдельно скачать MetaQuotes language... От терминала..
Какой смысл??? Проверить работу кода можно только в терминале. какой смысл писать программу и не иметь возможность её запустить???
ЕрНИИММ. Помню статую "Мать-Кибернетика" во дворе института :(
Я и был сотрудником этого НИИ. Ушел оттуда 4 года тому назад, поскольку работать и одновременно заниматься форексом не получается.
И тот, кто хочет научиться программировать, должен работать за компьютером с утра до вечера.
А статуя до сих пор там стоит, как произведение искусства.
А статуя до сих пор там стоит, как произведение искусства.
Не весёлая получилась кибернетика у афтара....
Я и был сотрудником этого НИИ. Ушел оттуда 4 года тому назад, поскольку работать и одновременно заниматься форексом не получается.
И тот, кто хочет научиться программировать, должен работать за компьютером с утра до вечера.
Какие-то странные утверждения.
А я вот, например, слышал утверждения, что "терминал открывается один раз в день утром, совершаются торговые действия (если надо) и еще можно успеть на рыбалку".
Да и насчет "работать за компьютером с утра до вечера", чтобы научиться программировать - у меня вызывает большое сомнение. Поскольку сам свою первую программу, тогда еще на калькуляторе - написал еще школьником. А для компьютера (Assembler 8080) - вобще, чисто на бумаге, даже не имея под рукой работающего компьютера - чисто по книжкам-журналам (тогда интернета не было)
Какие-то странные утверждения.
А я вот, например, слышал утверждения, что "терминал открывается один раз в день утром, совершаются торговые действия (если надо) и еще можно успеть на рыбалку".
...
Это если вы на дневных графиках торгуете, а если внутри дня, на временных интервалах Н1 и ниже, то приходится сидеть довольно долго наблюдать за графиком.
....
Сейчас компьютеры уже не те пошли что раньше, да и программное обеспечение просто монстры. Помню был у меня 386 НР, ни какой системы охлаждения на процессоре, 85Мб жесткий диск и у меня из этих 85 половина была свободна. А сейчас уже терабайта и то мало.
Какие-то странные утверждения.
А я вот, например, слышал утверждения, что "терминал открывается один раз в день утром, совершаются торговые действия (если надо) и еще можно успеть на рыбалку".
Да и насчет "работать за компьютером с утра до вечера", чтобы научиться программировать - у меня вызывает большое сомнение. Поскольку сам свою первую программу, тогда еще на калькуляторе - написал еще школьником. А для компьютера (Assembler 8080) - вобще, чисто на бумаге, даже не имея под рукой работающего компьютера - чисто по книжкам-журналам (тогда интернета не было)
И поэтому у вас нет ничего ценного чтобы показать.
Это если вы на дневных графиках торгуете, а если внутри дня, на временных интервалах Н1 и ниже, то приходится сидеть довольно долго наблюдать за графиком.
Сам страдаю тем, что склонен "заклинать график", но как вижу - вполне мог бы и реально открывать терминал всего лишь пару раз в день.
И поэтому у вас нет ничего ценного чтобы показать.
Что вы имеете ввиду ? Я несколько раз выкладывал свой код.
Или имеется ввиду депозит ? Да, здесь особо хвастаться нечем - но, как я понимаю, и 99% тех, кто торгует на тиках не может этим похвастаться.
Что вы имеете ввиду ? Я несколько раз выкладывал свой код.
Или имеется ввиду депозит ? Да, здесь особо хвастаться нечем - но, как я понимаю, и 99% тех, кто торгует на тиках не может этим похвастаться.
имеется ввиду х14 или х28