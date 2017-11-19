Почему я никогда не подпишусь на сигнал? - страница 3

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Alexandr Bryzgalov:



Сижу и думаю ,как тебе в голову пришла мысль ,прибыльные алгоритмы раздавать :)  . Всё ушёл ,высказался 

 
Alexandr Bryzgalov:
вручную я не смогу этого сделать )
Вообще-то, вручную и индикаторы не особо нужны. Разве, что для упрощения восприятия. Для ручной торговли мне хватает 2-х МАшек. При этом, сами они непосредственно никак не используются.
 
Yuriy Asaulenko:
Гипотетически? - Безусловно. Фактически - сомнительно.

это по стохастику


 
Alexandr Bryzgalov:

это по стохастику



Фигня, не отражает полной картины.....
 
Mihail Marchukajtes:

Фигня, не отражает полной картины.....
факт в том что это по стохастику и это принесло прибыть, а это вводит в сомнение того кому отвечал  )
 

Alexandr Bryzgalov:

Все тики - наиболее точный метод.

И да, и нет. В разных ситуациях по разному.
[Удален]  
Alexandr Bryzgalov:
И все таки Вы тут, а не в банке отираетесь )

Своих кровных ни копейки не вложил и не собираюсь в будущем.  Я на огромном предприятии работал, заместителем руководителя, знаю эту кухню с выпуском акции, из этих покупателей акции, богачи единицы. 
 

Потому, что все мои деньги инвестированы в свинью-копилку и чтобы заплатить $30 за сигнал, мне придется ее разбить, а это порвет мне душу!


 

Вот такой сигнал нашёл вчера, и здесь довольно интересная ситуация


 
Vitaly Muzichenko:

Вот такой сигнал нашёл вчера, и здесь довольно интересная ситуация



Мы видим хороший пример - пофик, какой сигнал, главное - маркетинг ))
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