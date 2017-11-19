Почему я никогда не подпишусь на сигнал? - страница 3
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Сижу и думаю ,как тебе в голову пришла мысль ,прибыльные алгоритмы раздавать :) . Всё ушёл ,высказался
вручную я не смогу этого сделать )
Гипотетически? - Безусловно. Фактически - сомнительно.
это по стохастику
это по стохастику
Фигня, не отражает полной картины.....
Фигня, не отражает полной картины.....
Alexandr Bryzgalov:
Все тики - наиболее точный метод.
И все таки Вы тут, а не в банке отираетесь )
Своих кровных ни копейки не вложил и не собираюсь в будущем. Я на огромном предприятии работал, заместителем руководителя, знаю эту кухню с выпуском акции, из этих покупателей акции, богачи единицы.
Потому, что все мои деньги инвестированы в свинью-копилку и чтобы заплатить $30 за сигнал, мне придется ее разбить, а это порвет мне душу!
Вот такой сигнал нашёл вчера, и здесь довольно интересная ситуация
Вот такой сигнал нашёл вчера, и здесь довольно интересная ситуация
Мы видим хороший пример - пофик, какой сигнал, главное - маркетинг ))