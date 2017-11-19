Почему я никогда не подпишусь на сигнал? - страница 9

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Andrey Sorokin:

Шёл он, шел и наконец пришел. Вопрос: куда и зачем?

Вся неустойчивость в просадках. Как и в Памм при просадке подписчики бегут. Человеческая психология в чистом виде. Не учитывается временная(ударение на третьем слоге)  перспектива. Существование сигнала в неделях ???, а подписка в чем считается.. МЕСЯЦ. 1 месяц подписки = 4 недели торговый период. Подписку нужно в неделях сделать. Начало подписки с понедельника. Определить минимум в 3-4, максимум - по желанию. Первые 2-3 недели пробные при первой подписке на данный сигнал со скидкой. Перечисление средств провайдеру 1 раз в 4 недели (может в 2).

можно и на неделю подписаться
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Комбинатор:

А почему народ в хедж-фонды и инвестфонды деньги тащит?

Сигналы по сути мало чем отличаются, только это более эээ бытовой и любительский уровень.

Вы это зря про любительский уровень. Поскольку качество продукта определяется конкуренцией, то потребляемые сигналы ничуть не хуже хедж-фондов. Я не про то что сигналы хороши, а про то что в хедж-фондах та же хрень.
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Alexandr Bryzgalov:
можно и на неделю подписаться
Деньги все-равно возьмут за месяц.
 
Vadim Baklanov:
Деньги все-равно возьмут за месяц.

неее, четвертую часть, по крайней мере так раньше было


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Alexandr Bryzgalov:

неее, четвертую часть, по крайней мере так раньше было

Это где вообще? У меня нет опции подписки на неделю.
 
Vadim Baklanov:
Это где вообще? У меня нет опции подписки на неделю.
Значит уже убрали или в процессе подписки указывается стоимость.
 
Vadim Baklanov:
Деньги все-равно возьмут за месяц.

вроде бы нет.. Спишется за неделю, а оставшиеся на подписку к другим сигналам потратить можно. 

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я вот и себе не доверяю, хотелось всего лишь пукнуть пришлось стирать штаны !
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