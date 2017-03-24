Опять грааль.
Хочу наконец таки понять, либо перестать играться, либо можно что то придумать.
Идея была такова - при движении в любую сторону мы получаем прибыль.
так оно и получается. Но проблема в чем. Вместо лотов против тренда и по тренду, добавлять по тренду в увеличенном размере, но проблема не решилась.
Если по завершении цикла мы вернемся к начальной точке то получим прибыль в полном размере. Если мы будем на расстоянии 5 шагов выше, то по логике надо было открыть на 5 лотов бай больше. смотрите сами.
"Кто ясно мыслит - ясно излагает."
Не подумайте, что я сразу сделал какие-то выводы, но, из Вашего текста невольно складывается ощущение, что Вы сам не видите ясно "конструкцию своего механизма" ...
У Вас найдётся желание, здесь, как бы "порассуждать вслух",.. чтобы был виден ход Ваших мыслей?..
"Кто ясно мыслит - ясно излагает."
Не подумайте, что я сразу сделал какие-то выводы, но, из Вашего текста невольно складывается ощущение, что Вы сам не видите ясно "конструкцию своего механизма" ...
У Вас найдётся желание, здесь, как бы "порассуждать вслух",.. чтобы был виден ход Ваших мыслей?..
механизм то сделан вот он. И он несмотря на просадки в и тоге показывает прибыль, но чем дальше цена от точки запуска тем больше убытка,
При движении вверх мы закрываем 001 бай, при движении вниз - 001 селл - итого прибыль с движения 001.
Сначала мы создаем разницу, а затем ее покрываем
Открываем лот 01 бай и 01 селл сметса, цена двигается вверх/вниз. И пришла в начальную точку. Лоты исчезли. Прибыль 01.
И пришла в начальную точку.
А если не пришла в начальную точку? Такой вариант не рассматривается?
А если не пришла в начальную точку? Такой вариант не рассматривается?
Да... Вот именно
Открываем лот 01 бай и 01 селл сметса, цена двигается вверх/вниз. И пришла в начальную точку. Лоты исчезли. Прибыль 01.
Если цена лока придёт точно в начальную точку и лоты равные, то прибыль = минус спред/комиссия, то есть убыток, это в лучшем случае, а чаще ещё и минус своп. Что-то неправильно считаете.
Какой смысл открывать равный лок, чтобы закрыть его по той же цене? Проще не открывать такие сделки вообще.
если мы откроем 010 лотов бай и селл. Будем каждый шаг 10пт закрывать по 001 лоту, чтобы получить всю прибыль 010 лотов необходимо пройти 100 пт вверх и 100 пт вниз в сумме
неважно в какой последовательности будут движения по 10 пт. важно вернутся в начало, там где были изначально открыты позиции.
Проблема в том, что если мы по завершении не вернемся в начало, этот убыток надо как-то покрыть
если у нас останется из 2 позиций только одна по завершении цикла объемом 005 допустим бай. Это означает что в данный момент мы находимся на расстоянии 50 пт вниз от позиции бай
и что с этим делать я не знаю
Если цена лока придёт точно в начальную точку и лоты равные, то прибыль = минус спред/комиссия, то есть убыток, это в лучшем случае, а чаще ещё и минус своп. Что-то неправильно считаете.
проверьте советник есть. Получается прибыль 01
проверьте советник есть. Получается прибыль 01
01 чего? Новозеландских попугаев?
Проверил, какие настройки не ставил - слив примерно со скоростью спреда.
и что с этим делать я не знаю
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Хочу наконец таки понять, либо перестать играться, либо можно что то придумать.
Идея была такова - при движении в любую сторону мы получаем прибыль.
так оно и получается. Но проблема в чем. Вместо лотов против тренда и по тренду, добавлять по тренду в увеличенном размере, но проблема не решилась.
Если по завершении цикла мы вернемся к начальной точке то получим прибыль в полном размере. Если мы будем на расстоянии 5 шагов выше, то по логике надо было открыть на 5 лотов бай больше. смотрите сами.
вот сет. Не знаю как вы тестировали