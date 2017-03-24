Опять грааль.

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Хочу наконец таки понять, либо перестать играться,   либо можно что то придумать. 

Идея была такова - при движении в любую сторону мы получаем прибыль. 

так оно и получается.  Но проблема в чем.  Вместо лотов против тренда и по тренду,  добавлять по тренду в увеличенном размере, но проблема не решилась.  

Если по завершении цикла мы вернемся к начальной точке то получим прибыль в полном размере.    Если    мы будем на расстоянии 5  шагов выше,   то по логике надо было открыть на 5 лотов бай больше.    смотрите сами.  


вот сет. Не знаю как вы тестировали



Файлы:
Half_life.mq4  17 kb
Mq.set  2 kb
c04nog_nr0c9d_2017-03-24_z_15.24.59.png  75 kb
 
Кстати.   с помощью моей реализации.   можете строить обычную сетку с места меняя лотность.   тогда проскальзывай не будет на стоповых ордерах
 
Vyacheslav Kornev:

Хочу наконец таки понять, либо перестать играться,   либо можно что то придумать. 

Идея была такова - при движении в любую сторону мы получаем прибыль. 

так оно и получается.  Но проблема в чем.  Вместо лотов против тренда и по тренду,  добавлять по тренду в увеличенном размере, но проблема не решилась.  

Если по завершении цикла мы вернемся к начальной точке то получим прибыль в полном размере.    Если    мы будем на расстоянии 5  шагов выше,   то по логике надо было открыть на 5 лотов бай больше.    смотрите сами.  


"Кто ясно мыслит - ясно излагает."

Не подумайте, что я сразу сделал какие-то выводы, но, из Вашего текста невольно складывается ощущение, что Вы сам не видите ясно "конструкцию своего механизма" ...

У Вас найдётся желание, здесь, как бы "порассуждать вслух",.. чтобы был виден ход Ваших мыслей?..

 
prikolnyjkent:


"Кто ясно мыслит - ясно излагает."

Не подумайте, что я сразу сделал какие-то выводы, но, из Вашего текста невольно складывается ощущение, что Вы сам не видите ясно "конструкцию своего механизма" ...

У Вас найдётся желание, здесь, как бы "порассуждать вслух",.. чтобы был виден ход Ваших мыслей?..


механизм то сделан вот он.   И он несмотря на просадки в и тоге показывает прибыль,   но чем дальше цена от точки запуска тем больше убытка,

При движении вверх мы закрываем 001 бай,  при движении вниз - 001 селл -  итого прибыль с движения  001.

Сначала мы создаем разницу, а затем ее покрываем

Открываем лот 01 бай и 01 селл сметса,   цена двигается вверх/вниз.   И пришла в начальную точку.  Лоты исчезли. Прибыль 01.

 
Vyacheslav Kornev:


И пришла в начальную точку.  


А если не пришла в начальную точку? Такой вариант не рассматривается?
 
Ihor Herasko:

А если не пришла в начальную точку? Такой вариант не рассматривается?

Да... Вот именно 
 
Vyacheslav Kornev:


Открываем лот 01 бай и 01 селл сметса,   цена двигается вверх/вниз.   И пришла в начальную точку.  Лоты исчезли. Прибыль 01.

Если цена лока придёт точно в начальную точку и лоты равные, то прибыль = минус спред/комиссия, то есть убыток, это  в лучшем случае, а чаще ещё и минус своп. Что-то неправильно считаете.

Какой смысл открывать равный лок, чтобы закрыть его по той же цене? Проще не открывать такие сделки вообще.

 

если мы откроем 010 лотов бай и селл.   Будем каждый шаг 10пт закрывать по 001 лоту,      чтобы получить всю прибыль 010 лотов необходимо пройти 100 пт вверх и 100 пт вниз в сумме

неважно в какой последовательности будут движения по 10 пт. важно вернутся в начало, там где были изначально открыты позиции.


Проблема в том, что если мы по завершении не вернемся в начало, этот убыток надо как-то покрыть


если у нас останется из 2 позиций только одна по завершении цикла   объемом 005 допустим бай.      Это означает что в данный момент мы находимся на расстоянии 50 пт вниз от позиции бай


и что с этим делать я не знаю

 
Vitalie Postolache:
Если цена лока придёт точно в начальную точку и лоты равные, то прибыль = минус спред/комиссия, то есть убыток, это  в лучшем случае, а чаще ещё и минус своп. Что-то неправильно считаете.

проверьте советник есть. Получается прибыль 01
 
Vyacheslav Kornev:

проверьте советник есть. Получается прибыль 01


01 чего? Новозеландских попугаев?

Проверил, какие настройки не ставил - слив примерно со скоростью спреда.

 
Vyacheslav Kornev:


и что с этим делать я не знаю


Бросать сеткостроение и заняться анализом (техника, фундамент).
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