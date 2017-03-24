Опять грааль. - страница 4

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в поиске того, чего нет?)

 
prikolnyjkent:

Вот именно поэтому, я искренне желаю успеха Вам в трудном поиске ... Честно

У вас есть такой же робот? покажите результаты
 
Vyacheslav Kornev:

У вас есть такой же робот? покажите результаты


Мне робот не нужен как-то ... Система - на отложенниках. Цена движется достаточно медленно.

А результаты показывать, тупо - лень. Когда понимаешь, что в разговоре о торговой системе главное СУТЬ, то просьба показать результаты выглядит нелепо. Что за картинки я буду тут выкладывать - всё равно только мне,.. да Всевышнему известно будет. Какой толк-то?..

 
Vyacheslav Kornev:

У вас есть такой же робот? покажите результаты
У меня есть такой робот. В маркете валяется. Можешь прогнать в тестере и понять принцип перекрытия убытка.
 
да все это понятно, я не об этом, блин.  это  не мартин
 
Alexey Viktorov:
У меня есть такой робот. В маркете валяется. Можешь прогнать в тестере и понять принцип перекрытия убытка.

Во, Vyacheslav,.. видишь?.. Оказывается, Граали в свободном доступе в Маркете валяются ... А ты мучаешься 
 
Vyacheslav Kornev:
да все это понятно, я не об этом, блин.  это  не мартин
Какой не мартин?
 
Alexey Viktorov:
Какой не мартин?
у меня.  Я думаю без мартина можно обойтись или нет
 
Vyacheslav Kornev:
у меня.  Я думаю без мартина можно обойтись или нет
Вряд-ли. Получается что лок всё расширяется и расширяется. Потом жалко его закрывать с большим убытком. Лучше рискнуть и мартином закрыть.
 
Alexey Viktorov:
Вряд-ли. Получается что лок всё расширяется и расширяется. Потом жалко его закрывать с большим убытком. Лучше рискнуть и мартином закрыть.


есть идея немного другая,  использовать мартин по другому.  Использовать вероятность,  что цена возвращается. например.   Чтобы система работала.   Необходимо чтобы за N движений она пришла в начальную точку(  ну или хотя бы +- пару шагов,  тоже прибыль)

Так вот,   открывая лот 010,    частичный 001. шаг 10 пт.         за 20 шагов мы придем в начало.      

Если нет то.


Закрываем то, что осталось.  Например остался лот 005 с убытком.


И следующий цикл,  уже в другой точке.    Мы открываем увеличенным настолько.   чтобы за те же 20  получить прибыль и покрыть этот убыток 005.    То есть 015,  а закрываемый лот будет 002.

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