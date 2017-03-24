Опять грааль. - страница 4
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в поиске того, чего нет?)
Вот именно поэтому, я искренне желаю успеха Вам в трудном поиске ... Честно
У вас есть такой же робот? покажите результаты
У вас есть такой же робот? покажите результаты
Мне робот не нужен как-то ... Система - на отложенниках. Цена движется достаточно медленно.
А результаты показывать, тупо - лень. Когда понимаешь, что в разговоре о торговой системе главное СУТЬ, то просьба показать результаты выглядит нелепо. Что за картинки я буду тут выкладывать - всё равно только мне,.. да Всевышнему известно будет. Какой толк-то?..
У вас есть такой же робот? покажите результаты
У меня есть такой робот. В маркете валяется. Можешь прогнать в тестере и понять принцип перекрытия убытка.
Во, Vyacheslav,.. видишь?.. Оказывается, Граали в свободном доступе в Маркете валяются ... А ты мучаешься
да все это понятно, я не об этом, блин. это не мартин
Какой не мартин?
у меня. Я думаю без мартина можно обойтись или нет
Вряд-ли. Получается что лок всё расширяется и расширяется. Потом жалко его закрывать с большим убытком. Лучше рискнуть и мартином закрыть.
есть идея немного другая, использовать мартин по другому. Использовать вероятность, что цена возвращается. например. Чтобы система работала. Необходимо чтобы за N движений она пришла в начальную точку( ну или хотя бы +- пару шагов, тоже прибыль)
Так вот, открывая лот 010, частичный 001. шаг 10 пт. за 20 шагов мы придем в начало.
Если нет то.
Закрываем то, что осталось. Например остался лот 005 с убытком.
И следующий цикл, уже в другой точке. Мы открываем увеличенным настолько. чтобы за те же 20 получить прибыль и покрыть этот убыток 005. То есть 015, а закрываемый лот будет 002.