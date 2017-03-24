Опять грааль. - страница 3
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Никак. Локовая стратегия - мертворожденная изначально.
Она локовая только на картинке. а так это чистая сетка не более
если я закрываю лот селл 001. значит я просто создаю разность 001 бай. Это то же самое что я бы открыл бай 001 на пустом графике
мне до вас далеко очень, никаких секретных методик я не знаю. что можно было бы предпринять. может вы знаете?
Конечно знаю.
Я же намекнул, что Ваша конструкция - НЕ ПОЛНАЯ.
Чтобы она заработала, как часы, Вам придётся додуматься присоединить к ней ещё ДВА "механизма" работающих на других принципах.
Больше сказать не могу ... Грааль, всё-таки
Конечно знаю.
Зачем вы так траллируете, и почему 2? одного не достаточно?
Зачем вы так траллируете, и почему 2? одного не достаточно?
Одного - не достаточно.
Задумайтесь поглубже: сколько проблем сейчас мешает Вам спокойно работать по Вашей ТС ?
1безоткатный тренд
2 переизбыток ордеров против тренда, даже их замена в равном кол-ве ордерами по тренду не спасает
тож погрею уши - всего 2 принципа ...
-трендовый индикатор
Vyacheslav Kornev:
1 безоткатный тренд
2 переизбыток ордеров против тренда, даже их замена в равном кол-ве ордерами по тренду не спасает
Это Вы назвали ПРИЧИНУ (1), порождающую следствие (2).
И это не было бы проблемой, если бы у Вас под рукой было средство борьбы с нарастающим минусом. Отсутствие у Вас этого средства - вот первая проблема.
Улавливаете?..
Короче у меня есть 2 идеи. Либо закрывать ПОБОЛЬше позиции по тренду. либо ПОДАЛЬШЕ.
чтобы от точки в минус мы закрывали только минимальный лот, А по тренду. За такое же количество шагов лот побольше
вот
Может какой то счетчик сделать закрытие по прибыли.
допустим закрыли -60 долларов в убытке и +20 в прибыли. Значит как будет возможность, мы закроем сначала +40 долларов в прибыль сразу большим лотом.
Я не знаю
Это Вы назвали ПРИЧИНУ (1), порождающую следствие (2).
И это не было бы проблемой, если бы у Вас под рукой было средство борьбы с нарастающим минусом. Отсутствие у Вас этого средства - вот первая проблема.
Улавливаете?..
ээ. ну может быть от начальной точки раскинуть вверх вниз стоповые ордера частичным объемом через каждый шаг. Тогда убытка не будет, а потом закрыть в прибыли?
...
Я не знаю
Вот именно поэтому, я искренне желаю успеха Вам в трудном поиске ... Честно