Опять грааль. - страница 3

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Vitalie Postolache:

Никак. Локовая стратегия - мертворожденная изначально.


Она локовая только на картинке.   а так это чистая сетка не более

если я закрываю лот селл 001.    значит я просто создаю разность 001 бай.    Это то же самое что я бы открыл бай 001 на пустом графике

 
Vyacheslav Kornev:

мне до вас далеко очень, никаких секретных методик я не знаю.  что можно было бы предпринять.  может вы знаете?


Конечно знаю.

Я же намекнул, что Ваша конструкция - НЕ ПОЛНАЯ.

Чтобы она заработала, как часы, Вам придётся додуматься присоединить к ней ещё ДВА "механизма" работающих на других принципах.

Больше сказать не могу ... Грааль, всё-таки 



 
prikolnyjkent:


Конечно знаю.

 

Зачем вы так траллируете, и почему 2?  одного не достаточно?

 
Vyacheslav Kornev:

 

Зачем вы так траллируете, и почему 2?  одного не достаточно?


Одного - не достаточно.

Задумайтесь поглубже: сколько проблем сейчас мешает Вам спокойно работать по Вашей ТС ?

 
prikolnyjkent:





1безоткатный тренд

2 переизбыток ордеров против тренда,   даже их замена в равном кол-ве ордерами по тренду не спасает

 

тож погрею уши - всего 2 принципа ...


-трендовый индикатор

 

Vyacheslav Kornev:

1 безоткатный тренд

2 переизбыток ордеров против тренда,   даже их замена в равном кол-ве ордерами по тренду не спасает


Это Вы назвали ПРИЧИНУ (1), порождающую следствие (2).

И это не было бы проблемой, если бы у Вас под рукой было средство борьбы с нарастающим минусом. Отсутствие у Вас этого средства - вот первая проблема.

Улавливаете?..

 

Короче у меня есть 2 идеи. Либо закрывать ПОБОЛЬше позиции по тренду.   либо ПОДАЛЬШЕ.      

чтобы от точки в минус мы закрывали только минимальный лот,   А по тренду.  За такое же количество шагов лот побольше

вот 


Может какой то счетчик сделать закрытие по прибыли.

допустим закрыли -60 долларов в убытке и +20 в прибыли.  Значит как будет возможность,  мы закроем сначала +40 долларов в прибыль сразу большим лотом.

Я не знаю

 
prikolnyjkent:


Это Вы назвали ПРИЧИНУ (1), порождающую следствие (2).

И это не было бы проблемой, если бы у Вас под рукой было средство борьбы с нарастающим минусом. Отсутствие у Вас этого средства - вот первая проблема.

Улавливаете?..


ээ.  ну может быть от начальной точки  раскинуть вверх вниз стоповые ордера частичным объемом через каждый шаг.  Тогда убытка не будет,   а потом закрыть в прибыли?
 
Vyacheslav Kornev:

...

Я не знаю


Вот именно поэтому, я искренне желаю успеха Вам в трудном поиске ... Честно
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