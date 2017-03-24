Опять грааль. - страница 2

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Vyacheslav Kornev:

проверьте советник есть. Получается прибыль 01


Чтобы эта "ножка от Грааля" стала целым Граалем, Вам понадобится сделать для Вашего "механизма" ещё ДВА "изобретения". 

С надеждой буду ждать Вашего крика "ЭВРИКА !!!" 


 
Vitalie Postolache:


01 чего? Новозеландских попугаев?

Проверил, какие настройки не ставил - слив примерно со скоростью спреда.

Посмотрите на долгом участке. Шаг 50 
Лот 01. Частично закрываемый 001.  Разность лотов 999. Она не используется

Четырех знак естественно
 
Vyacheslav Kornev:
Посмотрите на долгом участке. Шаг 50 
Лот 01. Частично закрываемый 001.  Разность лотов 999. Она не используется

У вас клавиатура сломана? 01 или 0,1? Это не одно и то же. Но я пробовал и то, и то, период тестирования - вся история, ТФ М15 - Н4. Всё равно сливает со скоростью спреда. И это тестер, а на реале будет хуже.
 
Че то не то я может скинул. Я покажу скоро
 
Vitalie Postolache:

У вас клавиатура сломана? 01 или 0,1? Это не одно и то же. Но я пробовал и то, и то, период тестирования - вся история, ТФ М15 - Н4. Всё равно сливает со скоростью спреда. И это тестер, а на реале будет хуже.

prikolnyjkent:


Чтобы эта "ножка от Грааля" стала целым Граалем, Вам понадобится сделать для Вашего "механизма" ещё ДВА "изобретения". 

С надеждой буду ждать Вашего крика "ЭВРИКА !!!" 


обновил
 
Ihor Herasko:

Бросать сеткостроение и заняться анализом (техника, фундамент).

кто бы научил)
 
Vyacheslav Kornev:

обновил


Не-е-е... Это - не тот крик 

Когда Вы действительно сделаете Шаг Вперёд, Вашими словами будут не "обновил",.. а - "Эврика!..", "Твою ж мать!..", или, на худой конец, "Блин!.. Ну конечно!.." 


 

Ну было бы интересно, если бы я просто работающего советника выложил,  иначе зачем мне вы?


я же говорю,  когда лоты одинаковые мы в прибыли.   Когда возникает слишком большая разность  в убытке.  Как с эти бороться вопрос

возникает слишком большая разница и убыток

 
prikolnyjkent:


Не-е-е... Это - не тот крик 

Когда Вы действительно сделаете Шаг Вперёд, Вашими словами будут не "обновил",.. а - "Эврика!..", "Твою ж мать!..", или, на худой конец, "Блин!.. Ну конечно!.." 



мне до вас далеко очень, никаких секретных методик я не знаю.  что можно было бы предпринять.  может вы знаете?
 
Vyacheslav Kornev:

я же говорю,  когда лоты одинаковые мы в прибыли.   Когда возникает слишком большая разность  в убытке.  Как с эти бороться вопрос

возникает слишком большая разница и убыток


Никак. Локовая стратегия - мертворожденная изначально.
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