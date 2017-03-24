Опять грааль. - страница 2
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проверьте советник есть. Получается прибыль 01
Чтобы эта "ножка от Грааля" стала целым Граалем, Вам понадобится сделать для Вашего "механизма" ещё ДВА "изобретения".
С надеждой буду ждать Вашего крика "ЭВРИКА !!!"
01 чего? Новозеландских попугаев?
Проверил, какие настройки не ставил - слив примерно со скоростью спреда.
Четырех знак естественно
Посмотрите на долгом участке. Шаг 50
У вас клавиатура сломана? 01 или 0,1? Это не одно и то же. Но я пробовал и то, и то, период тестирования - вся история, ТФ М15 - Н4. Всё равно сливает со скоростью спреда. И это тестер, а на реале будет хуже.
У вас клавиатура сломана? 01 или 0,1? Это не одно и то же. Но я пробовал и то, и то, период тестирования - вся история, ТФ М15 - Н4. Всё равно сливает со скоростью спреда. И это тестер, а на реале будет хуже.
Чтобы эта "ножка от Грааля" стала целым Граалем, Вам понадобится сделать для Вашего "механизма" ещё ДВА "изобретения".
С надеждой буду ждать Вашего крика "ЭВРИКА !!!"
Бросать сеткостроение и заняться анализом (техника, фундамент).
кто бы научил)
обновил
Не-е-е... Это - не тот крик
Когда Вы действительно сделаете Шаг Вперёд, Вашими словами будут не "обновил",.. а - "Эврика!..", "Твою ж мать!..", или, на худой конец, "Блин!.. Ну конечно!.."
Ну было бы интересно, если бы я просто работающего советника выложил, иначе зачем мне вы?
я же говорю, когда лоты одинаковые мы в прибыли. Когда возникает слишком большая разность в убытке. Как с эти бороться вопрос
возникает слишком большая разница и убыток
Не-е-е... Это - не тот крик
Когда Вы действительно сделаете Шаг Вперёд, Вашими словами будут не "обновил",.. а - "Эврика!..", "Твою ж мать!..", или, на худой конец, "Блин!.. Ну конечно!.."
мне до вас далеко очень, никаких секретных методик я не знаю. что можно было бы предпринять. может вы знаете?
я же говорю, когда лоты одинаковые мы в прибыли. Когда возникает слишком большая разность в убытке. Как с эти бороться вопрос
возникает слишком большая разница и убыток
Никак. Локовая стратегия - мертворожденная изначально.