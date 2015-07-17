Дыры - страница 4
Вот ещё.
2010.06.03 - бары отсутствуют, вернее один, страннго вида, бар.
antt:
Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
Локальное время +1 к серверному. К какому серверу был подключен не запомнил, так как уже инстинктивно при вознокновении дыр начинаю переключатся между всеми тремя(Access Server,Access Server Europe, Access Server Backup ) это приводит к закрытию дыр.
После перегрузки пробую опять переключаться ко всем серверам - ни на одном дыр нет.
Локальное время +1 к серверному.
Дата правильная? Рассинхронизации на минуты-секунды нет?
Минуты совпадают, секунды, как посмотреть незнаю.
ОС синхтонизирует лок.время с time.windows.com.
Вот так проходил переход с 10 на 11 июня
порядок баров такой:
2010.06.11 00:10
2010.06.11 00:05
2010.06.10 23:55
2010.06.11 00:00
2010.06.09 23:55
2010.06.09 23:50
и далее по порядку.
Через пол часа картина изменилась:
бары по порядку, но бар 2010.06.11 00:00 отсутствует.
Отсутствует вечер по EURJPY за 15 число
фунт йена
опять что то непонятное.
1. только что все было в терминале(данные).
2. настроил внешний вид графика и сохранил шаблон default.tpl
3. обновил график. данные пропали ((
помогла только полная перезагрузка терминала