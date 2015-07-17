Дыры - страница 4

Вот ещё.

 

2010.06.03 - бары отсутствуют, вернее один, страннго вида, бар.

Уточните пожалуйста к какому серверу был подключен терминал и посмотрите разность серверного и локального времени.
 

Локальное время +1 к серверному. К какому серверу был подключен не запомнил,  так как уже инстинктивно при вознокновении дыр начинаю переключатся между всеми тремя(Access Server,Access Server Europe, Access Server Backup ) это приводит к закрытию дыр.

 

После перегрузки пробую опять переключаться ко всем серверам - ни на одном дыр нет. 

 
Локальное время +1 к серверному.

Дата правильная? Рассинхронизации на минуты-секунды нет?
 
Минуты совпадают, секунды, как посмотреть незнаю.

ОС синхтонизирует лок.время с time.windows.com. 

 

Вот так проходил переход с 10 на 11 июня

 

порядок баров такой:

2010.06.11 00:10

2010.06.11 00:05

2010.06.10 23:55

2010.06.11 00:00

2010.06.09 23:55

2010.06.09 23:50

и далее по порядку.

Через пол часа картина изменилась:

 

бары по порядку, но бар  2010.06.11 00:00  отсутствует.

 

Отсутствует вечер по EURJPY за 15 число


 

фунт йена 

 
15-16 июня были проблемы на серверах - дополним историю в ближайшее время.
 

опять что то непонятное.

1. только что все было в терминале(данные).  

2. настроил внешний вид графика и сохранил шаблон default.tpl

3. обновил график. данные пропали ((

 

помогла только полная перезагрузка терминала 

 

 
Здравствуйте, у меня такая проблемма: сразу после запуска МТ5 график не прорисовывается, т.е. новые свечи не появляются, а сама цена двигается как бы в пустоте! Причем перезапуск терминала только лишь догружает недостающие свечи, которые перед этим не были дорисованны, и далее опять не рисуются свечи, причем абсолютно никакие свечи не появляются, но цена так же двигается. Переустановка терминала так же не помогла. Подскажите, что делать!
