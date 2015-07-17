Дыры - страница 5
1) Проверьте, пожалуйста, локальное время компьютера - не сильно ли отличается от правильного?
2) Какой билд терминала?
3) После вызова "Обновить" по правой кнопку мыши на графике эффект не пропадает?
1. отличие около 1-2 мин.
2. 292
3. Сразу после вызова "Обновить" по правой кнопку мыши на графике эффект не пропадает. Но по прошествии времени(через ночь) исчез и появился в другом месте.
Сейчас график выглядит след. образом:
Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
MetaQuotes-Demo
Прошло несколько часов - вроде все в норме.
А график EURUSD сейчас выглядит так
Нажал Обновить, подождал 5 мин.
граф. принял след.вид:
Полностью пергрузил терминал - эффект исчез.