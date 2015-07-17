Дыры - страница 5

zigan:
Обновить пробовали? На каком сервере?
 

1) Проверьте, пожалуйста, локальное время компьютера - не сильно ли отличается от правильного?

2) Какой билд терминала?

3) После вызова "Обновить" по правой кнопку мыши на графике эффект не пропадает?

 
Renat:

1. отличие около 1-2 мин.

2. 292

3. Сразу после вызова "Обновить" по правой кнопку мыши на графике эффект не пропадает. Но по прошествии времени(через ночь) исчез и появился в другом месте.

Сейчас график выглядит след. образом:

 

 
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет
 

Renat:
4) какой торговый сервер? на нашем MetaQuotes-Demo такого нет

 MetaQuotes-Demo

Прошло несколько часов - вроде все в норме.

 

 

А график EURUSD сейчас выглядит так

 

 
Попробуйте нажать Обновить.
 

Нажал Обновить, подождал 5 мин.

граф. принял след.вид:

 

 

Полностью пергрузил терминал - эффект исчез.

 

