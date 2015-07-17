Дыры - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня дыры по всем символам с часу ночи до 2-х. сервер MetaQuotes-Demo
это индикатор сетка, между вертикальными линиями (каждая соответсвует началу часа) должно быть 60 баров, а их нету (((
обновить и перезагрузка терминала не помогают
у меня дыры по всем символам с часу ночи до 2-х. сервер MetaQuotes-Demo
это индикатор сетка, между вертикальными линиями (каждая соответсвует началу часа) должно быть 60 баров, а их нету (((
обновить и перезагрузка терминала не помогают
Полностью пергрузил терминал - эффект исчез.
Насколько я помню у вас несколько терминалов на одном компьютере.
Эта ситуация во всех или только в одном из них?
Тут данных действительно нет на сервере. Исправим.
Исправили.
спасибо. теперь вот сижу и думаю. что лучше. дыра в истории и все плавно, или дыры нет, но ГЭП нарисовался
как то искуственно это выглядит. не моглибы вы сказать действительно в это время был гэп ? (пара фунт/франк)
Насколько я помню у вас несколько терминалов на одном компьютере.
Эта ситуация во всех или только в одном из них?
Кроме дыр, еще сделки мимо графика бывают(непонятно по какой цене).
сделка 1107145 по цене 88.672 - нет такой цены на графике.
спасибо. гэп исправили.
Думаю это будет уместнее здесь. Появились очень интересные бары.
подряд 4 бара имеющие одинаковую цену OНLC, объемы разные. 3-3-4-1. AUDUSD. насколько я понимаю, такого быть не должно.
Или теперь концепция изменилась, графики будут без дыр ? https://www.mql5.com/ru/articles/1407
Похоже, что время на сервере совершает скачки в +1час. Проверьте пож-ста.