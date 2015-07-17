Дыры - страница 6

у меня дыры по всем символам с часу ночи до 2-х. сервер MetaQuotes-Demo

это индикатор сетка, между вертикальными линиями (каждая соответсвует началу часа) должно быть 60 баров, а их нету (((

обновить и перезагрузка терминала не помогают 

 
Тут данных действительно нет на сервере. Исправим.
 
Полностью пергрузил терминал - эффект исчез.

 


Насколько я помню у вас несколько терминалов на одном компьютере.

Эта ситуация во всех или только в одном из них? 

 
Тут данных действительно нет на сервере. Исправим.
Исправили.
 
Исправили.

спасибо. теперь вот сижу и думаю. что лучше. дыра в истории и все плавно, или дыры нет, но ГЭП нарисовался

 

как то искуственно  это выглядит. не моглибы вы сказать действительно в это время был гэп ? (пара фунт/франк)

 
для справки вот тоже самое но с сервера альпари реал МТ4. гэпа нет. Я понимаю  что это не показатель. но все же...
 
Насколько я помню у вас несколько терминалов на одном компьютере.

Эта ситуация во всех или только в одном из них? 

Несколько МТ4,  МТ5-один.
 

Кроме дыр, еще сделки мимо графика бывают(непонятно по какой цене).

 

сделка 1107145 по цене 88.672  - нет такой цены на графике.

 

спасибо. гэп исправили.

Думаю это будет уместнее здесь. Появились очень интересные бары.

подряд 4 бара имеющие одинаковую цену OНLC, объемы разные. 3-3-4-1.   AUDUSD. насколько я понимаю, такого быть не должно. 

Или теперь концепция изменилась, графики будут без дыр ? https://www.mql5.com/ru/articles/1407 

 

Похоже, что время на сервере совершает скачки в +1час. Проверьте пож-ста.

