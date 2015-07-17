Дыры - страница 3

Renat:

Это на 249 билде происходит?

Проверим точки доступа - может в них проблемы.


билд 249

еще раз попробовал переключения:
Server --> Server Backup: появляются дыры.
Server Backup --> Server: дыры остаются + Обновить: дыры исчезают.

 
Спасибо за сообщение, ошибку исправим.
 

Опять дыры, вернее каким-то загадочным образом бары исчезают (сделки висят в пустате).

 

 

Странное что тоникогда такого не видел. Вот картинка. Вертикальные серые линии это начало часа

 

никак не исправляються (( 

 

пока все тоже бары перепутаны местами

 

пожалуйста исправте. такое качество поступление котировок убьет любую торговую систему. Гладкая история это хорошо. но качество поступления котировок еще важнее

билд 274 

 
Есть такое дело, причем после обновления и обрыва связи исчезают снова в тех же местах

А иногда и обновление не помогает, вчера вечером пытался минутку евро обновить, после пятого раза плюнул...

При этом на других тф история отоброжается нормально.

И заметил под отладчиком, что запрос минутной истории в эксперте функциями Copy*() уходит в очень длительный ступор, кстати может в этом ошибка. 

 

Сегодня открыл терминал и не обнаружил вчерашнего дня. Хотя вчера с терминалом работал


 
Тоже такое наблюдаю!
 

Вот ещё.

 

2010.06.03 - бары отсутствуют, вернее один, страннго вида, бар.

