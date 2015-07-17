Дыры

Новый комментарий
 

На постоянно открытом графике, со временем появляются пропуски баров(на всех таймфреймах).

Кнопка Refresh никакого влияния на график не оказывает.

После полного перезапуска Terminal дыры исчезают.

... и это уже давно. 

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5
 

Уважаемые разработчики!
Обновления регулярно выходят, а таймсерии как были дырявые так и остаются. Кто-нибудь обратит на это внимание?

 

Вот для примера дырка на минутном графике размером более восьми часов.

 
Спасибо, будем разбираться.
 
Renat   :
Спасибо, будем разбираться.

Сегодня засиделся и при переходе на новый день, на фунте опять такая лажа была. После рефреша текущий период востановился , при переключении на другие ТФ пропадание свечей.

Помог полный перезапуск МТ

Может поможет в поиске ошибок ;) 

Почему обратил внимание експерт в этот момент написал ошибку чтения массива дневных свечей и вылетел. 

 

Если бы только дыры.

Не знаю, кто там такой креативный, но с каждой версией софта прям-таки прут " гениальные идеи".

Я понимаю, что хранить минутную историю на компах клиентов проще и удобнее для компаний-клиентов МКю, но

установите для примера МТ5 от АЛЬПАРИ и увидите, что баров для периодов Н2, Н3, Н6, Н8, а теперь уже и для Н4,   НЕТ!!!

Вместо них - дневные бары, т.е. на одном графике, например, Н4  идут сначала дневки, а потом с момента, когда в БД есть уже минутки для расчета Н4, идут бары по 6 штук в сутках.

То же самое имеет место и на минутных графиках. С начала имеющейся истории идут дневные бары, а потом продолжаются бары выбранного  таймфрейма.

Например, все там же у АЛЬПАРИ идут дневные на минутках(!!!) до 12 июня на текущий момент, а потом начинаются минутные ( при этом переходной день 12 июня повторяется в дневном баре и в минутном варианте). Я понимаю, что 12 июня праздник, но где же чувство меры? 

О каком тех анализе можно говорить, если даже простые линии тренда при смене таймфрейма будут блудить. 

Ну, и нафиг нужен такой винегрет ? 

 
traderOK   :

Я понимаю, что хранить минутную историю на компах клиентов проще и удобнее для компаний-клиентов МКю, но

установите для примера МТ5 от АЛЬПАРИ и увидите, что баров для периодов Н2, Н3, Н6, Н8, а теперь уже и для Н4,   НЕТ!!!

Вместо них - дневные бары, т.е. на одном графике, например, Н4  идут сначала дневки, а потом с момента, когда в БД есть уже минутки для расчета Н4, идут бары по 6 штук в сутках.

То же самое имеет место и на минутных графиках. С начала имеющейся истории идут дневные бары, а потом продолжаются бары выбранного  таймфрейма.


Почитайте раздел Организация доступа к данным, там описан механизм хранения и доставки истории.

 
traderOK   :

То же самое имеет место и на минутных графиках. С начала имеющейся истории идут дневные бары, а потом продолжаются бары выбранного  таймфрейма.

Для справедливости надо бы сказать, что с 1999 года идут минутки (больше 10 лет), а до 1999 года есть только дневки.

Это очень и очень хороший результат.


Так как сейчас идет бета-тестирование, то возможны проблемы с графиками - мы над этим работаем.

 
Rosh   :

Почитайте раздел Организация доступа к данным, там описан механизм хранения и доставки истории.




Полюбуйтесь на график часовок с демо АЛЬПАРИ и убедитесь сами. График был просто открыт заново (до этого истории не существовало вовсе).  

до 12 июня включительно идут дневные бары, а затем начинаются часовые опять-таки с 12 июня, но уже через каждый час.

Если менять таймфреймы графика - история повторится на любом из них  до Н12  включительно. Как, впрочем, и на минтуных, там даже намного кучерявее - на 2-х минутках до 12 июня идут дневные бары, затем до 27 ноября - часовые, а с 13:10 27 ноя пошли уже реально 2-х минутные.

Можете объяснить что происходит и почему? 

 

 
Renat   :

Для справедливости надо бы сказать, что с 1999 года идут минутки (больше 10 лет), а до 1999 года есть только дневки.

Это очень и очень хороший результат.


Так как сейчас идет бета-тестирование, то возможны проблемы с графиками - мы над этим работаем.


Насколько можно видеть на примере АЛЬПАРИ, у них есть минутки где-то с 27 ноя 2009, а часовки - с 12 июня. И это -  старейший ваш клиент. Хуже всего-то, что на одном графике одновременно отражены ТРИ таймфрейма. О каком теханализе можно вести речь в данной ситуации?

 
traderOK   :


Насколько можно видеть на примере АЛЬПАРИ, у них есть минутки где-то с 27 ноя 2009, а часовки - с 12 июня. И это -  старейший ваш клиент. Хуже всего-то, что на одном графике одновременно отражены ТРИ таймфрейма. О каком теханализе можно вести речь в данной ситуации?

Речь можно вести о бета-тестировании.

У них просто не загружены минутки в базу истории - это исключительно организационный момент. На нашем демо-сервере mt5.metaquotes.net:1950 присутствуют минутки за 10 лет.

 
Renat:

Речь можно вести о бета-тестировании.

У них просто не загружены минутки в базу истории - это исключительно организационный момент. На нашем демо-сервере mt5.metaquotes.net:1950 присутствуют минутки за 10 лет.

Не удалось попробовать - ваш сервер не открыл счет. И тем не менее - где гарантия, что тот или иной брокер будет иметь\хранить полную историю минуток за 10 лет? Многие предлагают такие кроссы, истории которых за 10 лет точно нет, а уж минуток - и подавно.

У CQG история минуток есть с 1998 года, стоимость одной пары валют за весь период по сегодняшний день - 2 016 дол.США. Вы предоставите эту историю брокерам бесплатно ? Сомневаюсь. :)

Даже если такое произойдет, как быть с данными до 1998 года? Сейчас дневные, недельные и т.п.  можно видеть по некторым парам с 1978 года.

Тогда опять возникает вопрос - ЧТО мы будем видеть на мониторах и на что будут опираться при расчетах индикаторы, советники, скрипты...?

На смесь трех периодов на одном графике ?

У АЛЬПАРИ на дневных\недельных история начинается с 1998 г. Это и есть ноу-хау ?

ИМХО, ошибка принципиальная. 

1234567
Новый комментарий