Дыры
Уважаемые разработчики!
Обновления регулярно выходят, а таймсерии как были дырявые так и остаются. Кто-нибудь обратит на это внимание?
Вот для примера дырка на минутном графике размером более восьми часов.
Спасибо, будем разбираться.
Сегодня засиделся и при переходе на новый день, на фунте опять такая лажа была. После рефреша текущий период востановился , при переключении на другие ТФ пропадание свечей.
Помог полный перезапуск МТ
Может поможет в поиске ошибок ;)
Почему обратил внимание експерт в этот момент написал ошибку чтения массива дневных свечей и вылетел.
Если бы только дыры.
Не знаю, кто там такой креативный, но с каждой версией софта прям-таки прут " гениальные идеи".
Я понимаю, что хранить минутную историю на компах клиентов проще и удобнее для компаний-клиентов МКю, но
установите для примера МТ5 от АЛЬПАРИ и увидите, что баров для периодов Н2, Н3, Н6, Н8, а теперь уже и для Н4, НЕТ!!!
Вместо них - дневные бары, т.е. на одном графике, например, Н4 идут сначала дневки, а потом с момента, когда в БД есть уже минутки для расчета Н4, идут бары по 6 штук в сутках.
То же самое имеет место и на минутных графиках. С начала имеющейся истории идут дневные бары, а потом продолжаются бары выбранного таймфрейма.
Например, все там же у АЛЬПАРИ идут дневные на минутках(!!!) до 12 июня на текущий момент, а потом начинаются минутные ( при этом переходной день 12 июня повторяется в дневном баре и в минутном варианте). Я понимаю, что 12 июня праздник, но где же чувство меры?
О каком тех анализе можно говорить, если даже простые линии тренда при смене таймфрейма будут блудить.
Ну, и нафиг нужен такой винегрет ?
Почитайте раздел Организация доступа к данным, там описан механизм хранения и доставки истории.
То же самое имеет место и на минутных графиках. С начала имеющейся истории идут дневные бары, а потом продолжаются бары выбранного таймфрейма.
Для справедливости надо бы сказать, что с 1999 года идут минутки (больше 10 лет), а до 1999 года есть только дневки.
Это очень и очень хороший результат.
Так как сейчас идет бета-тестирование, то возможны проблемы с графиками - мы над этим работаем.
Почитайте раздел Организация доступа к данным, там описан механизм хранения и доставки истории.
Полюбуйтесь на график часовок с демо АЛЬПАРИ и убедитесь сами. График был просто открыт заново (до этого истории не существовало вовсе).
до 12 июня включительно идут дневные бары, а затем начинаются часовые опять-таки с 12 июня, но уже через каждый час.
Если менять таймфреймы графика - история повторится на любом из них до Н12 включительно. Как, впрочем, и на минтуных, там даже намного кучерявее - на 2-х минутках до 12 июня идут дневные бары, затем до 27 ноября - часовые, а с 13:10 27 ноя пошли уже реально 2-х минутные.
Можете объяснить что происходит и почему?
Насколько можно видеть на примере АЛЬПАРИ, у них есть минутки где-то с 27 ноя 2009, а часовки - с 12 июня. И это - старейший ваш клиент. Хуже всего-то, что на одном графике одновременно отражены ТРИ таймфрейма. О каком теханализе можно вести речь в данной ситуации?
Речь можно вести о бета-тестировании.
У них просто не загружены минутки в базу истории - это исключительно организационный момент. На нашем демо-сервере mt5.metaquotes.net:1950 присутствуют минутки за 10 лет.
Не удалось попробовать - ваш сервер не открыл счет. И тем не менее - где гарантия, что тот или иной брокер будет иметь\хранить полную историю минуток за 10 лет? Многие предлагают такие кроссы, истории которых за 10 лет точно нет, а уж минуток - и подавно.
У CQG история минуток есть с 1998 года, стоимость одной пары валют за весь период по сегодняшний день - 2 016 дол.США. Вы предоставите эту историю брокерам бесплатно ? Сомневаюсь. :)
Даже если такое произойдет, как быть с данными до 1998 года? Сейчас дневные, недельные и т.п. можно видеть по некторым парам с 1978 года.
Тогда опять возникает вопрос - ЧТО мы будем видеть на мониторах и на что будут опираться при расчетах индикаторы, советники, скрипты...?
На смесь трех периодов на одном графике ?
У АЛЬПАРИ на дневных\недельных история начинается с 1998 г. Это и есть ноу-хау ?
ИМХО, ошибка принципиальная.
На постоянно открытом графике, со временем появляются пропуски баров(на всех таймфреймах).
Кнопка Refresh никакого влияния на график не оказывает.
После полного перезапуска Terminal дыры исчезают.
... и это уже давно.