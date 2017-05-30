Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль - страница 4

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Ivan Butko:

Думаешь, если бы у них был грааль, они бы продолжали чистить за всеми посты? D))))


это маскирующая деятельность,чтобы никто не догадался)
 
Комбинатор:
В стакане стопы не видно.
Сейчас весь крупняк торгует роботами, а роботам стопы ни к чему, обновление состояния происходит в реалтайме и если прогноз поменяется то закрытие позиции происходит автоматически, а не в связи с собственной просадкой, которая вообще не имеет к движению рынка отношения. Стопы это для ручных трейдеров, которые отходят от рабочего места на долго. 
 
HBT29:

Меня интересует вот этот парень ->>> [Ссылка удалена Artyom Trishkin]

2 000 ордеров и все в плюс О_о

P.S. не реклама ресурса,просто реально удивляет статистика

Обманывают, это же кухни, мелкие мошенники. ПАММ счета и ДУ на кухнях - всё кидалово, там практикуют динамические пирамидки, нахапываю бабло, потом якобы его сливают, но себе в карман, потом новый памщик и тд. там и 1000000% может быть в год легко
 
HBT29:

Меня интересует вот этот парень ->>> 

2 000 ордеров и все в плюс О_о

P.S. не реклама ресурса,просто реально удивляет статистика


А просадка по средствам постоянно растёт, на вкладке баланса это видно прекрасно, как расходятся кривые баланс-средства.

То есть поц закрывает плюсовые сделки и оставляет висеть убыточные, может ещё и локирует. И так всё время, уже 350 открытых сделок висят.

К чему бы это? Неужели к успеху? 

[Удален]  
pantural:
Грааль существует, но его трудно найти, об этом говорят многие кто уже нашел его, такие как Герчик, Фишман и Тимофей Мартынов

Вот только про Мартышку и Герчика заливать не надо, если это не пиар  да если и пиар - не надо!!!
 
Грааль, это правильный вход в рынок и без Стоп Лосс.
 

Специально для ветки написал пост.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/693584

Грааль на форекс.
Грааль на форекс.
  • 2017.04.19
  • Maksim Levashov
  • www.mql5.com
Доброе утро. Сегодня мы поговорим о "святом граале" на форекс.Новичок под граалем понимает некую волшебную, тайную систему, секрет, который позволит получать большую прибыль почти без убытков. Мы ведь...
[Удален]  
Maksim Levashov:

Специально для ветки написал пост.

https://www.mql5.com/ru/blogs/post/693584


отлично!!! 
 

грааля нет 

все советники сливают

форекс тлен

 
"Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься." (с) - грааль.
Кроме шуток 
Или вы все равно не поверите? :-)
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