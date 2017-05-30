Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль - страница 4
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Думаешь, если бы у них был грааль, они бы продолжали чистить за всеми посты? D))))
это маскирующая деятельность,чтобы никто не догадался)
В стакане стопы не видно.
Меня интересует вот этот парень ->>> [Ссылка удалена Artyom Trishkin]
2 000 ордеров и все в плюс О_о
P.S. не реклама ресурса,просто реально удивляет статистика
Меня интересует вот этот парень ->>>
2 000 ордеров и все в плюс О_о
P.S. не реклама ресурса,просто реально удивляет статистика
А просадка по средствам постоянно растёт, на вкладке баланса это видно прекрасно, как расходятся кривые баланс-средства.
То есть поц закрывает плюсовые сделки и оставляет висеть убыточные, может ещё и локирует. И так всё время, уже 350 открытых сделок висят.
К чему бы это? Неужели к успеху?
Грааль существует, но его трудно найти, об этом говорят многие кто уже нашел его, такие как Герчик, Фишман и Тимофей Мартынов
Вот только про Мартышку и Герчика заливать не надо, если это не пиар да если и пиар - не надо!!!
Специально для ветки написал пост.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/693584
Специально для ветки написал пост.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/693584
отлично!!!
грааля нет
все советники сливают
форекс тлен
Кроме шуток
Или вы все равно не поверите? :-)