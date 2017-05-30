Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль - страница 5
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отлично!!!
Спасибо.
"Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься." (с) - грааль.
Кроме шуток
Или вы все равно не поверите? :-)
Короче: прав тот, кто торгует прибыльно продолжительное время.
Вот только про Мартышку и Герчика заливать не надо, если это не пиар да если и пиар - не надо!!!
А я им верю :)
ну еще бы ты им не верил, раз их пиаришь
ну еще бы ты им не верил, раз их пиаришь
Я не совсем понимаю что по Вашему значит "пиаришь"... Прямой или косвенной выгоды я от них не имею, тогда по Вашей терминологии получается, любое сообщение - суть пиар, а такого рода обобщения логически не обоснованны. Пиар это реклама, а реклама предполагает прибыль от продаж или услуг за продвижение, у меня нет ни того ни другого, какой же это пиар?
Герчик, не придуривайся!
Грааль существует, но его трудно найти, об этом говорят многие кто уже нашел его, такие как Герчик, Фишман и Тимофей Мартынов
Вот только не надо юда Герчика приплетат. Уж он то точно ничего не нашёл.... Одно позёрство и не более.