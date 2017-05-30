Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль - страница 5

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mmmoguschiy-new:

отлично!!! 

Спасибо.
 
ratnasambhava:
"Абсолютно не важно, прав ты или не прав. Важно лишь то, сколько денег ты зарабатываешь, когда прав, и сколько денег ты теряешь, когда ошибаешься." (с) - грааль.
Кроме шуток 
Или вы все равно не поверите? :-)

Короче: прав тот, кто торгует прибыльно продолжительное время.
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Не меньше трех лет
 
mmmoguschiy-new:

Вот только про Мартышку и Герчика заливать не надо, если это не пиар  да если и пиар - не надо!!!
А я им верю :)
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pantural:
А я им верю :)

ну еще бы ты им не верил, раз их пиаришь 
 
mmmoguschiy-new:

ну еще бы ты им не верил, раз их пиаришь 
Я не совсем понимаю что по Вашему значит "пиаришь"...  Прямой или косвенной выгоды я от них не имею, тогда по Вашей терминологии получается, любое сообщение - суть пиар, а такого рода обобщения логически не обоснованны. Пиар это реклама, а реклама предполагает прибыль от продаж или услуг за продвижение, у меня нет ни того ни другого, какой же это пиар?
 
Стратегии  торгующие в + больше 3 лет это и есть граали. Тоже и с советниками. 
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pantural:
Я не совсем понимаю что по Вашему значит "пиаришь"...  Прямой или косвенной выгоды я от них не имею, тогда по Вашей терминологии получается, любое сообщение - суть пиар, а такого рода обобщения логически не обоснованны. Пиар это реклама, а реклама предполагает прибыль от продаж или услуг за продвижение, у меня нет ни того ни другого, какой же это пиар?

Герчик, не придуривайся!
 
pantural:
Грааль существует, но его трудно найти, об этом говорят многие кто уже нашел его, такие как Герчик, Фишман и Тимофей Мартынов

Вот только не надо юда Герчика приплетат. Уж он то точно ничего не нашёл.... Одно позёрство и не более.
 
У меня есть универсальный ответ на этот вопрос: - Этот Грааль напишешь Ты!
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