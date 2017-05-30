Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль - страница 3

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trader781:

А зачем вам грааль?

Р‌астите лосей и будьте счастливы.

(это по крайней мере всегда получается)
Лосей тоже сложно выращивать), намного проще собрать клуб колянов)
 
Судя по количеству лосейводов - трейдеры просто фермеры по выращиванию больших стад хорошо откормленных лосей... ни зря нет такой у нас профессии... это наверно только диагноз... вот и Дума думает закон издать против трейдеров... и куда бедному трейдуну податься... тоже в политиканы-политихамы или в наркоманы,или в алканавты, могут также зачислить в тунеядцы - легко... Вот идея родилась: создать свою партию - 500 человек запросто наберется и назвать "Всероссийская партия работников умственного труда" - короче "ВПАРУД" - круче чем у Жириновского... и зачем нам грааль???
 
tuma_news:

‌И у меня другой вопрос‌ возник - Если Грааль есть,то почему  нет повальных банкротств ДЦ ? Или ДЦ не дают много выводить?

Спасибо!‌


Тума почему я  не могу ответить на твое сообщение
 
Alexander Bereznyak:

и этот везучий, одни профиты, всегда...

Ну и.
 

Грааль существует. И даже формулу могу сказать:

ЦЕНА ИДЕТ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА.

Цена на самом деле движется в 4х мерном пространстве(время-цена-соотношение продавцов и покупателей - общий объем), но нам дают лишь ее тень(проекцию) на двумерную плоскость (Цена - время). Два измерения прячут, превращая нас в слепых балванчиков. Все существующие ресурсы, типа Оанда - не передают общую картину, т.к. отражают долю процента от общего числа участников рынка и то с задержкой и не факт, что объективную, т.к. для выдающих такую информацию существует большой соблазн манипулировать ею в корыстных целях.

Кто обладает информацией, сколько в данный момент общемировое реальное соотношение быков и медведей и каков сумарный объем сделок, тот и обладает Граалем. Уверяю вас - такая информация существует и существуют люди, которые ею обладают. И даже очевидно, в какой стране они живут:)) . Только вот они с нами никогда не поделятся данной информацией, иначе рухнет их финансовая система. 

Нечестная игра! Хуже казино.

Если сможете ощущать и чувствовать настроение общемировой толпы и всегда быть в меньшинстве, тогда будете зарабатывать. Но очень сложно идти против ветра (толпы), нужно иметь во истину стальные "шары".

 
Nikolai Semko:

Грааль существует. И даже формулу могу сказать:

ЦЕНА ИДЕТ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА.

Цена на самом деле движется в 4х мерном пространстве(время-цена-соотношение продавцов и покупателей - общий объем), но нам дают лишь ее тень(проекцию) на двумерную плоскость (Цена - время). Два измерения прячут, превращая нас в слепых балванчиков. Все существующие ресурсы, типа Оанда - не передают общую картину, т.к. отражают долю процента от общего числа участников рынка и то с задержкой и не факт, что объективную, т.к. для выдающих такую информацию существует большой соблазн манипулировать ею в корыстных целях.

Кто обладает информацией, сколько в данный момент общемировое реальное соотношение быков и медведей и каков сумарный объем сделок, тот и обладает Граалем. Уверяю вас - такая информация существует и существуют люди, которые ею обладают. И даже очевидно, в какой стране они живут:)) . Только вот они с нами никогда не поделятся данной информацией, иначе рухнет их финансовая система. 

Нечестная игра! Хуже казино.

Если сможете ощущать и чувствовать настроение общемировой толпы и всегда быть в меньшинстве, тогда будете зарабатывать. Но очень сложно идти против ветра (толпы), нужно иметь во истину стальные "шары".

На бирже, в стакане вся инфа вышеперечисленная доступна и абсолютно точна, для каждого актива.
 
Maxim Romanov:
На бирже, в стакане вся инфа вышеперечисленная доступна и абсолютно точна, для каждого актива.
В стакане стопы не видно.
 
Maxim Romanov:
На бирже, в стакане вся инфа вышеперечисленная доступна и абсолютно точна, для каждого актива.

Стакан цен это лишь  «вершина айсберга» реальной рыночной ситуации.
Иначе подобные подписки (причем тоже весьма далекие от объективности) бы не стоили почти 2000$ в год.
 
Грааль существует, но его трудно найти, об этом говорят многие кто уже нашел его, такие как Герчик, Фишман и Тимофей Мартынов
 

Меня интересует вот этот парень ->>> [Ссылка удалена Artyom Trishkin]

2 000 ордеров и все в плюс О_о

P.S. не реклама ресурса,просто реально удивляет статистика

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