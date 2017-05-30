Неужели за всё время существования Форекса так и никто не разгадал Грааль - страница 3
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А зачем вам грааль?
Растите лосей и будьте счастливы.(это по крайней мере всегда получается)
И у меня другой вопрос возник - Если Грааль есть,то почему нет повальных банкротств ДЦ ? Или ДЦ не дают много выводить?
Спасибо!
Тума почему я не могу ответить на твое сообщение
и этот везучий, одни профиты, всегда...
Ну и.
Грааль существует. И даже формулу могу сказать:
ЦЕНА ИДЕТ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА.
Цена на самом деле движется в 4х мерном пространстве(время-цена-соотношение продавцов и покупателей - общий объем), но нам дают лишь ее тень(проекцию) на двумерную плоскость (Цена - время). Два измерения прячут, превращая нас в слепых балванчиков. Все существующие ресурсы, типа Оанда - не передают общую картину, т.к. отражают долю процента от общего числа участников рынка и то с задержкой и не факт, что объективную, т.к. для выдающих такую информацию существует большой соблазн манипулировать ею в корыстных целях.
Кто обладает информацией, сколько в данный момент общемировое реальное соотношение быков и медведей и каков сумарный объем сделок, тот и обладает Граалем. Уверяю вас - такая информация существует и существуют люди, которые ею обладают. И даже очевидно, в какой стране они живут:)) . Только вот они с нами никогда не поделятся данной информацией, иначе рухнет их финансовая система.
Нечестная игра! Хуже казино.
Если сможете ощущать и чувствовать настроение общемировой толпы и всегда быть в меньшинстве, тогда будете зарабатывать. Но очень сложно идти против ветра (толпы), нужно иметь во истину стальные "шары".
Грааль существует. И даже формулу могу сказать:
ЦЕНА ИДЕТ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА.
Цена на самом деле движется в 4х мерном пространстве(время-цена-соотношение продавцов и покупателей - общий объем), но нам дают лишь ее тень(проекцию) на двумерную плоскость (Цена - время). Два измерения прячут, превращая нас в слепых балванчиков. Все существующие ресурсы, типа Оанда - не передают общую картину, т.к. отражают долю процента от общего числа участников рынка и то с задержкой и не факт, что объективную, т.к. для выдающих такую информацию существует большой соблазн манипулировать ею в корыстных целях.
Кто обладает информацией, сколько в данный момент общемировое реальное соотношение быков и медведей и каков сумарный объем сделок, тот и обладает Граалем. Уверяю вас - такая информация существует и существуют люди, которые ею обладают. И даже очевидно, в какой стране они живут:)) . Только вот они с нами никогда не поделятся данной информацией, иначе рухнет их финансовая система.
Нечестная игра! Хуже казино.
Если сможете ощущать и чувствовать настроение общемировой толпы и всегда быть в меньшинстве, тогда будете зарабатывать. Но очень сложно идти против ветра (толпы), нужно иметь во истину стальные "шары".
На бирже, в стакане вся инфа вышеперечисленная доступна и абсолютно точна, для каждого актива.
На бирже, в стакане вся инфа вышеперечисленная доступна и абсолютно точна, для каждого актива.
Стакан цен это лишь «вершина айсберга» реальной рыночной ситуации.
Иначе подобные подписки (причем тоже весьма далекие от объективности) бы не стоили почти 2000$ в год.
Меня интересует вот этот парень ->>> [Ссылка удалена Artyom Trishkin]
2 000 ордеров и все в плюс О_о
P.S. не реклама ресурса,просто реально удивляет статистика