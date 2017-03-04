Простейшая панель
День добрый!
Намереваюсь в пустом окне выводить что-то вроде Market Match\Popup Prices
Наподобие
На форуме есть навороченные панели, с торговлей, с закладками. Там черт ногу сломит в коде.
Подскажите, какие основные методы \ функции нужны для вывода котировок в отдельное окно.
Спасибо!
Вообще панель не нужна, просто выводить через Label. Вот тут пример с картинкой, он для МТ4, но вывод текта на пятерку легко переделать (а может и так заработает, лень вспоминать..)
Вообще панель не нужна, просто выводить через Label. Вот тут пример с картинкой, он для МТ4, но вывод текта на пятерку легко переделать (а может и так заработает, лень вспоминать..)
Похоже!
На MT5, правда, не пошло :)
Попробую разобраться или поискать еще более близкое совпадение, написанное на mq5, спасибо!
Может быть это подойдет.
https://www.mql5.com/ru/articles/2500
Может быть это подойдет.
https://www.mql5.com/ru/articles/2500
Спасибо!
Качнул zip из статьи и попробовал скомпилировать, но получил вот это
https://www.mql5.com/ru/forum/87507#comment_4146664
Может что не так сделал? Распаковал и открыл в MT5 Редакторе
Похоже!
На MT5, правда, не пошло :)
Попробую разобраться или поискать еще более близкое совпадение, написанное на mq5, спасибо!
Вспомнил, вот еще пример из моего индюка для МТ5. Я его переделываю, так что есть лишнее, но вам нужна только функция CreateLabel, потом вывод текста через ObjectSetString, смотри в OnCalculate. Индюк рабочий, можно использовать
//| ShowImportantParams.mq4 |
//| Copyright 2016, Alexey Volchanskiy |
//| https://mql.gnomio.com/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016 June 30, Alexey Volchanskiy"
#property link "https://mql.gnomio.com/"
#property version "1.03"
#property description "Indicator shows important params for current symbol and account"
#include <Trade\SymbolInfo.mqh>
#include <Trade\AccountInfo.mqh>
CSymbolInfo m_symbolInfo;
CAccountInfo m_accountInfo;
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 0
#property indicator_plots DRAW_NONE
input int FontSize = 10;
input color FontColor = clrYellow;
input string FontName = "Tahoma";
input int XOffset = 10;
input int YOffset = 15;
input int SpreadSmoothTicks = 20;
string lNames[]={"Margin4lot= ", "PointPrice= ", "Leverage= 1:","SpreadSmooth= ","SpreadPrice= ","StopLevel= ","MarginCall= ", "StopOut= "};
double SpreadBuf[];
int SpreadBufIdx=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
ObjectsDeleteAll(0,"SIP");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
{
ArrayResize(SpreadBuf,SpreadSmoothTicks);
for(int n=0; n<SpreadSmoothTicks; n++)
SpreadBuf[n]=0;
SpreadBufIdx=0;
if(!m_symbolInfo.Name(Symbol()))
Print("Symbol ", Symbol(), " initialization false");
if(!m_symbolInfo.Select(true))
Print("Symbol ", Symbol(), " selection false");
ObjectsDeleteAll(0,"SIP");
Sleep(200);
ChartRedraw();
Sleep(200);
for(int n=ArraySize(lNames)-1; n>=0; n--)
{
if(!CreateLabel("SIP_"+lNames[ArraySize(lNames)-1-n],XOffset,YOffset*n+YOffset))
Print("CreateLabel returns false, n = ",IntegerToString(n));
}
Sleep(200);
ChartRedraw();
}
double GetMargin(string symbol, double volume)
{
long leverage = AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE);
double contract = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) * volume;
double margin = volume * contract / leverage;
//string currency = StringSubstr(symbol, 0, 3) + AccountInfoString(ACCOUNT_CURRENCY) + end;
//SymbolInfoDouble(currency, SYMBOL_LAST) * contract / leverage;
return margin;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
const int prev_calculated,
const datetime &time[],
const double &open[],
const double &high[],
const double &low[],
const double &close[],
const long &tick_volume[],
const long &volume[],
const int &spread[])
{
m_symbolInfo.Refresh();
m_symbolInfo.RefreshRates();
SpreadBuf[SpreadBufIdx++] = m_symbolInfo.Ask() - m_symbolInfo.Bid();
if(SpreadBufIdx >= SpreadSmoothTicks)
SpreadBufIdx = 0;
double sprd=0;
for(int n = 0; n < SpreadSmoothTicks; n++)
sprd += SpreadBuf[n];
sprd/=(double)SpreadSmoothTicks;
ResetLastError();
double price4lot;
Quote2Price(sprd,price4lot,Symbol());
m_symbolInfo.Refresh();
double marginBuy = 0, marginSell = 0;
m_symbolInfo.RefreshRates();
m_symbolInfo.Refresh();
ResetLastError();
double margin = GetMarginRequired2(Symbol());
double marginHedged = 0;
if(!SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_MARGIN_HEDGED, marginHedged))
marginHedged = -1.0;
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[0],OBJPROP_TEXT,lNames[0]+DoubleToString(margin,2) + " MarginHedjed4lot= " + DoubleToString(marginHedged/m_accountInfo.Leverage(),2));
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[1],OBJPROP_TEXT,lNames[1]+DoubleToString(m_symbolInfo.TickValue(),2));
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[2],OBJPROP_TEXT,lNames[2]+IntegerToString(m_accountInfo.Leverage()));
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[3],OBJPROP_TEXT,lNames[3]+DoubleToString(sprd,_Digits) + ", RealSpread= " + DoubleToString(m_symbolInfo.Ask() - m_symbolInfo.Bid(),_Digits));
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[4],OBJPROP_TEXT,lNames[4]+DoubleToString(price4lot,2));
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[5],OBJPROP_TEXT,lNames[5]+DoubleToString(m_symbolInfo.StopsLevel(),0));
ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE stop_out_mode=(ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE)AccountInfoInteger(ACCOUNT_MARGIN_SO_MODE);
string s=(stop_out_mode==ACCOUNT_STOPOUT_MODE_PERCENT)?" %":"";
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[6],OBJPROP_TEXT,lNames[6]+DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL),0)+s);
ObjectSetString(0,"SIP_"+lNames[7],OBJPROP_TEXT,lNames[7]+DoubleToString(AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO),0)+s);
return(rates_total);
}
// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
return(SymbolInfoTick(Symb, Tick) ? Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупку
double GetMarginRequired(const string Symb, double marginHedged )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Преобразует разницу котировок в цену "валюта депозита/лот".
// Например, спред 0.00016 для пары EURUSD и валюты депозита USD будет равен $16/лот для лота 100000 ед. базовой валюты пары EUR.
//+------------------------------------------------------------------+
bool Quote2Price(double diff,double &price4lot,string symbol="EURUSD")
{
int dig = m_symbolInfo.Digits();
if(dig == 0)
return(false); // symbol is none
double tickSize = m_symbolInfo.TickSize(); // пункт в валюте котировки (0,00001 для EURUSD на 5-знаке)
double tickValue = m_symbolInfo.TickValue(); // пункт в валюте депозита ($1 для EURUSD на 5-знаке)
double price = diff/(tickSize/tickValue);
price4lot = NormalizeDouble(price,2);
return true;
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Преобразует цену "валюта депозита/лот" в разницу котировок.
// Например, спред для пары EURUSD и валюты депозита USD, равный $16/лот для лота 100000 ед. базовой валюты пары EUR, будет равен 0.00016.
//+------------------------------------------------------------------+
bool Price2Quote(double &diff, double price4lot, string symbol = "EURUSD")
{
long dig = 0;
double tickSize, tickValue;
if(!SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_DIGITS, dig))
return(false); // операция неуспешна
if(!SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE, tickSize))
return(false);
if(!SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, tickValue))
return(false);
if(tickValue > 0)
{
diff = price4lot*tickSize / tickValue;
diff = NormalizeDouble(diff, (int)dig);
}
else
return false;
return true;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CreateLabel(string name,int x,int y=10)
{
if(!ObjectCreate(0,name,OBJ_LABEL,0,0,0))
return false;;
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_LEFT_LOWER);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_CORNER,CORNER_LEFT_LOWER);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_XDISTANCE,x);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_YDISTANCE,y);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_FONTSIZE,FontSize);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_COLOR,FontColor);
ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_SELECTABLE,true);
ObjectSetString(0,name,OBJPROP_FONT,FontName);
ChartRedraw();
return true;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
const long &lparam,
const double &dparam,
const string &sparam)
{
}
//+------------------------------------------------------------------+
Вспомнил, вот еще пример из моего индюка для МТ5. Я его переделываю, так что есть лишнее, но вам нужна только функция CreateLabel, потом вывод текста через ObjectSetString, смотри в OnCalculate. Индюк рабочий, можно использовать
Супер! Спасибо! :)
Думаю, теперь я справлюсь!
Есть ли возможность как-нибудь скрыть график совсем в окне MT5 и получить чистый холст, так сказать?
Я попробовал выставить фиксированный масштаб
но все равно остаются артефакты
плюс еще справа шкала цен.
Как получить совсем пустой канвас?
Как получить совсем пустой канвас?
MQL5: Добавлено свойство CHART_SHOW для отключения отображения графика. Для получения и установки свойства используются функции ChartGetInteger и ChartSetInteger.Если установлено значение false, то отключается отрисовка любых атрибутов ценового графика и устраняются все отступы по краям графика: шкалы времени и цены, строка быстрой навигации, метки событий Календаря, значки сделок, тултипы индикаторов и баров, подокна индикаторов, гистограммы объёмов и т.д.
Отключение отрисовки является идеальным решением для создания собственного интерфейса программы с использованием графических ресурсов.
Графические объекты отрисовываются всегда независимо от установленного значения свойства CHART_SHOW.
Пункт #7 вот здесь прочтите - https://www.mql5.com/ru/forum/168237
Тоже спасибо, занес в отметки. Кстати, а в пятерке остались автономные графики, как в МТ4? У себя посмотрел - нет такого пункта в меню.
Тоже спасибо, занес в отметки. Кстати, а в пятерке остались автономные графики, как в МТ4? У себя посмотрел - нет такого пункта в меню.
нет автономных графиков
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День добрый!
Намереваюсь в пустом окне выводить что-то вроде Market Match\Popup Prices
Наподобие
На форуме есть навороченные панели, с торговлей, с закладками. Там черт ногу сломит в коде.
Подскажите, какие основные методы \ функции нужны для вывода котировок в отдельное окно.
Спасибо!