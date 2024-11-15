Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 22
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Результат сортировки истории торгов зависит от предыдущих сортировок.
Например, на этой анимации видно, что сортировка по цене закрытия производится по разному.
Результат сортировки истории торгов зависит от предыдущих сортировок.
Например, на этой анимации видно, что сортировка по цене закрытия производится по разному.
Попробуйте в Excell проделать аналогичные операции, получите то-же самое. Во время сортировки, при равных значениях, ставится выше та строка которая была выше до того как...
Схематично срочное закрытие позиции делаю так В цикле, конечно. Есть другие варианты?
а почему OrderClose() не используете?
а на "экзотических символах", Ваш пример будет работать? - уровень заморозки же там может быть большой
а почему OrderClose() не используете?
Потому что нужно выгодно закрыть. Вот реальный случай закрытия по SL BUY-позиции.
Можете видеть, что цена закрытии много хуже наименьшей Bid-цены. Скольжение -2408 пипсов.
Поэтому закрываться через SL (что равносильно маркетом) не надо. Например, на бирже на малоликвиде это акт мазохизма.
а на "экзотических символах", Ваш пример будет работать? - уровень заморозки же там может быть большой
В кухнях лучше не торговать.
Потому что нужно выгодно закрыть.
В кухнях лучше не торговать.
Лучше-таки, чтобы коды работали везде.
Лучше-таки, чтобы коды работали везде.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2019.12.13 00:27Схематично срочное закрытие позиции делаю так
fxsaber:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2019.12.13 00:27Схематично срочное закрытие позиции делаю так В цикле, конечно. Есть другие варианты?
Ну я, честно говоря, не совсем понял схему закрытия (давно в четвёрку не заглядывал) - вы TakeProfit переносите так, чтобы по нему произошло закрытие?
Ну я, честно говоря, не совсем понял схему закрытия (давно в четвёрку не заглядывал) - вы TakeProfit переносите так, чтобы по нему произошло закрытие?
Да. На пятерке такая схема, конечно, не сработает. Там надо лимитник выставлять, а потом схлопывать.