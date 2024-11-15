Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 22

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Результат сортировки истории торгов зависит от предыдущих сортировок.


Например, на этой анимации видно, что сортировка по цене закрытия производится по разному.


 
fxsaber:

Результат сортировки истории торгов зависит от предыдущих сортировок.


Например, на этой анимации видно, что сортировка по цене закрытия производится по разному.


Попробуйте в Excell проделать аналогичные операции, получите то-же самое. Во время сортировки, при равных значениях, ставится выше та строка которая была выше до того как...

 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам".
 
Схематично срочное закрытие позиции делаю так 
const double ClosePrice = OrderType() ? MathMin(OrderClosePrice(), Bid + MaxSpread * _Point) 
                                      : MathMax(OrderClosePrice(), Ask - MaxSpread * _Point);
    
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), ClosePrice, 0); // StopLoss оставлен для истории
В цикле, конечно. Есть другие варианты?
 
fxsaber:
Схематично срочное закрытие позиции делаю так В цикле, конечно. Есть другие варианты?

а почему OrderClose() не используете?

а на "экзотических символах", Ваш пример будет работать? - уровень заморозки же там может быть большой

 
Igor Makanu:

а почему OrderClose() не используете?

Потому что нужно выгодно закрыть. Вот реальный случай закрытия по SL BUY-позиции.

Можете видеть, что цена закрытии много хуже наименьшей Bid-цены. Скольжение -2408 пипсов.

Поэтому закрываться через SL (что равносильно маркетом) не надо. Например, на бирже на малоликвиде это акт мазохизма.

а на "экзотических символах", Ваш пример будет работать? - уровень заморозки же там может быть большой

В кухнях лучше не торговать.

 
fxsaber:

Потому что нужно выгодно закрыть.

В кухнях лучше не торговать.

Лучше-таки, чтобы коды работали везде.

 

fxsaber:

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Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2019.12.13 00:27

Схематично срочное закрытие позиции делаю так 
const double ClosePrice = OrderType() ? MathMin(OrderClosePrice(), Bid + MaxSpread * _Point) 
                                      : MathMax(OrderClosePrice(), Ask - MaxSpread * _Point);
    
OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), OrderStopLoss(), ClosePrice, 0); // StopLoss оставлен для истории
В цикле, конечно. Есть другие варианты?

Ну я, честно говоря, не совсем понял схему закрытия (давно в четвёрку не заглядывал) - вы TakeProfit переносите так, чтобы по нему произошло закрытие?

 
Artyom Trishkin:

Ну я, честно говоря, не совсем понял схему закрытия (давно в четвёрку не заглядывал) - вы TakeProfit переносите так, чтобы по нему произошло закрытие?

Да. На пятерке такая схема, конечно, не сработает. Там надо лимитник выставлять, а потом схлопывать.

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