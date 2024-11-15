Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 15

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Ihor Herasko:

Да, не должно влиять. Влияет только количество ордеров в закладке "История счета". За этим приходится следить.

Не должно. Но ведь уже было такое, что стала влиять сортировка. Вот и спросил для уверенности.

 
Artyom Trishkin:

Не должно. Но ведь уже было такое, что стала влиять сортировка. Вот и спросил для уверенности.

Это было "до того как". Потом было бурное обсуждение на mql4 и решили сделать так как сейчас есть. Влияет только количество отображаемых ордеров в истории. И один неприятный факт: Если в закладке "История" установлено отображать закрытые "Сегодня", то закрытый вчера или несколько дней назад не будет доступен даже при выборе по тикету.

Была у меня мысль написать какой-то индикатор, но по вышеуказанной причине вынужден был отказаться. Никак не достать скрытые ордера в истории. И никак программно не изменить период отображения.

 
Алексей Тарабанов:

Время закрытия позиции выдает сервер. 

Дело не во времени, а в порядке. За это отвечает Терминал.

 
fxsaber:

Не влияет на результат.

А если вначале поменяли сортировку, а потом в историю новые ордера добавились?
 
TheXpert:
А если вначале поменяли сортировку, а потом в историю новые ордера добавились?

Не проверял, но не представить, как это может оказать влияние, т.к. из-под разных терминалов порядок ордеров совпадает.

 
fxsaber:

Не проверял, но не представить, как это может оказать влияние, т.к. из-под разных терминалов порядок ордеров совпадает.

в разных терминалах порядок одинаковый но не строго по дате? может по тикету?
 

TheXpert:
в разных терминалах порядок одинаковый но не строго по дате?

Одинаковый.

может по тикету?

Не по тикету. Похоже, по номеру записи на торговом сервере, но этот номер недоступен.

 
Artyom Trishkin:

Не должно. Но ведь уже было такое, что стала влиять сортировка. Вот и спросил для уверенности.

Не устал еще?

 
TheXpert:
в разных терминалах порядок одинаковый но не строго по дате? может по тикету?

Жив еще. А то другие пропадают. (ну типа как я и не совсем как я)

 
Victor Nikolaev:

Не устал еще?

Привет, дружище! Не дождётисся (с)

А ты уже отдохнул? Или дальше паутиной обрастать будешь?

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