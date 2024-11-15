Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 15
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Да, не должно влиять. Влияет только количество ордеров в закладке "История счета". За этим приходится следить.
Не должно. Но ведь уже было такое, что стала влиять сортировка. Вот и спросил для уверенности.
Не должно. Но ведь уже было такое, что стала влиять сортировка. Вот и спросил для уверенности.
Это было "до того как". Потом было бурное обсуждение на mql4 и решили сделать так как сейчас есть. Влияет только количество отображаемых ордеров в истории. И один неприятный факт: Если в закладке "История" установлено отображать закрытые "Сегодня", то закрытый вчера или несколько дней назад не будет доступен даже при выборе по тикету.
Была у меня мысль написать какой-то индикатор, но по вышеуказанной причине вынужден был отказаться. Никак не достать скрытые ордера в истории. И никак программно не изменить период отображения.
Время закрытия позиции выдает сервер.
Дело не во времени, а в порядке. За это отвечает Терминал.
Не влияет на результат.
А если вначале поменяли сортировку, а потом в историю новые ордера добавились?
Не проверял, но не представить, как это может оказать влияние, т.к. из-под разных терминалов порядок ордеров совпадает.
Не проверял, но не представить, как это может оказать влияние, т.к. из-под разных терминалов порядок ордеров совпадает.
TheXpert:
в разных терминалах порядок одинаковый но не строго по дате?
Одинаковый.
может по тикету?
Не по тикету. Похоже, по номеру записи на торговом сервере, но этот номер недоступен.
Не должно. Но ведь уже было такое, что стала влиять сортировка. Вот и спросил для уверенности.
Не устал еще?
в разных терминалах порядок одинаковый но не строго по дате? может по тикету?
Жив еще. А то другие пропадают. (ну типа как я и не совсем как я)
Не устал еще?
Привет, дружище! Не дождётисся (с)
А ты уже отдохнул? Или дальше паутиной обрастать будешь?