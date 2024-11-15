Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 24
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CloseBy-ордер работает так, что в рынке остаётся позиция, у которой был больший объём из двух встречных.
нет, я про закрытие встречным ордером с одинаковым обьемом с помощью OrderCloseBy() , если не изменяет память, то одинаковым обьемом не даст закрыть, только большим
нет, я про закрытие встречным ордером с одинаковым обьемом с помощью OrderCloseBy() , если не изменяет память, то одинаковым обьемом не даст закрыть, только большим
Даст. Не даст другим символом закрыть встречно.
Даст.
100%, иногда так закрываю на быстром рынке.
Даст. Не даст другим символом закрыть встречно.
100%, иногда так закрываю на быстром рынке.
ОК, спасибо
Что за предупреждения в стандартной поставке?
Билд 1220
Что за предупреждения в стандартной поставке?
Билд 1220
"приоритетность операторов может породить ошибку"...
всё что не вполне одназначно должно быть завёрнуто в () ....особенно со сдвигами, ибо так. :-)
ибо кроме MQL местные экзберды не знают
Особенность ArraySize.
А как вы это скомпилировали??? Разве вы не знаете о том, что динамическим может быть только первое измерение массива???
ps; Извиняюсь, но удалять это сообщение не буду. В mql4 компилируется даже с #property strict
Этот факт больше заслуживает право на присутствие в этой теме.
Встречный лимитный ордер - тот же тейк. Стоповый - стоп. Какая тогда разница?
На бирже есть агрессивный стоплимит - его можно ставить внутрь спреда или по текущей или худшей цене. На форексе такого нету.
А у всех ДЦ тейк реализован как лимитник? Можно же и маркетом.
Маркетом это уже не тейк, а обычное закрытие.