Особенности языка mql4, тонкости и приёмы работы - страница 24

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Artyom Trishkin:
CloseBy-ордер работает так, что в рынке остаётся позиция, у которой был больший объём из двух встречных.

нет, я про закрытие встречным ордером с одинаковым обьемом с помощью OrderCloseBy() , если не изменяет память, то одинаковым обьемом не даст закрыть, только большим

 
Igor Makanu:

нет, я про закрытие встречным ордером с одинаковым обьемом с помощью OrderCloseBy() , если не изменяет память, то одинаковым обьемом не даст закрыть, только большим

Даст. Не даст другим символом закрыть встречно.

 
Artyom Trishkin:

Даст.

100%, иногда так закрываю на быстром рынке.

 
Artyom Trishkin:

Даст. Не даст другим символом закрыть встречно.

Vitaly Muzichenko:

100%, иногда так закрываю на быстром рынке.

ОК, спасибо

 

Что за предупреждения в стандартной поставке?

Билд 1220


 
Vitaly Muzichenko:

Что за предупреждения в стандартной поставке?

Билд 1220


"приоритетность  операторов может породить ошибку"...

всё что не вполне одназначно должно быть завёрнуто в () ....особенно со сдвигами, ибо так. :-)

ибо кроме MQL местные экзберды не знают

 
Особенность ArraySize. 
int ArraySize2( int &Array[][] ) { return(ArraySize(Array)); }

void OnStart()
{
  int Array[5][7];
  
  Print(ArraySize(Array));  // 35
  Print(ArraySize2(Array)); // 0
}
 
fxsaber:
Особенность ArraySize.

А как вы это скомпилировали??? Разве вы не знаете о том, что динамическим может быть только первое измерение массива???



ps; Извиняюсь, но удалять это сообщение не буду. В mql4 компилируется даже с #property strict

Этот факт больше заслуживает право на присутствие в этой теме.

 
Artyom Trishkin:

Встречный лимитный ордер - тот же тейк. Стоповый - стоп. Какая тогда разница?

На бирже есть агрессивный стоплимит - его можно ставить внутрь спреда или по текущей или худшей цене. На форексе такого нету.

А у всех ДЦ тейк реализован как лимитник? Можно же и маркетом.
 
Aleksey Mavrin:
А у всех ДЦ тейк реализован как лимитник? Можно же и маркетом.

Маркетом это уже не тейк, а обычное закрытие.

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