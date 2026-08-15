Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 90
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Вот вариант с использованием winapi-таймера высокого разрешения, дающего точность 5.6e-13 секунды.
Ну что Вы такое говорите? Получается что частота 1786 ГГц. А это уже частота инфракрасного излучения. :))
Просто Вы там перепутали частоту с счетчиком.
Реально 3.8e-07 секунды. Т.е. примерно треть микросекунды. Не существенно отличается от MQL
Ну что Вы такое говорите? Получается что частота 1786 ГГц. А это уже частота инфракрасного излучения. :))
Просто Вы там перепутали частоту с счетчиком.
Реально 3.8e-07 секунды. Т.е. примерно треть микросекунды. Не существенно отличается от MQL
Да, точно, перепутал ) Поправил.
Да, точно, перепутал )
Хотя это реально решение.Значит это все-таки баг, который для MQ поправить не составит труда.
Проверил - их счетчик не реагирует на смену локального времени.
Поэтому если нужны микросекунды и использовать их в течении длительного времени - тогда милости просим через Kernel32.dll
Спасибо!
Надо отправлять коллективные заявки в сервис-деск. Потому что иначе бесполезно. Они даже на баги компилятора перестали реагировать. Куча заявок висит, а всё без толку...
Аналогично вот давно прошу их сделать миллисекундные TimeLocal и TimeCurrent (особенно второе, т.к. самому реализовать его проблематично)
польза есть, с ее помощью можно разгружать GUI, вот к примеру тут:
объект класса Canvas на весь чарт, отрисовка данных в таблицах, данных кластера, уровней и т.д., если OnTimer вывернуть на максимум и там разместить GUI (а я именно так и делаю всегда), то без тормоза по времени один чарт грузит мой VPS примерно на 45-60 %, если делать задержку в 250, то все нормализуется до минимума, графика откликается на кнопки четко, система не грузится
Вот вариант с использованием winapi-таймера высокого разрешения, дающего точность 3.8e-07 секунды.
У нас так и считаются микросекунды
Ренат, а поправите привязку к локальному времени GetMicrosecondCount()?
А то ведь последствия могут быть самыми непредсказуемыми для тех, кто не знает данной особенности.
Нет, это относительный таймер для точного замера промежутков времени, а не астрономического времени.
Спасибо, буду знать.
Меня справка ввела в заблуждение.
У нас так и считаются микросекунды
Почему бы тогда и GetTickCount не вычислять таким же способом? Тогда исчезнет проблема разрешающей способности в 15 мс, которая доставляет проблемы.