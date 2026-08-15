Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 35
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20-30 секунд!?.... Омг... кажется, Вы что-то сделали не так... У меня тиковые индикаторы в разы быстрее считаются. По несколько штук на чарте.
Запустите на символе, который ни разу не использовали, и по которому просто нет данных вообще у вас.
И, да, хорошо, что добились результата - вот и я хочу добиться. Собираю мнения как лучше сделать.
...
Как угодно, только проблемы у Вас, а не у меня...
Я просил помощи, а не констатации фактов.
Я просил помощи, а не констатации фактов. Мимо просто тогда прошли бы.
Везде и в МТ4, и в МТ5 выставил 5000 баров истории. В МТ4 визуально мгновенный старт, в МТ5 - ожидание от 20 до 30 секунд. И это при условии, что неоднократно символ EURUSD используется для тестов - история есть в обоих терминалах.
Ведь не нужно всячески сообщать "нетерпеливому" пользователю чтобы он подождал. Нужно, чтобы не было неоправданных задержек при запуске и переключении тф.
Потому и интересуюсь возможными методами решения озвученной проблемы. Пока. Потом буду экспериментировать с ними - что выйдет на самом деле.
Тыц.
Спасибо. Что это даст сейчас?
с выходом билда 1583 вернемся к вопросу несовпадения колва тиков в истории с колвом тиков затем в тестере на малоликвидных биржевых тикерах
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672
https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795
прогоняем
итог - гуд! есть изменения.
дальше фокусы начинаются :
прогоняем на "холодную" мультивалютный советник
прогоняем сразу второй раз,ничего не меняя. фраза про generate пропадает.
насколько я понимаю, теперь в тестер попадают все тики. правда,в указанном случае не все с первого прогона?
з.ы. насколько они теперь совпадают с CopyTicks не проверял.
https://www.mql5.com/ru/forum/188047