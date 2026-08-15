Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 35

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Alexey Kozitsyn:
20-30 секунд!?.... Омг... кажется, Вы что-то сделали не так... У меня тиковые индикаторы в разы быстрее считаются. По несколько штук на чарте.
...
 
Artyom Trishkin:

Запустите на символе, который ни разу не использовали, и по которому просто нет данных вообще у вас.

И, да, хорошо, что добились результата - вот и я хочу добиться. Собираю мнения как лучше сделать.

Попробовал MOEX FORTS, всё что есть - 8 символов на 6 ТФ = 48 хэндлов, никогда не пользовался: ещё быстрее

Я к тому, что кол-во хэндлов - не показатель, на скорость исполнения никак не влияет. Копируемый в CopyBuffer объём - наверняка
[Удален]  
Artyom Trishkin:
...
Как угодно, только проблемы у Вас, а не у меня...
 
Alexey Kozitsyn:
Как угодно, только проблемы у Вас, а не у меня...
Я просил помощи, а не констатации фактов. Мимо просто тогда прошли бы.
 
Artyom Trishkin:
Я просил помощи, а не констатации фактов.
Тыц.
[Удален]  
Artyom Trishkin:
Я просил помощи, а не констатации фактов. Мимо просто тогда прошли бы.
Вы обиделись на кого-то? Или помощи не заметили? Или считаете, что Ваши смайлы как-то иначе нужно было интерпретировать? Хотите помощи - сделайте, как было написано выше, а не йорничайте. И дальше посмотрим, понадобится ли дальнейшая помощь.
 
Artyom Trishkin:

Везде и в МТ4, и в МТ5 выставил 5000 баров истории. В МТ4 визуально мгновенный старт, в МТ5 - ожидание от 20 до 30 секунд. И это при условии, что неоднократно символ EURUSD используется для тестов - история есть в обоих терминалах.

Ведь не нужно всячески сообщать "нетерпеливому" пользователю чтобы он подождал. Нужно, чтобы не было неоправданных задержек при запуске и переключении тф.

Потому и интересуюсь возможными методами решения озвученной проблемы. Пока. Потом буду экспериментировать с ними - что выйдет на самом деле.

Аналогично, решения пока не нашёл, читаю ветку, и надеюсь кто-то что-то подскажет.
 
fxsaber:
Тыц.
Спасибо. Что это даст сейчас? 
 
Artyom Trishkin:
Спасибо. Что это даст сейчас? 
Надежду, Веру, Любовь! Я бы заморозил проект на несколько часов и дождался бы решения от разработчиков.
 

с выходом билда 1583 вернемся к вопросу несовпадения колва тиков в истории с колвом тиков затем в тестере на малоликвидных биржевых тикерах

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

прогоняем 

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

итог - гуд! есть изменения.


дальше фокусы начинаются :

прогоняем на "холодную" мультивалютный советник

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

прогоняем сразу второй раз,ничего не меняя. фраза про generate пропадает.

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

насколько я понимаю, теперь в тестер попадают все тики. правда,в указанном случае не все с первого прогона?

з.ы. насколько они теперь совпадают с CopyTicks не проверял.

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
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В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...
Файлы:
e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5  11 kb
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