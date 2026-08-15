Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы - страница 251
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Я же все время выступаю противником оптимизации для ТС, которые всегда являются не статическими системами, а динамическими, ввиду того, что сам рынок динамический и переменчивый. Именно поэтому такую оптимизацию корректней называть подгонкой параметров под исторический период времени. Это самообман и пустая трата времени. Найденный с помощью такой "оптимизации" набор параметров будет в будущем вести себя совсем по-другому.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Nikolai Semko, 2024.04.16 05:02
Моя реализация такой задачи без численных методов, а только логически, была бы, например, следующая:
не думаю, что разница в производительности будет существенной, тем более у меня отсутствуют типы double
Спасибо, это быстрее.
да, я тоже проверил
результат:время расчета функции 1-3 нс. Свет за это время проходит 30 см - 1 метр :))
да, я тоже проверил
Можно без uint.
return datetime((Year-1970)*365+ (Year-1968)/4 - ((Year%4==0 && Month<3)?1:0) + dm[Month])*24*60*60;
а, ну да. Не подумал, что DAY можно вынести за скобки
Не понял, зачем здесь это.
не обращайте внимания.
не обращайте внимания.
Не стоит. Поправил.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Nikolai Semko, 2024.04.16 05:02
Попробуйте таким численным методом решить задачу получения дня месяца из входного времени datetime. Сомневаюсь, что сможете.
Возможно, перемудрил, но для нахождения дня месяца нужно знать год и месяц.
Начнем с года.
Получили искомую функцию.
Или она же в целочисленном виде.
Теперь месяц.
Для упрощения решил искать месяц в нулевом годе - 1970.
Достичь совпадения (нуля в OnTester) не получилось.
Поэтому разделил на два случая: 1-2 месяцы и 4-12 месяцы.
Получили искомую функцию.
Или она же в целочисленном виде.
День месяца.
Наконец, пробуем применить полученные результаты. Не забывая про високосные особенности.
Похоже, получилось.
Возможно, перемудрил
Да, я тоже проверил.
результат:время расчета функции 1-3 нс. Свет за это время проходит 30 см - 1 метр :)))
Спасибо, это действительно быстро!